Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Минздрав отверг возможность «армагеддона» из-за нехватки мощных антибиотиков
Микробиолог Козлов: Устойчивость к антибиотикам преодолеют комбинации препаратов
Главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии Роман Козлов сообщил о возможности успешного преодоления лекарственной устойчивости микроорганизмов с помощью правильных комбинаций существующих препаратов.
«У нас есть технологии, антибиотики либо их комбинации чаще всего, которые позволяют преодолевать любую устойчивость микроорганизмов», – заявил Козлов ТАСС.
По словам эксперта, невосприимчивые к различным препаратам бактерии существовали в природе всегда. Говорить о наступлении своеобразного «армагеддона» в связи с предполагаемым отсутствием эффективных антибиотиков не следует, подчеркнул специалист Минздрава.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о способности препарата «Фтортиазинон» преодолевать устойчивость бактерии Klebsiella pneumoniae к антибиотикам.
Академик РАН Геннадий Онищенко призвал не поддаваться панике из-за распространения устойчивых штаммов микроорганизмов.
В субботу во Всемирной организации здравоохранения предупредили о риске дальнейшего распространения в Европе опасной супербактерии Klebsiella pneumoniae.