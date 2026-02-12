В МИЭТ разработали способ создания совершенных полупроводников

МИЭТ усовершенствовал технологию создания памяти для электроники

Tекст: Мария Иванова

Специалисты Национального исследовательского университета МИЭТ предложили схему определения оптимальных условий для создания наноматериалов, которые могут использоваться в электронике, передает РИА «Новости». Благодаря этому методу возможно производство более совершенных полупроводников для памяти в компьютерах и смартфонах. Результаты работы опубликованы в журнале Surfaces and Interfaces.

В НИУ МИЭТ отметили, что сегодня вычислительные возможности электронных устройств напрямую зависят от чистоты и структуры используемых полупроводниковых материалов. По словам ученых, важнейшим этапом стало освоение технологии контролируемого выращивания соединений германия, сурьмы и теллура на кремниевых подложках. Такой подход позволит интегрировать новые материалы в существующие производственные процессы.

Старший научный сотрудник Александр Приходько отметил: «Разработка современных устройств начинается с контролируемого роста новых материалов, одним из которых является соединение германия, сурьмы и теллура в виде тонких пленок». Он также пояснил, что хоть технология формирования таких пленок уже используется в мире, ключевым становится управление их ростом именно на кристаллическом кремнии.

Кроме того, совместно с коллегами из Германии и Италии российские ученые усовершенствовали инструменты, позволяющие получать тонкие пленки с заданными характеристиками. Как рассказал Приходько, детальный анализ структуры пленки с помощью нейронных сетей и современных методов анализа позволил понять влияние нанометровых островков, образующихся на поверхности кремния.

В будущем исследователи планируют использовать разработанный подход для анализа других материалов и усовершенствовать технологии цифрового анализа наноструктур. Это может привести к созданию еще более надежных и эффективных устройств хранения данных, подчеркнули в МИЭТ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия приступила к испытаниям нового материала для термоядерного реактора будущего.

Российские ученые создали систему, которая способна находить хакеров в сетях Wi-Fi.

Накануне в Южной Корее анонсировали проект по разработке полупроводников для искусственного интеллекта.