Москвич получил 3,5 года колонии за создание экстремистского сообщества

Суд приговорил подростка к реальному сроку за создание и руководство экстремистским сообществом

Tекст: Денис Тельманов

Суд приговорил 19-летнего москвича Арсения Щетинина к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передает РИА «Новости». Его признали виновным по статьям об организации и участии в экстремистском сообществе и публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.

Следствие установило, что юноша, еще будучи подростком, создал и возглавил экстремистское формирование. Следствие указывает, что цель сообщества заключалась в совершении насильственных действий в отношении лиц другой национальности.

В материалах дела отмечается, что в одном из мессенджеров обвиняемый размещал посты, призывавшие к насильственным действиям, включая заявления о применении оружия по мотивам межнациональной розни.

Подсудимый в полном объеме признал свою вину, о чем говорится в официальном сообщении прокуратуры. Суд учел позицию гособвинения при вынесении приговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Башкортостане следственные органы задержали несовершеннолетнего студента по обвинению в участии в террористической организации.

Суд в Ульяновске вынес обвинительный приговор членам ОПГ «УЗТС» за экстремизм, мошенничество, вымогательство и хранение оружия.

Второй западный окружной военный суд приговорил девятнадцатилетнего жителя Москвы Артема Никитушкина к восьми годам лишения свободы по обвинению в призывах вступать в террористическую организацию через интернет.

