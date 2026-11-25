Академик Онищенко заявил об отсутствии признаков скорого всплеска гриппа

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Объективных признаков для резкого подъема у нас нет. Мониторинг за циркулирующими вирусами показывает, что вирусы, прежде всего гриппа, занимают незначительное место в общей структуре заболеваемости с острыми респираторными инфекциями», – сказал Онищенко ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости внебольничными пневмониями.

В понедельник Онищенко заявлял о возможности более раннего начала роста заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями в отдельных регионах России.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения оценила риск возникновения пандемии гриппа в текущем эпидемиологическом сезоне.