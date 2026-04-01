На сайте МИД появился раздел с материалами о геноциде нацистами советского народа

Министерство иностранных дел России создало на своем сайте специальный раздел, посвященный памяти жертв геноцида нацистами советского народа. В разделе размещены материалы и статьи, подготовленные совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте России и Российским военно-историческим обществом. Особое внимание уделено проекту «Без срока давности» и порталу «История.рф».
В МИД подчеркнули, что раздел будет регулярно обновляться, а ключевые материалы переведут на несколько языков. Дипломаты отметили: «МИД России во взаимодействии с Следственным комитетом, другими компетентными ведомствами, а также Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации на системной основе проводит работу над закреплением квалификации преступлений фашистских захватчиков в качестве геноцида народов Советского Союза».
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, вводящий новую памятную дату – 19 апреля как День памяти жертв геноцида советского народа. В этот день в 1943 году был принят указ № 39 – первый правовой акт, официально зафиксировавший масштабную и целенаправленную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на территориях, занятых ими, а также определивший порядок привлечения виновных к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной Думы приняли закон об уголовной ответственности за публичное одобрение или отрицание фактов истребления мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал приоритетное рассмотрение инициативы об ответственности за отрицание геноцида. А музей истории ГУЛАГа решил открыть новую площадку, посвященную памяти жертв геноцида советского народа.