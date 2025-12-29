Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.11 комментариев
Москвич получил 3,5 года колонии за создание экстремистского сообщества
Суд приговорил подростка к реальному сроку за создание и руководство экстремистским сообществом
Девятнадцатилетнему жителю Москвы назначили наказание после признания вины за призывы к насилию в интернете и создание экстремистской группы.
Суд приговорил 19-летнего москвича Арсения Щетинина к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, передает РИА «Новости». Его признали виновным по статьям об организации и участии в экстремистском сообществе и публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет.
Следствие установило, что юноша, еще будучи подростком, создал и возглавил экстремистское формирование. Следствие указывает, что цель сообщества заключалась в совершении насильственных действий в отношении лиц другой национальности.
В материалах дела отмечается, что в одном из мессенджеров обвиняемый размещал посты, призывавшие к насильственным действиям, включая заявления о применении оружия по мотивам межнациональной розни.
Подсудимый в полном объеме признал свою вину, о чем говорится в официальном сообщении прокуратуры. Суд учел позицию гособвинения при вынесении приговора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Башкортостане следственные органы задержали несовершеннолетнего студента по обвинению в участии в террористической организации.
Суд в Ульяновске вынес обвинительный приговор членам ОПГ «УЗТС» за экстремизм, мошенничество, вымогательство и хранение оружия.
Второй западный окружной военный суд приговорил девятнадцатилетнего жителя Москвы Артема Никитушкина к восьми годам лишения свободы по обвинению в призывах вступать в террористическую организацию через интернет.