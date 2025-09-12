  • Новость часаДрон ВСУ атаковал блок Смоленской АЭС
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    12 сентября 2025, 15:09 • Новости дня

    Нидерланды заявили о возможном бойкоте «Евровидения-2026»

    Нидерланды заявили о возможном бойкоте «Евровидения-2026» при участии Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в музыкальном конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль.

    В заявлении компании отмечается, что участие Израиля невозможно оправдать в условиях гуманитарной ситуации в секторе Газа и продолжающихся страданий местного населения, передает ТАСС.

    Avrotros выразила обеспокоенность массовыми жертвами среди журналистов, работающих в Газе, а также ограничениями на доступ независимых СМИ в регион, введенными Израилем. Представители корпорации подчеркнули, что Нидерланды не смогут принять участие в конкурсе до решения Европейского вещательного союза об исключении Израиля.

    В 2024 году в конкурсе «Евровидение» победил артист из Австрии Йоханнес Питч (JJ), и следующий конкурс пройдет в Вене. Россия, напомним, отстранена от «Евровидения» с 2022 года, однако готовится к проведению собственного конкурса «Интервидение» в Москве 20 сентября.

    Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о реализации программы по строительству новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

    Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют новую волну насилия на Ближнем Востоке.

    Руководство ХСС в Бундестаге отвергло предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая санкции против министров.

    9 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара

    Военный эксперт Кнутов: Американцы перед ударом по Дохе отключили ПВО Катара

    Эксперт объяснил, почему при ударе Израиля не сработала ПВО Катара
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Военный экспер и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему Катар не использовал системы ПВО при ударе Израиля по столице страны Дохе.

    «Катар использует американские комплексы ПВО «Пэтриот», которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», – заявил Кнутов газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «Пэтриот» представляет собой сложную систему, связанную со спутниковой разведкой и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Эксперт отметил, что наличие «кнопки отключения» объясняется необходимостью предотвратить поражение собственных сил и возможностью блокировки при отсутствии необходимости применения оружия.

    Кнутов также подчеркнул, что именно из-за подобной особенности Турция отказалась от системы ПВО «Пэтриот» и приобрела российский комплекс С-400.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (22)
    9 сентября 2025, 20:30 • Новости дня
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    Политолог Семенов: Израиль становится опасен для всего мира
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая, Никита Миронов

    Израиль перешагнул моральные границы и рискует полной изоляцией на Ближнем Востоке после нападения на Катар, заявил эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

    Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики. По словам эксперта, Израиль совершил «акт международного терроризма», напав на Катар, а ранее уже осуществлял ракетные удары по лидерам ХАМАС в Дамаске и Иране.

    «Никто не даст гарантии, что лидеров ХАМАС Нетаньяху и его приближенные не попытаются убить в любой другой стране – если они туда приедут. Израиль становится опасен для всего мира», – заявил Семенов.

    Эксперт отметил, что руководство Израиля действует без моральных ограничений и не заботится о гуманитарных вопросах. Он добавил, что в случае прихода к власти «Братьев мусульман» в Египте, Нетаньяху способен нанести «превентивный удар» любым оружием.

    Семенов считает маловероятным развитие крупного военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку Катар, Саудовская Аравия, Турция и Иран не готовы к войне с Израилем. Вместо этого эти страны, по его словам, усилят поддержку противников Израиля.

    Эксперт предупредил, что из-за своей политики Израиль может оказаться в полной изоляции, так как ближневосточные страны откажутся от переговоров с ним.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Комментарии (17)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    10 сентября 2025, 01:13 • Новости дня
    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить

    Премьер Катара указал на право эмирата ответить Израилю

    Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр эмирата, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани на пресс-конференции после атаки Израиля на Доху заявил, что эмират не оставит произошедшее без внимания и активирует все силы для реагирования на этот выпад.

    «Катар мобилизует все инструменты для реагирования на атаку, выходящие за рамки заявлений и осуждений, включая формирование юридической группы для привлечения Израиля к ответственности», – передает телеканал Al Jazeera  высказывания премьера эмирата.

    Назвав удары Израиля по Дохе «государственным терроризмом», премьер-министр Катара сосредоточил большую часть своего гнева на премьере Израиля Биньямине Нетаньяху, обвинив его в подрыве региональной стабильности ради  «нарциссических иллюзий» и личной выгоды. Он также обвинил Нетаньяху в срыве всех мирных усилий.

    Премьер-министр Катара заявил также, что страны Ближнего Востока должны объединиться, чтобы обуздать Израиль.

    «Сегодня мы достигли поворотного момента, когда весь регион должен дать ответ на такое варварское поведение», – сказал он.

    Отвечая на вопрос о дипломатических усилиях Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа, шейх Мухаммед подчеркнул, что Доха продолжит делать все возможное для прекращения войны, страна не отказывается от своей роли посредника.

    Однако, по его словам, израильская атака положила конец раунду переговоров по предложению американского президента Дональда Трампа.

    «Что касается текущих переговоров, я не думаю, что сейчас есть что-то стоящее после такого нападения», – сказал он.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет и призвал Катар продолжить  посредничество в процессе установления мира в секторе Газа. Но премьер Катара заявил прекращении посредничества по урегулированию ситуации в анклаве после удара Израиля по Дохе.

    Комментарии (21)
    12 сентября 2025, 10:35 • Новости дня
    Призыв фон дер Ляйен ужесточить меры против Израиля вызвал раскол среди политиков Германии
    Призыв фон дер Ляйен ужесточить меры против Израиля вызвал раскол среди политиков Германии
    @ Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство ХСС в Бундестаге отвергло предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая санкции против министров.

    Европейская комиссия готовится обсудить возможность санкций в отношении «экстремистских министров» Израиля и частичное приостановление торговых элементов соглашения ЕС–Израиль, сообщает Politico.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об этих предложениях в своей ежегодной речи, что вызвало резкую реакцию со стороны баварских консерваторов из Христианско-социального союза (ХСС).

    Лидер ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн заявил: «Повернуться спиной к Израилю не может быть вариантом для Германии. Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии пересмотрит свою позицию и отзовет свои заявления». По его мнению, давление на Израиль лишь сыграет на руку ХАМАС и не приблизит мир.

    Баварские консерваторы, входящие в Европейскую народную партию, намерены противостоять этим инициативам. В самой Германии предложения Еврокомиссии усилили разногласия внутри коалиции канцлера Фридриха Мерца: ХСС выступает за поддержку Израиля, социал-демократы из СДПГ требуют ужесточения курса, а Христианско-демократический союз занимает промежуточную позицию. При этом Мерц заявил, что «Германия и впредь будет стоять на стороне Израиля», но не исключил обсуждение санкций на уровне Евросоюза.

    Прохождение предложений фон дер Ляйен будет зависеть от позиции Германии. Приостановка торговых элементов соглашения возможна при квалифицированном большинстве среди стран ЕС, а введение санкций против министров Израиля – только при единогласном решении. Эти вопросы станут ключевыми на ближайших заседаниях Европейского совета в октябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники Дональда Трампа пришли в ярость после удара Израиля по Катару. Премьер-министр Катара призвал мировое сообщество обуздать Израиль и заявил о праве эмирата на ответные действия. Дональд Трамп пообещал, что подобный удар по Дохе больше не повторится.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане

    Израиль атаковал Сану, контролируемую йеменским движением «Ансар Аллах»

    Израильские военные нанесли удар по столице Йемена Сане
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    Израильские военные нанесли авиаудар по контролируемой хуситами столице Йемена Сане.

    Израильские военные нанесли авиационный удар по Сане – столице Йемена, находящейся под контролем движения «Ансар Аллах», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Пока не уточняется, по каким именно объектам нанесен удар.

    Движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, контролирует значительную часть территории Йемена, включая столицу Сана, с 2014 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские хуситы провели крупномасштабную атакующую операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля. Армия Израиля заявила о перехвате трех дронов, запущенных с территории Йемена. Хуситы сообщили об атаке на район израильского ядерного центра.

    Комментарии (4007)
    11 сентября 2025, 06:14 • Новости дня
    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду

    Премьер Катара Аль Тани: Нетаньяху должен быть предан суду

    Премьер Катара призвал предать Нетаньяху суду
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом, заявил премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани.

    «Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы», – приводит слова Аль Тани РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Глава катарского правительства также обвинил Нетаньяху в уничтожении надежды на освобождение израильских заложников. По словам премьера, действия Нетаньяху «просто убили любую надежду для этих заложников».

    Премьер Катара отметил, что обсуждает с региональными партнерами возможный ответ Израилю на удары по Дохе. Аль Тани добавил, что Катар «рассчитывает на реальный ответ региона, чтобы положить конец израильским запугиваниям».

    «Нетаньяху угрожает и другим странам в регионе, в то время как они не представляют ему никакой угрозы», – сказал премьер.

    Аль Тани также заявил, что Катар высоко оценивает позицию президента США Дональда Трампа по поводу ударов Израиля по Дохе, но ожидает, что за заявлениями последуют конкретные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в столице Катара Дохе, где находились члены движения ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы о прекращении огня в секторе Газа под гарантии безопасности со стороны США и Израиля.

    Комментарии (6)
    9 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    ХАМАС опроверг гибель переговорщиков после удара по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение ХАМАС официально заявило об отсутствии жертв среди переговорщиков после израильской атаки по Дохе.

    «Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась», – говорится в сообщении в Telegram-канале движения, передает ТАСС. Представители движения подчеркнули, что делегация не пострадала в результате удара.

    Однако представители ХАМАС признали гибель шести человек в ходе атаки, среди которых был сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи Хумам. Кроме того, сообщается о гибели одного военнослужащего из катарских сил безопасности.

    Напомним, израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Военный эксперт, директор российского музея ПВО Юрий Кнутов ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США могли дистанционно отключить систему ПВО «Пэтриот» в Катаре перед авиаударом Израиля по Дохе.

    Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Израиль стал представлять опасность для всего мира из-за своей непредсказуемой политики.

    Комментарии (4)
    9 сентября 2025, 16:37 • Новости дня
    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    Израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) провели операцию с привлечением авиации против высшего руководства ХАМАС.

    Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС. «ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС», – сказано в заявлении.

    Представители армии Израиля добавили, что перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба среди мирного населения.

    Издание Israel Hayom со ссылкой на Reuters сообщило о серии взрывов в столице Катара Дохе. В сообщении отмечается, что руководство ХАМАС базируется в городе, его офисы находятся в районе Аль-Катара в центре города.

    В августе израильский премьер Биньямин Нетаньяху подтвердил атаку Израиля на представителя ХАМАС Абу Убейду.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    По его словам, Катар «решительно осуждает трусливое нападение Израиля, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в катарской столице Дохе», передает ТАСС.

    Аль-Ансари подчеркнул, что это нападение стало вопиющим нарушением международных законов и норм. Дипломат также отметил, что действия Израиля ставят под угрозу безопасность и неприкосновенность граждан и резидентов Катара.

    Во вторник СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (5)
    11 сентября 2025, 13:31 • Новости дня
    Лавров заявил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Израиля

    Лавров сообщил о риске эскалации на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля по Дохе

    Лавров заявил о дестабилизации Ближнего Востока из-за Израиля
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность действиями Израиля против столицы Катара, отметив угрозу усиления нестабильности и нарушения международного права.

    Израильские удары по Дохе ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    Сергей Лавров на заседании Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ заявил, что эти действия воспринимаются как грубое нарушение международного права, в первую очередь Устава ООН, и посягательство на суверенитет независимого государства.

    Министр подчеркнул, что ситуация усугубляется из-за того, что Катар является ключевым посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа.

    Лавров заявил: «Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа. Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе да и на Западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства».

    По мнению Лаврова, удары Израиля демонстрируют отсутствие стремления к окончанию гуманитарной катастрофы в Газе и ставят под угрозу возможность мирного урегулирования.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил власти Катара в том, что они «предоставляют убежище террористам» после удара по Дохе.

    Катар осудил заявления Нетаньяху, назвав их попыткой оправдать удары по Катару и пригрозив привлечь его к ответственности.

    Лавров выразил солидарность с народом Катара после израильского удара по Дохе в разговоре с министром иностранных дел Катара.

    Комментарии (15)
    9 сентября 2025, 16:57 • Новости дня
    СМИ заявили о гибели лидеров ХАМАС в результате удара Израиля по Дохе

    Al Hadath: Лидеры ХАМАС погибли в результате удара Израиля по Дохе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара, сообщил телеканал Al Hadath.

    По данным источников Al Hadath, в результате атаки погибли лидер ХАМАС в секторе Газа и глава переговорной группы Халиль аль-Хейя, глава зарубежного офиса Халед Машааль, командующий радикальной ячейкой на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин и член политбюро Низар Аудалла, передает ТАСС.

    В момент удара в здании также находился еще один член руководства ХАМАС Гази Хамад. Телеканал отмечает, что данных о его судьбе на данный момент нет.

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (2)
    9 сентября 2025, 18:22 • Новости дня
    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля

    Лидер ХАМАС Халиль аль-Хейя и его сын погибли при израильском ударе по Дохе

    Al Arabiya подтвердил гибель одного из лидеров ХАМАС при ударе Израиля
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки на четыре жилых здания в столице Катара погибли Халиль аль-Хейя, его сын и сотрудники службы безопасности ХАМАС.

    Информация о гибели одного из лидеров движения ХАМАС Халиля аль-Хейи и его сына появилась после израильского удара по жилым зданиям в Дохе, передает ТАСС со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, целью атаки могли быть руководители и сотрудники службы безопасности ХАМАС, находившиеся рядом с аль-Хейей. В результате авиаудара пострадали четыре жилых здания в центральной части катарской столицы.

    Ранее власти Катара не сообщали о подобных инцидентах в Дохе. Официальных заявлений со стороны израильской армии или катарских властей на момент публикации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время израильского удара. При этом сообщалось, что члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейя, остались живы после израильского удара по Дохе.

    Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро ХАМАС в Дохе, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Комментарии (0)
    9 сентября 2025, 18:37 • Новости дня
    Израиль взял на себя ответственность за операцию против лидеров ХАМАС в Катаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров палестинского движения ХАМАС в Катаре, заявил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    «Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, за нее Израиль несет полную ответственность», – сказано в заявлении, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что израильские военные нанесли удары по руководству ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара.

    Катар подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Комментарии (4)
    10 сентября 2025, 19:15 • Новости дня
    При ударах Израиля по Йемену погибли и пострадали десятки человек

    Минздрав хуситов сообщил о девяти погибших и 118 раненых в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиаудары в районе Саны и Эль-Джауфа привели к многочисленным жертвам среди местного населения, среди погибших есть гражданские лица.

    В результате авиаударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф, находящихся под контролем движения «Ансар Аллах», погибли не менее девяти человек, сообщает ТАСС. По данным Минздрава хуситов, количество раненых достигло 118 человек.

    Телеканал Al Masirah, принадлежащий повстанцам, приводит заявление министерства здравоохранения хуситов: «По предварительным данным, в результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали».

    Среди пострадавших значатся местные жители, точные данные о состоянии раненых и числе погибших уточняются. Ответственность за удары, по утверждению хуситов, лежит на Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по столице Йемена Сане, которая контролируется хуситами. Военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о нанесении удара по районам Израиля с помощью трех беспилотников, в том числе по району Димоны. Йеменские хуситы организовали масштабную операцию с использованием беспилотников против нескольких городов и пустынных районов Израиля.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Axios узнал о ярости советников Трампа после удара Израиля по Катару

    Tекст: Ирма Каплан

    Во вторник утром американские военные заметили израильские самолеты, летевшие на восток в сторону Персидского залива и запросили разъяснения, но к тому времени, когда Израиль предоставил их, ракеты уже были в воздухе, сообщили три американских чиновника порталу Axios. Их целью была встреча руководства ХАМАС в Дохе.

    «Эта новость ошеломила Белый дом и привела в ярость некоторых высокопоставленных советников Трампа, поскольку она появилась в тот момент, когда США ждали ответа ХАМАС на новое предложение американского президента о мире в секторе Газа», – пишет Axios.

    Представители ХАМАС, отмечает портал, встретились в Дохе, чтобы обсудить это предложение. Белый дом ожидал получить ответ от ХАМАС к концу недели. Катар стал седьмой страной, которую Израиль подверг бомбардировке с 7 октября 2023 года.

    По словам Трампа, он «не в восторге» от произошедшего.

    «Как только Трампу сообщили о готовящемся ударе, он поручил спецпредставителю Белого дома Стиву Уиткоффу уведомить об этом Катар. По словам американского чиновника, к тому времени, как Уиткофф связался с ними, бомбы уже достигли цели», – сказано в материале.

    Напомним, 9 сентября израильские военные нанесли удары по позициям руководства ХАМАС в Дохе. СМИ сообщили, что в здании в столице Катара  находились пять руководителей движения ХАМАС во время удара. Катар  подтвердил удар Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Трамп пообещал, что «печальных инцидентов», как удар по Дохе, больше не будет. Премьер Катара призвал «обуздать Израиль» и указал на право эмирата ответить.

    Комментарии (0)
