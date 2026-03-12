  • Новость часаНа авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украину ждет политическое воскрешение одного из злейших врагов Зеленского
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Иванишвили потерял звание богатейшего грузина
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 19:04 • Новости дня

    Победитель «Лидеров АПК» рассказал о развитии агротуризма в Тульской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победитель конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Антропов развивает агротуристический проект «Заокские поля» в Тульской области.

    На территории курорта гости могут попробовать фермерские продукты, узнать о современном сельском хозяйстве, посетить мастер-классы и музыкальные фестивали, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Хотя сельское хозяйство радикально изменилось с точки зрения технологий и способов производства, у многих остаются старые представления об АПК как о чем-то неинтересном и бесперспективном. Но аграрный бизнес – динамично развивающаяся сфера, показывающая ежегодный экономический рост. Мы хотим показать, как сегодня меняются российские деревни и села, насколько комфортной и интересной стала жизнь в аграрных регионах», – отметил Антропов. Фермер также подчеркнул важность проведения фестивалей, ярмарок и мастер-классов для поддержки локального производства и популяризации сельской жизни.

    С 2024 года на курорте проводится фестиваль FERMA & JAZZ, где гости могут послушать выступления артистов, поучаствовать в творческих занятиях и приобрести фермерские продукты. По словам Антропова, фестиваль уже привлек внимание жителей Тульской и соседних областей, а полученные положительные отзывы стали стимулом для дальнейшего развития проекта.

    В планах Антропова – проведение очередного фестиваля осенью, запуск новых культурных и образовательных инициатив и расширение ассортимента фирменной продукции. Он также собирается разработать дополнительные программы для семейного отдыха, чтобы сделать агротуризм еще более доступным и интересным.

    В первом сезоне конкурса «Лидеры АПК» победителями стали 54 управленца, которые пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж». Все 245 финалистов получат возможность поучаствовать в программе наставничества. Конкурс проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства России в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    Комментарии (22)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    @ Ute Grabowsky/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Общение с бывшими, деньги и любимые актеры – москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие темы лучше не обсуждать в отношениях.

    «В отношениях не стоит обсуждать внешность. Для многих это болезненная тема, и здесь не всегда получается достичь компромисса», – делится наблюдением москвичка.

    «Пары не должны обсуждать, кто сколько зарабатывает и как тратятся средства. Тут дело во взаимоотношениях, а не в финансах», – полагает молодой человек. «Денежный вопрос надо обсуждать, хотя он действительно чуть ли не самый неприятный», – оппонирует другой прохожий.

    «В отношениях нельзя поднимать тему общения с бывшими. Это приводит к ссорам, недопониманию и расставанию», –  отметила еще одна москвичка. «Под запретом вся прошлая жизнь, которая была до брака», – подтверждает другая. «Прошлые отношения всех будоражат», – соглашается третья. «Также нежелательно обсуждать политику, там сейчас все очень сложно», – добавляет она.

    У партнеров есть и довольно узкопрофильные темы, которые лучше не поднимать, уверены некоторые. «Я бы не стала спорить об автомобилях. Просто мой муж автомеханик, и в этой битве он победит», – детализирует москвичка.

    «Лучше партнеру не говорить, что тебе нравится какой-то другой человек, даже если это актер», – делится опытом парень. «Также лучше не обсуждать те черты или поведение, которые тебе не нравится в партнере, потому что ты все равно его не поменяешь», – добавляет он.

    Впрочем, часть москвичей считает, что запретных тем для обсуждения у партнеров нет. «Отношения – это прежде всего доверие друг к другу. Думаю, стоит поднимать любые вопросы», – уверен молодой человек. «Если отношения – это действительно то, к чему вы стремитесь, каждая тема должна быть поднята», – соглашается москвичка.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о принципах формирования бюджета в паре.

    Комментарии (2)
    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Полянский: Нет сомнений, что ЕС готовится к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    Комментарии (6)
    12 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии

    Одобрен проект аэропорта для горнолыжников Архыза и Домбая
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главгосэкспертиза одобрила проект аэропорта Архыз, включающий строительство взлетно-посадочной полосы длиной 3 километра, двух рулежных дорожек и командно-диспетчерского пункта, сообщил Минтранс.

    Главгосэкспертиза одобрила первую часть проекта строительства аэропорта Архыз, сообщает РИА «Новости».

    Согласно информации Минтранса, одобрение получено на строительство взлетно-посадочной полосы длиной три километра, двух рулежных дорожек, перрона и командно-диспетчерского пункта. Аэропорт будет оборудован современной техникой российского производства для обеспечения безопасности полетов.

    Министерство транспорта уточнило, что аэропорт Архыз будет находиться в сорока километрах от Черкесска, а Карачаево-Черкесия пока остается единственным регионом Северного Кавказа без собственной воздушной гавани. В ведомстве отметили, что новый аэропорт позволит принимать увеличивающийся туристический поток, направляющийся на горнолыжные курорты Архыз и Домбай.

    Вторая часть проекта, включающая строительство аэровокзального комплекса и служебно-технической территории, еще находится на рассмотрении. Строительство аэропорта Архыз планируется завершить к 2029 году, сообщили в Минтрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что число действующих аэропортов в России вырастет до 241 за ближайшие пять лет.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Уроженку Украины лишили гражданства России из-за угрозы безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уроженка Украины, работавшая на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Кургане, лишена российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

    Сотрудники ведомства установили, что женщина крайне негативно относилась к спецоперации, о чем прямо писала в личных переписках с жителями Украины, придерживающимися националистических взглядов. В этих сообщениях она высказывалась отрицательно о гражданах России и дискредитировала внешнеполитический курс страны, передает РИА «Новости».

    В телефоне женщины обнаружили фотографию документа с грифом «для служебного пользования». В сообщении УФСБ отмечается: «В соответствии с решением УМВД России по Курганской области гражданство Российской Федерации уроженки Украины прекращено».

    По информации ведомства, женщина приехала в Россию в 2013 году и получила гражданство в упрощённом порядке. С 2014 года она работала на оборонном предприятии, где занималась учетом и хранением документации.

    Ранее в Кемерово местного жителя лишили российского гражданства, поскольку он создавал действия, которые угрожали безопасности страны.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 20:37 • Новости дня
    Макрон сообщил о сохранении санкций G7 против России

    Макрон сообщил о сохранении антироссийских санкций G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений

    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений за шесть часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала еще девять голосовых сообщений.

    Девять необычных сигналов прозвучали в эфире военной радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

    За четверг, с 9.22 до 15.59 по московскому времени, были зафиксированы сообщения с позывными: «Росчерк», «Зуекокриз», «Плексиглас», «Залпофирн», «Трутошут», «Панкозвук», «Блуд», «Кавказ», «Рискохолн» и «Ласка».

    УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных военных радиостанций. Она известна постоянным жужжанием, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Многие годы вокруг ее работы циркулируют теории о стратегическом назначении и связи с системами экстренного оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг утром «Жужжалка» передала еще пять сообщений.

    Накануне в эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение». А 11 февраля «Жужжалка» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 08:49 • Новости дня
    Посол Джалали сообщил о корректировке сроков поставок газа из России в Иран

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соглашение о поставках российского газа в Иран продолжает реализовываться, несмотря на внешние вызовы, сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    Он подчеркнул: «Сотрудничество Ирана и России в газовом секторе является частью долгосрочного стратегического партнерства двух стран в энергетической сфере и не зависит исключительно от региональных условий», передает РИА «Новости».

    Джалали отметил, что геополитические события, а также отдельные технические и финансовые вопросы могут оказать влияние на сроки реализации проекта. Однако, по его словам, сам процесс не был остановлен и продолжается в рамках достигнутых договоренностей.

    В феврале в Тегеране представители России и Ирана обсудили расширение сотрудничества в энергетике и торговле, отметив рост двустороннего товарооборота на 13% за 11 месяцев.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    В Прикамье из-за ошибок врачей умерла беременная женщина

    В Прикамье направили в суд дело врачей по факту смерти беременной женщины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ряда врачебных ошибок в Чернушинской районной больнице Пермского края погибла беременная женщина после неверной диагностики и неудачных медицинских процедур, сообщил СК России.

    Трое врачей Чернушинской районной больницы Пермского края обвиняются в причинении смерти по неосторожности беременной пациентке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Следствие завершило расследование трех уголовных дел по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Гинеколог, анестезиолог и хирург обвиняются в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведшем к трагедии.

    По данным ведомства, в ноябре 2024 года гинеколог неверно диагностировала состояние беременной женщины, не назначила ей стационарного лечения, из-за чего пациентка оставалась дома. 27 ноября у женщины резко ухудшилось самочувствие, началось кровотечение, что привело к внутриутробной гибели плода. После экстренной госпитализации и операции анестезиолог нарушил технику искусственной вентиляции легких и катетеризации, что привело к повреждению легкого.

    Позже для устранения осложнений в операционную был вызван хирург, который при установке дренажа в плевральную полость допустил ошибку и еще сильнее травмировал легкое пациентки. В результате всех полученных травм и осложнений женщина скончалась. Уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять россиянок потеряли детей вскоре после родов в Аргентине, куда они ехали ради получения гражданства для новорожденных.

    Ранее женщины заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка.

    Между тем заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев во время авиарейса Анадырь – Москва спас беременную пассажирку с резкими болями в животе.


    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Госдума наделила ФАС правом пересматривать завышенные тарифы ЖКХ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума на заседании 11 марта одобрила во втором и окончательном чтениях пакет законов, усиливающих государственный контроль за установлением тарифов, прежде всего в сфере ЖКХ. Изменения поддержали все думские фракции. Теперь ФАС сможет самостоятельно корректировать предельные тарифы в регионах.

    Парламентарии во втором и третьем чтениях одобрили изменения, поддержанные всеми фракциями, сообщается на сайте Госдумы. Основная цель новых норм – усилить роль Федеральной антимонопольной службы в регулировании тарифов и ввести более строгую ответственность для чиновников.

    В соответствии с одним из принятых документов ФАС получила право самостоятельно пересматривать предельные тарифы, если ее предписания по регулированию нарушаются. В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены изменения, предусматривающие безальтернативное наказание в виде дисквалификации для должностных лиц, не выполнивших указания ФАС.

    Поправками в КоАП также вводится ужесточенная ответственность для региональных чиновников, отвечающих за тарифную политику: за неоднократное игнорирование законных решений антимонопольного ведомства предусмотрена безальтернативная санкция в виде дисквалификации сроком до трех лет.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новые решения принимаются в интересах граждан. «Они касаются каждого гражданина, к нам большое количество обращений поступает», – сказал он. Володин отметил, что представители 80 регионов России следили за рассмотрением поправок по видеосвязи.

    Володин напомнил, что ситуация с тарифообразованием остается на парламентском контроле, и при необходимости руководство ФАС будет приглашаться в Думу для отчетов. Принятые нормы позволят по представлению антимонопольной службы отстранять чиновников, замешанных в необоснованном росте тарифов, на срок до трех лет.

    Он добавил, что эти меры являются конкретным инструментом для предотвращения необоснованного повышения платежей в сфере ЖКХ и направлены на защиту интересов россиян и усиление контроля за формированием цен.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Минздрав предложил включить онковакцины в программу ОМС

    Минздрав внес в проект ОМС 2026 года мРНК- и пептидные противораковые вакцины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Программа бесплатной медпомощи в 2026 году может пополниться персонализированными вакцинами от рака, включая разработку «Онкопепт» и клеточную иммунотерапию, сообщили в Минздраве.

    Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год будет расширена, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. В нее планируется добавить новые методы противоопухолевой терапии, включая персонализированные мРНК-вакцины, пептидную вакцину «Онкопепт» и клеточную иммунотерапию с генетически модифицированными компонентами.

    В пояснительной записке к проекту постановления подчеркивается, что новые методы лечения войдут в раздел высокотехнологичной медицинской помощи, а расходы на них будут определяться отдельно для каждого этапа, поскольку курс терапии длится более полугода и связан с высокими затратами.

    Вводить вакцины планируется поэтапно: первый и второй этапы – однократно и двукратно, третий – пять раз. Авторство вакцин принадлежит НИЦЭМ Гамалеи, НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России.

    Ранее в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы. До этого в стране начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака осенью 2024 года.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    Комментарии (3)
    11 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Начался прием заявок на второй сезон конкурса «Родная игрушка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный старт второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка» дан на заседании оргкомитета, прошедшем 11 марта 2026 года в Национальном центре «Россия».

    Прием заявок на участие продлится до 5 июня для номинации «Идеи игр и игрушек», а для номинаций «Прототипы» и «Готовая продукция» – до 14 августа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Конкурс реализуется Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых по поручению президента России.

    Советник президента и председатель оргкомитета Елена Ямпольская подчеркнула, что конкурс должен способствовать появлению современных, увлекательных игрушек и игр с учетом российских духовно-нравственных ценностей. Второй сезон посвящен созданию продукции для системы дошкольного образования. «Я считаю, что результатом нашей работы должно стать не только создание новых игр и игрушек для системы дошкольного образования, но и оснащение в будущем всех наших детских садиков этими играми и игрушками», – заявила Ямпольская.

    Ямпольская также предложила создать цифровую платформу для дошкольного воспитания, где будет собрана методическая и образовательная информация для воспитателей и родителей. Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подвел итоги прошлого сезона: за 2025 год выпущено семь победивших игр и игрушек тиражом 162 тыс. экземпляров, из которых 27 тыс. уже продано, а мультимедийные проекты набрали 812 тыс. просмотров онлайн.

    Во втором сезоне вводится новая структура – конкурс поделен на три номинации: «Идеи», «Прототипы» и «Готовая продукция». Победителям предоставят поддержку на каждом этапе: от создания прототипов до приоритетного размещения готовых товаров в магазинах и возможности попадания в перечни Минпросвещения. Всего планируется поддержать до 45 проектов.

    Финалисты конкурса также получат доступ к Банку идей и прототипов, что позволяет производителям рассмотреть их работы для выпуска на рынок, а победители смогут претендовать на государственные заказы и участие в крупнейших отраслевых форумах. В этот раз в оценке проектов примет участие Детское жюри, сформированное при поддержке Движения Первых.

    По словам Героя России Артура Орлова, участники конкурса традиционно посвящают свои проекты важным для страны событиям, а в прошлом сезоне из 28 тыс. работ многие были посвящены Году защитников Отечества. Замминистра промышленности и торговли Иван Куликов рассказал о льготных программах для производителей и создании реестра рекомендованных игр и игрушек.

    Первый замминистра просвещения Александр Бугаев напомнил, что 2026 год в образовании объявлен Годом дошкольного образования. Он подчеркнул, что конкурс «Родная игрушка» стал флагманским проектом и его результаты будут учтены при формировании перечня средств обучения для детсадов, а также заявил о скорой разработке порядка экспертизы игр и игрушек для обеспечения безопасности детей.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    Комментарии (0)
    Главное
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России
    Захарова: Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    Директора музея геноцида армян уволили за подарок книги о Карабахе Вэнсу
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации