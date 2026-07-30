Совбез: Число выдворенных иностранцев почти утроилось

Tекст: Алексей Дегтярёв

За первые шесть месяцев года из страны выслали в 2,6 раза больше зарубежных гостей за административные проступки, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Всего на иностранных граждан составили 1,2 млн протоколов, что на 24,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

«За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны – 99,4 тыс. (рост в 2,6 раза)», – заявили в аппарате Совета безопасности.

Одновременно с этим количество совершенных мигрантами преступлений сократилось на 39,1%. Число участников криминальных инцидентов также упало на 25,8%, составив 11,4 тыс. человек.

Всего за иностранцами числится 14,4 тыс. противоправных деяний. Из них тяжкие и особо тяжкие преступления составили 5,9 тыс., показав снижение более чем в два раза. Доля таких дел в общем объеме по стране опустилась до 3,4%.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии.

До этого депутаты приняли закон о двукратном расширении оснований для депортации мигрантов.

Весной Совет безопасности зафиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.