New Scientist: Центры данных научились хранить информацию в стекле тысячелетиями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Команда Microsoft Project Silica разработала технологию записи информации в тонкие пластины стекла с использованием фемтосекундных лазеров, сообщает New Scientist.

Такой подход позволяет создавать крошечные структуры внутри стекла, в которые можно надежно зашифровать большие объемы данных. По словам руководителя команды Ричарда Блэка, стекло выдерживает экстремальные температуры, влажность, пыль и электромагнитные поля, а срок его службы позволяет хранить данные без замены носителя.

Для считывания информации используется комбинация микроскопа, камеры и алгоритма нейросети, что обеспечивает автоматизацию процесса и потенциальную возможность создания роботизированных библиотек стеклянных носителей. В ходе эксперимента исследователи записали 4,8 терабайта информации в стеклянную пластину размером 120 на 2 миллиметра, что сопоставимо с памятью 37 смартфонов iPhone, но при этом занимает треть их объема.

Проведенные ускоренные испытания показали, что данные могут оставаться читаемыми более 10 тыс. лет при температуре 290°C, а при комнатной температуре срок хранения еще больше. Технология также успешно опробована на более дешевом боросиликатном стекле, хотя оно подходит для менее сложных данных.

Впервые возможность масштабного хранения данных в стекле была продемонстрирована британскими учеными еще в 2014 году, однако только сейчас удалось создать промышленно пригодную систему. Помимо Microsoft, разработками в этой области занимаются стартапы SPhotonix и Cerabyte, которые уже сохраняют геномы и большие массивы информации в стекле и керамике. На данный момент обсуждаются вопросы стоимости интеграции технологии в современные дата-центры и повышения вместимости пластин до 360 терабайт.

Разработчики считают наиболее перспективными сферами применения национальные библиотеки, научные хранилища и культурные архивы, где требуется сверхдолговременное хранение данных. Технология уже привлекла внимание крупных компаний и даже была показана в фильме «Миссия невыполнима: Последняя расплата».

