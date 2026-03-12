С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Победитель «Лидеров АПК» рассказал о развитии агротуризма в Тульской области
Победитель конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Антропов развивает агротуристический проект «Заокские поля» в Тульской области.
На территории курорта гости могут попробовать фермерские продукты, узнать о современном сельском хозяйстве, посетить мастер-классы и музыкальные фестивали, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Хотя сельское хозяйство радикально изменилось с точки зрения технологий и способов производства, у многих остаются старые представления об АПК как о чем-то неинтересном и бесперспективном. Но аграрный бизнес – динамично развивающаяся сфера, показывающая ежегодный экономический рост. Мы хотим показать, как сегодня меняются российские деревни и села, насколько комфортной и интересной стала жизнь в аграрных регионах», – отметил Антропов. Фермер также подчеркнул важность проведения фестивалей, ярмарок и мастер-классов для поддержки локального производства и популяризации сельской жизни.
С 2024 года на курорте проводится фестиваль FERMA & JAZZ, где гости могут послушать выступления артистов, поучаствовать в творческих занятиях и приобрести фермерские продукты. По словам Антропова, фестиваль уже привлек внимание жителей Тульской и соседних областей, а полученные положительные отзывы стали стимулом для дальнейшего развития проекта.
В планах Антропова – проведение очередного фестиваля осенью, запуск новых культурных и образовательных инициатив и расширение ассортимента фирменной продукции. Он также собирается разработать дополнительные программы для семейного отдыха, чтобы сделать агротуризм еще более доступным и интересным.
В первом сезоне конкурса «Лидеры АПК» победителями стали 54 управленца, которые пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж». Все 245 финалистов получат возможность поучаствовать в программе наставничества. Конкурс проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства России в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».