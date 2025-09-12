В заявлении компании отмечается, что участие Израиля невозможно оправдать в условиях гуманитарной ситуации в секторе Газа и продолжающихся страданий местного населения, передает ТАСС.

Avrotros выразила обеспокоенность массовыми жертвами среди журналистов, работающих в Газе, а также ограничениями на доступ независимых СМИ в регион, введенными Израилем. Представители корпорации подчеркнули, что Нидерланды не смогут принять участие в конкурсе до решения Европейского вещательного союза об исключении Израиля.

В 2024 году в конкурсе «Евровидение» победил артист из Австрии Йоханнес Питч (JJ), и следующий конкурс пройдет в Вене. Россия, напомним, отстранена от «Евровидения» с 2022 года, однако готовится к проведению собственного конкурса «Интервидение» в Москве 20 сентября.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о реализации программы по строительству новых домов на Западном берегу и подтвердил отказ от признания палестинского государства.

Россия призывает Израиль отказаться от безрассудных агрессивных действий, которые провоцируют новую волну насилия на Ближнем Востоке.

Руководство ХСС в Бундестаге отвергло предложения Урсулы фон дер Ляйен по ужесточению мер ЕС против Израиля, включая санкции против министров.