Российские ученые создали систему для поиска хакеров в Wi-Fi

НИУ МИЭТ разработал инновационную архитектуру защиты Wi-Fi сетей от атак
Российские специалисты разработали новую систему для выявления хакерских атак в Wi-Fi сетях, позволяющую обнаруживать злоумышленников за счет особой архитектуры сенсоров.
Эффективная система для обнаружения хакерских атак в сетях Wi-Fi разработана учеными Национального исследовательского университета МИЭТ, передает РИА «Новости».
Особенность архитектуры новых устройств позволяет значительно уменьшить вероятность того, что злоумышленники останутся незамеченными.
В университете пояснили, что хакеры угрожают не только кражей личных данных или финансов, но и стабильности крупных инфраструктурных объектов – аэропортов, заводов и служб доставки. Новое решение представляет собой сеть датчиков, которые действуют по принципу рыбацких снастей: не увеличивая число устройств, система расширяет количество сетевых интерфейсов, что повышает эффективность обнаружения атак.
Аспирант кафедры информационной безопасности Дмитрий Буренок отметил: «Представьте, что вы ловите рыбу в большом озере. Очевидно, что для большего улова можно воспользоваться несколькими удочками. С одной стороны, решение надежное, с другой – каждая удочка стоит денег. Возможно, эффективнее не увеличивать число удочек, а увеличить количество крючков». Эксперты подчеркивают, что новая система может быть интегрирована в существующие сети без существенных затрат и при этом датчики способны работать совместно, что повышает общий уровень безопасности.
