МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников

Tекст: Алексей Дегтярев

Операцию проводила совместная двусторонняя следственно-оперативная группа МВД России и Белоруссии, заявил Колокольцев. Его слова приводит официальный представитель российского МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

К уголовной ответственности привлечены более 70 участников преступного сообщества, включая его организатора. Доказана их причастность к примерно 140 дистанционным хищениям в России, Белоруссии и Киргизии.

Министр отметил, что борьба с киберпреступностью стала одной из приоритетных задач правоохранительных органов из-за высокой социальной значимости и стремительного роста подобных преступлений.

Сейчас доля IT-преступлений в общем массиве противоправных деяний в России достигла 40%, хотя пять лет назад составляла лишь седьмую часть, подчеркнул Колокольцев. За прошлый год в стране зарегистрировали свыше 765 тыс. IT-преступлений, из которых половина были связаны с мошенничеством. Каждый четвертый пострадавший в результате дистанционных посягательств оказался пенсионером.

Глава МВД России отдельно указал, что многие преступные сообщества связаны с украинскими спецслужбами и действуют с Украины. В некоторых случаях злоумышленники вовлекали в свои схемы уже пострадавших граждан, вынуждая их участвовать в диверсионно-террористической деятельности. В результате жертвы сначала теряли накопления, а затем сами становились обвиняемыми.

В апреле в Москве учащийся одной из местных школ поджег дверь участкового пункта полиции по указанию мошенников.

До этого в российской столице аферисты с помощью телефонного звонка заставили 11-летнего мальчика сотрудничать с ними, чтобы выманить 3 млн рублей у его родителей.