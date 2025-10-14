Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Организатор «Евровидения» решил не проводить голосование по участию Израиля
EBU отменил голосование по участию Израиля в «Евровидении»
Европейский вещательный союз (EBU) отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году, сообщает организатор конкурса.
«Организаторы песенного конкурса »Евровидение« не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Обсуждение этого вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU соберется на сезонную генеральную ассамблею. Решение связано с перемирием на Ближнем Востоке.
Ранее EBU направил участникам конкурса письмо, в котором анонсировалось голосование по вопросу о недопуске израильской телекомпании Kan к трансляции Евровидения. Поводом для такого шага стали угрозы бойкота со стороны вещателей из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении в случае участия Израиля в конкурсе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.