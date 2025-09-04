Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.2 комментария
Нетаньяху запретил Макрону въезд в Израиль
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступивший за признание палестинского государства на сессии ООН в Нью-Йорке, получил отказ во въезде в Израиль до изменения своей позиции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил недавнюю просьбу президента Франции Эммануэля Макрона посетить страну, передает 13tv.co.il.
Причиной отказа стало намерение Макрона признать палестинское государство на предстоящей Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
В ходе недавнего выступления Макрон осудил решение США не выдавать визы представителям Палестины для участия в Генассамблее, назвав его «неприемлемым». Он также рассказал о планах совместно с наследным принцем Саудовской Аравии провести конференцию по «решению двух государств» 22 сентября. По словам Макрона, «цель – заручиться максимально широкой международной поддержкой решения двух государств, как единственного пути к легитимным стремлениям двух народов, израильского и палестинского».
Президент Франции добавил, что для достижения этого необходимо добиться постоянного прекращения огня, освобождения всех заложников, расширения гуманитарной помощи в Газе и отправки международных сил в регион. Макрон подчеркнул, что Франция выступает за разоружение ХАМАС и укрепление позиций палестинской администрации.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар раскритиковал позицию Макрона, обвинив его во вмешательстве во внутренний конфликт и игнорировании проблем, связанных с террористической деятельностью и пропагандой в Палестине. Саар подчеркнул, что действия Макрона «дестабилизируют регион и являются опасными».
По сообщению Fox News, госсекретарь США Марко Рубио отказал в визах ряду палестинских лидеров, включая главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса, ссылаясь на американское законодательство и санкции за поддержку терроризма. Представитель Госдепартамента заявил, что палестинское руководство должно осудить террор и отказаться от односторонних попыток признания государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции из-за решения признать Государство Палестина. Кабинет министров Британии потребовал от Кира Стармера признать Палестину. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.