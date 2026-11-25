Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Онищенко оценил вероятность резкого подъема заболеваемости гриппом в России
Академик Онищенко заявил об отсутствии признаков скорого всплеска гриппа
В ближайшее время в России не предвидится резкого роста заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
«Объективных признаков для резкого подъема у нас нет. Мониторинг за циркулирующими вирусами показывает, что вирусы, прежде всего гриппа, занимают незначительное место в общей структуре заболеваемости с острыми респираторными инфекциями», – сказал Онищенко ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости внебольничными пневмониями.
В понедельник Онищенко заявлял о возможности более раннего начала роста заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями в отдельных регионах России.
В воскресенье Всемирная организация здравоохранения оценила риск возникновения пандемии гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне.