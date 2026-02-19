Гейтс отменил выступление на саммите по ИИ из-за скандала с Эпштейном

Основатель Microsoft Гейтс отменил речь в Индии из-за скандала с Эпштейном

Tекст: Мария Иванова

Основатель Microsoft Билл Гейтс отменил в четверг программное выступление на саммите по искусственному интеллекту в Индии на фоне обвинений в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает CNN.

«После тщательного рассмотрения и чтобы основное внимание оставалось сосредоточенным на ключевых приоритетах саммита по ИИ, Гейтс не будет выступать с программной речью», – говорится в заявлении фонда миллиардера, на которое ссылается телеканал.

Уведомление об отказе от участия поступило организаторам всего за несколько часов до намеченного выступления. Официально причины такого шага не раскрываются, однако решение последовало после публикации 30 января финального архива материалов по делу Эпштейна, который пролил свет на новые детали отношений основателя Microsoft с покойным финансистом, передает РИА «Новости».

Как следует из документов, обнародованных минюстом США, в частной переписке содержатся сведения о попытках Билла Гейтса скрыть интимные связи с некими девушками. В материалах также упоминается тайное использование медицинских препаратов для лечения последствий этих контактов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские законодатели настаивают на допросе Билла Гейтса по поводу его общения с покойным финансистом.

Опубликованные материалы свидетельствуют о попытках миллиардера тайно давать жене лекарства от венерической инфекции. При этом представитель основателя Microsoft выступил с опровержением сообщений о получении Гейтсом заболевания на вилле Эпштейна.