Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.9 комментариев
Инфантино попросил помощи у команды Трампа для сохранения должности
NYP: Инфантино попросил Белый дом спасти кресло президента ФИФА
Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует провести переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, надеясь избежать отставки после скандала с продажей прав на чемпионат мира.
Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации лидера США Дональда Трампа, чтобы остаться на своей должности, передает ТАСС со ссылкой на New York Post. В понедельник, 3 августа, функционер планирует провести переговоры с госсекретарем Марко Рубио.
«Он хотел связаться с госсекретарем и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Но мы все знаем, что речь идет о защите от увольнения. На данном этапе речь не может идти о чем-либо другом», – приводит издание слова одного из собеседников.
Ранее глава Международной федерации футбола столкнулся с волной критики после предложения передать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Впоследствии Инфантино принял решение отказаться от этой инициативы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские футбольные ассоциации отказались участвовать в международных соревнованиях из-за планов продажи доли прав на мировое первенство.
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