Нетаньяху заявил, что палестинского государства не будет

Нетаньяху: Палестинского государства не будет

Tекст: Антон Антонов

Планы строительства тысяч единиц жилья для израильских поселенцев в районе Е-1 на Западном берегу реки Иордан были утверждены Нетаньяху, передает ТАСС.

Заявление было сделано во время церемонии в Маале-Адумим, городе, находящемся в нескольких километрах от Иерусалима.

Нетаньяху подчеркнул, что город Маале-Адумим удвоит население и в ближайшие пять лет там будут жить 70 тыс. человек. По его словам, это приведет к значительным изменениям в регионе.

Премьер-министр напомнил, что ранее обещал начать новое строительство в этом районе, и отметил, что сейчас это обещание выполняется.

«Есть и другое обещание, которое мы сдержим. Мы говорили: палестинского государства не будет – и его действительно не будет! Эта земля принадлежит нам», – заявил Нетаньяху. Он добавил, что Израиль будет охранять свое наследие, землю и безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд стран заявил о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Президент Франции Эммануэль Макрон, который также заявил о скором признании Палестины на сессии ООН, получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции.