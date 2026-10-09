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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 14:08 • Новости дня

    ООН потребовала от Израиля прекратить притеснение мирных жителей Сирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало израильские власти прекратить рейды и запугивание гражданского населения в Сирии, указав на рекордное число вторжений в сентябре.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило серьезную обеспокоенность воздействием военных операций Израиля на жителей юга Сирии, передает РИА «Новости».

    «Израильские власти должны прекратить действия, направленные на притеснение или запугивание гражданского населения в сирийских деревнях, включая проведение рейдов, ограничение свободы передвижения, задержания и уничтожение посевов», – заявили в ведомстве.

    По данным мониторинга открытых источников, только в сентябре было зафиксировано около 280 инцидентов, связанных с вооруженными вторжениями Израиля на территорию Сирии. В организации отметили, что это самый высокий показатель за месяц с начала года. К подобным инцидентам относятся рейды в жилые дома, произвольные задержания мирных жителей и уничтожение их средств к существованию.

    Сейчас под стражей в Израиле остаются 49 сирийцев. УВКПЧ получило сведения о применении к ним пыток и жестокого обращения, в том числе избиений, натравливания собак и угроз расправы над семьями. В ООН подчеркнули, что обращение со всеми задержанными должно осуществляться с уважением их достоинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии.

    До этого Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

    Ранее власти Израиля объяснили атаки на юг Сирии необходимостью защиты друзов.

    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    6 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai

    CBS News: Израиль был готов сбить пассажирский рейс Flydubai

    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, согласно сообщениям издания, мог получить право отдать приказ на уничтожение пассажирского самолета Flydubai после атаки на капитана в кабине пилотов. Истребители ВВС Израиля были подняты в воздух, и воздушное пространство было закрыто.

    Израильские военные были готовы сбить пассажирский самолет Flydubai с более чем 150 гражданами Израиля на борту, если бы он продолжил курс к стране после нападения на капитана в кабине, сообщили два израильских источника, знакомых с инцидентом, телеканалу CBS News, передает Israel National News.

    По данным источников, в Израиле действует давний протокол на случай захвата пассажирского лайнера и попытки использовать его для крупной атаки. После резкого снижения высоты примерно на 14 тыс. футов ВВС Израиля безуспешно пытались связаться с экипажем, был активирован командный комитет, создан центр управления, подняты истребители и закрыто воздушное пространство. Позже истребители отозвали, когда стало ясно, что самолет развернулся в сторону Саудовской Аравии примерно в 400 милях от Израиля, при этом саудовские ВВС также подняли свои самолеты.

    Источники отметили, что если бы рейс 1073 продолжил движение к Израилю и вошел в заранее определенную зону, израильские истребители были бы готовы войти в воздушное пространство Иордании для визуальной проверки. Пилоты максимально приблизились бы к лайнеру, осмотрели кабину и салон и передали бы данные в ВВС и комитет; в случае подтверждения захвата решение о возможном уничтожении самолета при угрозе крупного удара по целям вроде башен Азриэли или аэропорта Бен-Гурион должен был бы принять премьер-министр Нетаньяху после консультаций с министром обороны Израэлем Кацем.

    Израильский чиновник сообщил CBS News, что второй пилот, гражданин Омана Хамам аль Хамами, во время допроса в Объединенных Арабских Эмиратах якобы признался, что планировал атаку еще до трудоустройства в Flydubai и намеревался направить самолет на аэропорт Бен-Гурион. По предварительным данным израильского расследования, попытка захвата рассматривается как одиночная атака, однако следствие продолжается и отрабатывает все возможные версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье издание сообщило, что второй пилот рейса Flydubai заранее планировал таран аэропорта Бен-Гурион. В среду газета передала, что израильтяне с песнями встретили пассажиров экстренно севшего рейса Flydubai. В тот же день власти Израиля признали инцидент на борту этого самолета терактом.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил проблемы экспорта иракской нефти через Сирию

    Экономист Юшков: Поставки иракской нефти через Сирию не повлияют на мировой рынок

    Эксперт объяснил проблемы экспорта иракской нефти через Сирию
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Инициатива Сирии и Ирака по поставкам нефти в обход Ормузского пролива не отразится на глобальном рынке ввиду малых объемов. Проект скорее говорит о готовности Дамаска привлекать инвесторов к восстановлению нефтепровода и конкурировать за статус транзитера углеводородов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Идея Сирии и Ирака состоит в экспорте нефти автомобильным транспортом. Но большие объемы таким способом перевезти невозможно, даже если задействовать целые караваны дальнобойщиков. Так что именно эти поставки никак не повлияют на мировой рынок нефти», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, инициатива скорее символизирует заинтересованность Дамаска участвовать в восстановлении нефтепровода Киркук–Банияс, который курирует Вашингтон. «Кроме того, Сирия, вероятно, рассчитывает, что США привлекут иракское финансирование для проекта. Сирийскому государству нужно конкурировать за роль транзитера», – отметил экономист.

    При этом, заметил он, для Ирака Киркук–Банияс – менее удобный маршрут для экспорта нефти, чем поставки в Турцию. «Уже существует нефтепровод Киркук–Джейхан, но он ориентирован больше на северные месторождения и рассчитан на не слишком большие объемы», – продолжил спикер.

    «Таким образом, сторонам дешевле и безопаснее модернизировать уже существующие нефтепроводы. По ним можно было бы качать нефть с южных месторождений, расположенных ближе к Персидскому заливу, и далее направлять потоки на средиземноморский Джейхан», – пояснил аналитик.

    Эксперт напомнил, что ситуация в Сирии остается сложной, а нефтепроводы находятся в практически разрушенном состоянии. «Кроме того, перед прокладкой трубы организаторам придется проводить разминирование местности и договариваться с местными сообществами. Это еще больше увеличит стоимость проекта. Найти инвестора будет сложнее, чем в случае с поставками через турецкую территорию», – заметил собеседник.

    Он добавил, что и сама Турция заинтересована в прокачке иракской нефти через свою территорию. Также эксперт напомнил, что стороны еще не сформировали инвестиционное решение по нефтепроводу из Ирака через Сирию. «Проект остается на бумаге, нужно осторожно относиться к заявлениям, что его реализация начнется в следующем году», – резюмировал Юшков.

    Ранее Сирия выразила готовность обеспечить маршрут для экспорта иракской нефти, позволяющий избежать Ормузского пролива. Для перевозки по суше в порт на Средиземном море уже подготовлены грузовики, сообщает Bloomberg.

    Ранее иракское правительство обратилось к Дамаску с просьбой помочь с экспортом нефти в дополнение к существующим потокам мазута, заявил в интервью Юсеф Киблави, генеральный директор компании Syrian Petroleum. «Надеюсь, к середине октября первая колонна грузовиков прибудет в Сирию», – поделился он.

    Ирак уже использует автопарк грузовиков для перевозки части своего мазута в сирийский средиземноморский порт Банияс, откуда грузы перегружаются на танкеры для дальнейшего экспорта. Помимо Сирии машины, каждая из которых способна везти 220 баррелей, отправляются также в Иорданию. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов.

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    8 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме

    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме

    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило работу, а большинство дипломатов покинет страну, однако часть сотрудников останется в здании.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило деятельность: консул-генерал и еще девятнадцать дипломатов завершат работу и покинут Израиль, а в принадлежащем Британии здании останутся лишь семь сотрудников с сильно урезанными функциями, пишет Israel National News.

    По словам Сааpa, здание больше не будет иметь статус консульства, но Израиль и Британия договорились продолжить диалог, в котором каждая сторона сможет поднимать важные для себя вопросы. Он подчеркнул, что меры стали ответом на политику лейбористского правительства Британии в отношении еврейского государства и указал на новую линию Израиля: «Каждая страна, которая действует против Израиля, должна знать, что за это будет цена».

    В Лондоне договоренности представили иначе: глава британского МИД Эд Милибэнд заявил, что консульство не закрывается, а переименовывается. «После обсуждений с правительством Израиля наше здание генерального консульства не будет закрыто и с сегодняшнего дня будет называться „Миссией Великобритании, Иерусалим“», – сказал Милибэнд, отметив, что структура останется независимой, продолжит работу и оказание услуг палестинцам.

    Милибэнд сообщил, что Лондон пока не будет предпринимать ответные шаги, если диалог с Израилем сохранится, но часть сотрудников и членов их семей «временно выведена» из страны по соображениям безопасности. Он добавил, что Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии, а Саар, в свою очередь, заявил: «Мы верим в диалог и будем продолжать верить в диалог», напомнив о ранее объявленных четырех шагах против Британии, включая закрытие консульства.

    Израильский министр перечислил в числе причин ответных мер признание Британией палестинского государства, возобновление финансирования БАПОР, приостановку лицензий на экспорт вооружений в Израиль, санкции против израильских министров, граждан и организаций, заморозку переговоров о соглашении о свободной торговле и военном диалоге, а также ограничение участия Израиля в оборонной выставке и запрет на обучение офицеров ЦАХАЛ в Королевском колледже оборонных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме, согласившись на сохранение ограниченного представительства. Во вторник Британия пригрозила выслать из Лондона 27 израильских дипломатов в ответ на действия Израиля. В прошлом месяце бывший президент США Дональд Трамп не стал мешать британскому правительству вводить санкции против Израиля.

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    7 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы

    The Telegraph: Напавший на капитана Flydubai пилот обучался в Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Оманский пилот Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в попытке угона самолета авиакомпании Flydubai в Израиле, проходил профессиональную подготовку в Великобритании, сообщили СМИ.

    Хамам аль-Хаммами проходил обучение с 2018 по 2019 год в L3 Airline Academy, одной из крупнейших британских летных школ того времени, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    Компания, которая позже вошла в состав Acron Aviation, имела учебные центры в Саутгемптоне, Борнмуте и тренировочный комплекс под Гатвиком. Кроме того, обучение включало стажировку в Новой Зеландии. Полиция этой страны подтвердила, что пилот получил шестимесячную студенческую визу.

    До февраля 2025 года Хаммами работал в Oman Air. Acron Aviation заявила о готовности сотрудничать со следствием. Сам пилот на допросе признался, что хотел отомстить за Газу и стать шахидом. Расследование инцидента продолжается с участием спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai обучался в Новой Зеландии. В воскресенье СМИ сообщили о планах второго пилота протаранить аэропорт Бен-Гурион. В субботу капитан рейса рассказал подробности нападения.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

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    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    7 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России

    ООН: Гутерриш глубоко обеспокоен растущим числом жертв атак ВСУ в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Гутерриш глубоко встревожен увеличением количества погибших и пострадавших среди мирных граждан в России из-за ударов украинской армии, сообщил Дюжаррик на специальном брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».

    «Он также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских ВС на территории Российской Федерации, включая последние атаки в Московском регионе», – сказал он.

    По словам представителя генсека ООН, все удары, направленные против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры, являются прямым нарушением международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что подобные действия должны быть немедленно остановлены, вне зависимости от того, где именно они происходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Алешек Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных россиян за неделю.

    В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о гибели трех человек в результате атак ВСУ на регион.

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    6 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Небензя назвал Россию и Африку сторонниками формирования многополярного мира

    Небензя: Россия и Африка выступают за формирование многополярного мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Африка являются естественными сторонниками формирования многополярного мира, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Убеждены, что именно сбалансированные африканские решения способны создать условия для преодоления коренных причин кризиса и качественным образом изменить обстановку в регионе Великих озер. Россия со своей стороны продолжит оказывать поддержку нашим друзьям в усилении их антикризисного потенциала, разрешении конфликтов и упрочении суверенитета», – заявил Небензя на заседании Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

    Он также добавил, что Россия и Африка являются естественными сторонниками в деле укрепления объективной исторической тенденции формирования многополярного мира.

    «В этой связи в части реформы Совета Безопасности ООН наша страна последовательно поддерживает расширение представленности африканских государств в данном органе», – сказал постпред России при ООН.

    Он подчеркнул, что Москва нацелена на наращивание многопланового сотрудничества с Африкой, что является долгосрочным выбором. Эта тенденция, по словам Небензи, была закреплена на саммитах в Сочи и Петербурге, и ее продолжит третий саммит Россия – Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал дать африканским странам постоянные места в Совбезе.

    Летом Небензя заявил о причастности Киева к терроризму в Африке. А первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский потребовал провести тщательное международное расследование подрывной деятельности украинских спецслужб в Сахеле.

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    6 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о подготовке ХАМАС к новой атаке перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское движение ХАМАС попытается атаковать страну в преддверии парламентских выборов в конце октября.

    Радикалы из палестинского движения ХАМАС могут попытаться вновь напасть на Израиль перед октябрьскими парламентскими выборами, считает израильский премьер, передает ТАСС.

    «Именно из-за того, что ХАМАС так слаб, он попытается бросить нам вызов оставшимися силами перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход», – заявил Нетаньяху в преддверии годовщины атаки прошлого года.

    Глава правительства добавил, что израильская сторона готова к такому развитию событий и будет жестко пресекать подобные попытки. По его словам, за последнее время Израиль стал сильнейшей страной на Ближнем Востоке, а его противники сейчас максимально ослабли, поэтому на любую ошибку со стороны ХАМАС армия ответит сокрушительной силой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе армия Израиля ликвидировала командира северной бригады ХАМАС.

    Нетаньяху опроверг получение от Египта предупреждений об атаке движения.

    В прошлом месяце израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС.

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    7 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН

    Глава ЮНКТАД Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-вице-президент Коста-Рики и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан удерживает лидерство после пятого предварительного голосования на пост генерального секретаря ООН.

    Кандидатуру Гринспан поддержали девять членов Совета Безопасности ООН, против высказались шесть, воздержавшихся не было, передает РИА «Новости». «Она по-прежнему лидирует в гонке за пост генсека ООН», – сообщил источник.

    Ранее Гринспан заявляла о готовности сотрудничать с Россией, назвав диалог с Москвой ключевым для организации, а также обещала работать над достижением мира на Украине в случае избрания.

    На пост генерального секретаря ООН претендуют семь кандидатов. Второй и последний срок нынешнего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замглавы МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии у России фаворита на выборах генсека ООН.

    В сентябре эксперт спрогнозировал позицию Гринспан в случае назначения на пост генерального секретаря.

    В тот же день СМИ назвали Гринспан фаворитом в борьбе за эту должность.

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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

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    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

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    7 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Раввин посоветовал израильским солдатам не смотреть на поющих женщин

    Военный раввин запретил солдатам ЦАХАЛ пропускать церемонии из-за женского пения

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Израиле разгорелся скандал после того, как религиозным солдатам бригады «Голани» сообщили о невозможности пропускать официальные мемориальные церемонии, если на них будут петь женщины.

    Военный раввин тренировочной базы бригады «Голани» майор Ури Леви разослал сообщение с требованием присутствовать на церемонии памяти солдат, павших в ходе войны, передает Israel National News.

    Леви отметил, что по правилам совместной службы Армии обороны Израиля солдатам не разрешается уклоняться от государственных мероприятий из-за женского вокала или особенностей религиозного образа жизни. Тем, кому трудно слушать женское пение, раввин посоветовал опустить голову и не смотреть на сцену.

    Организация «Жены солдат за святость лагеря» подвергла решение резкой критике. Активисты обвинили военный раввинат в попрании религиозного образа жизни соблюдающих традиции военнослужащих. Организация призвала министра обороны Израиля Исраэля Каца и главного раввина ЦАХАЛ бригадного генерала Эяля Крима разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации участников нападения 7 октября. Летом командир элитной израильской бригады «Голани» погиб на юге Ливана. В прошлом году израильская полиция задержала первого ультраортодокса, уклонявшегося от службы в армии.

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    8 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Сирия потребовала расследовать исчезновение сирийских моряков в Черном море

    SANA: Сирия потребовала расследовать атаку на сухогруз и исчезновение экипажа

    Tекст: Ольга Иванова

    Дамаск призвал Международную морскую организацию и Болгарию провести независимое расследование атаки на сухогруз в Черном море и выяснить судьбу девяти пропавших граждан страны, сообщил директор департамента Главного управления таможни Сирии Мазен Аллуш.

    Сирия потребовала разобраться в обстоятельствах инцидента с судном, на борту которого находились сирийские моряки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA. «Управление направило срочные официальные обращения в Международную морскую организацию (IMO) и компетентные морские ведомства Болгарии с призывом провести независимое и прозрачное расследование обстоятельств инцидента и установить ответственную сторону», – заявил Аллуш.

    По его словам, сухогруз подвергся атаке во вторник утром в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. На борту находились десять членов экипажа, в том числе девять граждан Сирии и один египтянин, информация об их судьбе до сих пор отсутствует.

    Директор департамента подчеркнул, что сирийская сторона требует объяснить причины прекращения поисково-спасательной операции до установления местонахождения моряков, а также изучить технические возможности обследования обломков судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море.

    Во вторник Минобороны страны не установило принадлежность атаковавших суда дронов.

    Глава государства созвала заседание Совета нацбезопасности из-за инцидентов на море.

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