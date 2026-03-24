Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Документ предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет за оскорбление памяти погибших и осквернение захоронений, передает РИА «Новости».

Новые нормы распространяются на действия, совершенные как в России, так и за рубежом. Наказание грозит за уничтожение или повреждение мемориалов, стел и обелисков, увековечивающих память жертв, если это сделано для причинения ущерба их историческому значению.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о колоссальных потерях страны в тот период. «Жертвами немецко-фашистской оккупации стали свыше 13 млн человек, среди заживо похороненных, замученных в концлагерях и в результате медицинских экспериментов – женщины, старики и дети», – заявил он.

Председатель палаты также подчеркнул, что принятые изменения помогут эффективнее защищать историческую правду. По его мнению, нельзя допустить повторения подобных зверств и попыток реабилитации нацизма.

