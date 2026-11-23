Микробиолог рассказала, какие продукты усиливают неприятный запах кишечных газов

The Conversation: Мясо и яйца могут сделать кишечные газы человека более пахучими

Резкий запах кишечных газов возникает из-за небольшого количества серосодержащих соединений, которые вырабатывают бактерии при переваривании пищи. Один из главных источников запаха – сероводород, который пахнет тухлыми яйцами, написала профессор микробиологии Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне Бренда Уилсон в статье для The Conversation. Среди других неприятных для носа соединений – метантиол с запахом капусты, канализации или скунса и диметилсульфид, напоминающий вареную кукурузу, водоросли или морепродукты.

Количество и состав газов во многом зависят от того, чем питаются кишечные бактерии. Серосодержащие аминокислоты есть в мясе, молочных продуктах и яйцах, а также, в меньшей степени, в бобовых и зерновых. Серу содержат и некоторые овощи, прежде всего капуста, брокколи, брюссельская и цветная капуста. Когда микробы расщепляют эти вещества, в кишечнике образуются пахучие газы.

Большая часть кишечных газов состоит из азота, кислорода, углекислого газа, водорода и метана. Эти вещества сами по себе почти не имеют запаха. Газы образуются, когда кишечные бактерии расщепляют пищу, которую организм не может переварить самостоятельно. По словам Уилсон, здоровый человек выпускает газы примерно 14–20 раз в день, а их отхождение помогает снизить давление в животе и избежать вздутия и спазмов.

Запах зависит не только от рациона, но и от состояния здоровья. Если запах стал стойким и непривычно резким, причиной могут быть пищевая непереносимость или заболевания кишечника. В таком случае микробиолог советует обратиться к врачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг исследователи описали новый порядок крупных ДНК-вирусов в кишечнике людей и животных, ставших исходной формой для вирусов оспы. В сентябре ученые доказали способность земных бактерий выживать в условиях спутника Сатурна Энцелада. Летом микробиологи продемонстрировали технологию переработки пластиковых отходов в съедобное печенье с помощью генетически модифицированных дрожжей.