Израиль начал новую масштабную волну ударов по объектам в Иране
ЦАХАЛ атаковал правительственные объекты в различных районах Ирана
По разным районам Ирана нанесены массированные удары, целью которых стали правительственные объекты и ключевая инфраструктура, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Армия обороны Израиля ведомила о начале новой серии атак на государственные цели, передает РИА «Новости». Под огнем оказались стратегические точки в различных районах страны.
«ЦАХАЛ начал широкую волну ударов по инфраструктуре... режима по всему Ирану», – говорится в сообщении военных для прессы.
Операция характеризуется командованием как широкомасштабная и направлена непосредственно на уничтожение правительственных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные еврейского государства приступили к серии мощных атак на инфраструктуру в Иране и объекты организации «Хезболла».
Израильская авиация сообщала, что нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.