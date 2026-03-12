С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Постпред России при ОЗХО осудил атаки США и Израиля на Иран
Постпред России при ОЗХО Тарабрин заявил о нарушении суверенитета Ирана
Россия резко выступила против атак на гражданское население и объекты инфраструктуры Ирана, выразив соболезнования пострадавшим, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, выступая на 111-й сессии Исполнительного совета организации.
Тарабрин осудил действия США и Израиля против гражданского населения и объектов инфраструктуры в Иране, сообщает ТАСС.
«Выражаем соболезнования руководству и народу Ирана, которые стали жертвами очередного неспровоцированного акта вооруженной агрессии США и Израиля. Самым решительным образом осуждаем все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры», – отметил Тарабрин.
Тарабрин отметил, что подобные действия представляют собой серьезное нарушение суверенитета Ирана, а также противоречат Уставу ООН и международному праву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай созвали экстренную встречу Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране.
Генеральный секретарь ООН осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке. Китай осудил действия США и Израиля и назвал атаки на иранскую территорию неприемлемыми.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.