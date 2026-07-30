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    Гомосексуальный скандал обрушил позиции Мерца
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    30 июля 2026, 10:51 • Новости дня

    Совбез: Число выдворенных иностранцев почти утроилось

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

    За первые шесть месяцев года из страны выслали в 2,6 раза больше зарубежных гостей за административные проступки, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Всего на иностранных граждан составили 1,2 млн протоколов, что на 24,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

    «За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны – 99,4 тыс. (рост в 2,6 раза)», – заявили в аппарате Совета безопасности.

    Одновременно с этим количество совершенных мигрантами преступлений сократилось на 39,1%. Число участников криминальных инцидентов также упало на 25,8%, составив 11,4 тыс. человек.

    Всего за иностранцами числится 14,4 тыс. противоправных деяний. Из них тяжкие и особо тяжкие преступления составили 5,9 тыс., показав снижение более чем в два раза. Доля таких дел в общем объеме по стране опустилась до 3,4%.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии.

    До этого депутаты приняли закон о двукратном расширении оснований для депортации мигрантов.

    Весной Совет безопасности зафиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

    29 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Ободов, Иволжанского, Сохан, Осоевки и Угроедов Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Василевкой, Бугаевкой, Широким, Новоалександровкой и Сосновыи Бором.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного, Доброполья ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Боровского, Моначиновки Харьковской области, Рубцов и Святогорска ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Днем ранее они освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    До этого Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино.

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    29 июля 2026, 17:10 • Новости дня
    «Единая Россия» формирует стандарт государственной поддержки студенческой семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских высших учебных заведениях появится комплексная система помощи учащимся с детьми, включающая режим одного окна для оформления льгот, рассказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

    Министерство науки и высшего образования отмечает увеличение количества студенческих семей в университетах страны, заявила Кузнецова, выступая на форуме «Территория смыслов».

    «Когда мы только внесли соответствующий законопроект в ГД, Минобрнауки, с которым мы находились в тесном контакте, зафиксирован рост числа студенческих семей в вузах страны», – приводит слова вице-спикера Telegram-канал фракции «Единая Россия». Она добавила, что в регионах уже действуют различные программы, включая финансовую помощь и субсидирование аренды жилья, а в более чем 300 вузах открыты комнаты матери и ребенка.

    Кузнецова сообщила, что с 1 сентября в высших учебных заведениях начнет действовать новый стандарт поддержки, разработанный при участии партии. Инициатива подразумевает создание режима одного окна для получения юридических и психологических консультаций, а также помощи в оформлении пособий.

    Кроме того, достигнута договоренность с Торгово-промышленной палатой о консультировании студентов по вопросам открытия индивидуального предпринимательства. Подобный формат работы уже запущен в 17 пилотных регионах России.

    В мае 2026 года партия «Единая Россия» анонсировала инициативы по расширению семейных блоков в общежитиях вузов.

    Ранее Государственная дума приняла закон о приоритетном предоставлении жилья студенческим семьям.

    Летом прошлого года парламент закрепил в законодательстве само понятие «студенческая семья».

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время попытки перехвата дронов, летчику удалось катапультироваться.

    Воздушные силы ВСУ заявили, что была потеряна связь с истребителем F-16 , когда пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что летчик катапультировался, и находится под наблюдением врачей. На месте падения истребителя работают профильные эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные причины произошедшей катастрофы.

    Ранее истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    В мае того же года еще один летчик успешно катапультировался при крушении самолета.

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    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    29 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам

    ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

    ЛДПР предложила запретить курьерам на электросамокатах ездить по тротуарам
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ЛДПР выступили с инициативой запретить курьерам передвигаться на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

    ЛДПР предлагает полностью запретить движение электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ по тротуарам, обязать курьеров спешиваться на пешеходных переходах и в жилых зонах, передает РАПСИ.

    Законопроект также предусматривает административную ответственность за использование телефона без гарнитуры во время поездки.

    Эти предложения стали частью партийной программы «Безопасный курьер».

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что тротуары предназначены исключительно для пешеходов.

    «За разговоры по телефону без гарнитуры во время движения необходимо установить административную ответственность. Удобство доставки не может быть важнее жизни и здоровья людей», – заявил Слуцкий.

    Лидер партии добавил, что высокая скорость передвижения курьеров и отвлечение на гаджеты создают серьезную угрозу для окружающих, особенно для детей и пожилых граждан. По его мнению, новые меры помогут навести порядок в работе сервисов доставки и повысят безопасность на улицах.

    В начале июля Минтранс анонсировал подготовку поправок об ограничении движения велокурьеров по пешеходным зонам.

    Весной президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность запрета езды на электровелосипедах по тротуарам.


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    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    29 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку

    Штурмовики Южной группировки зашли в Дружковку в ДНР

    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской армии успешно продвинулись в Донецкой народной республике и вошли на территорию населенного пункта Дружковка, сообщили в Южной группировке.

    Бойцы группировки войск «Юг» зашли в Дружковку в ДНР, передает РИА «Новости». Опубликованы кадры, на которых видны штурмовики 1008-го мотострелкового полка у въезда в населенный пункт.

    «Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что «Константиновка еще наша» и «русские даже не подошли», наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше», – сообщили в пресс-центре группировки.

    На прошлой неделе первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Накануне подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут для формирования плацдарма перед наступлением.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках украинской авиации сдержать продвижение российских сил.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР.

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    29 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Доставленный в военкомат Киева мужчина зарезал хирурга

    Доставленный в военкомат Киева мужчина смертельно ранил ножом врача-хирурга

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительно доставленный в военкомат на медкомиссию житель Киева убил врача-хирурга, сообщил Киевский городской военкомат.

    В Подольском районном военкомате Киева во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга принудительно доставленный на медосмотр мужчина нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась на месте, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося.

    На прошлой неделе житель Харькова с тесаком в руках оказал сопротивление сотрудникам военкомата. В конце июня в этом же городе вооруженный ножом мужчина смертельно ранил военного патрульного.

    В апреле текущего года местный житель в Виннице нанес ножевые ранения двум военкомам.

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    29 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов

    Ежедневные убытки от простоя портов на Украине составили 70 млн долларов

    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная приостановка работы морских грузовых терминалов обходится компаниям в 70 млн долларов из-за полной остановки отгрузки товаров, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, каждый день нерабочего состояния терминалов приносит грузоотправителям убытки в размере 70 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times ранее связывала трудности с экспортом зерна через Черное море с точными ударами Вооруженных сил России по военным целям в районах гаваней.

    «Каждый день простоя портов – это 70 млн долларов отгрузок, не выходящих в море», – отмечается в публикации.

    За первую половину 2026 года страна экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых две трети прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают порядка 60% всего товарооборота, что составляет 40 млн тонн из общих 68 млн.

    Альтернативные логистические маршруты пока не могут компенсировать потери. Железные дороги, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не смогли превысить планку в три млн тонн.

    Иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.

    Ракетные удары Вооруженных сил России полностью заблокировали украинский зерновой коридор.

    Всеукраинский аграрный совет предупредил о риске массовых банкротств сельскохозяйственных предприятий из-за остановки морской логистики.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    29 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    Власти Ливии предложили России построить НПЗ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти востока Ливии предложили российским компаниям рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в арабской стране для последующей продажи нефтепродуктов.

    Министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди заявил, что восточные власти страны предлагают компаниям из России построить нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости». По словам чиновника, сейчас российский бизнес не инвестирует в ливийский рынок, так как международные игроки опасаются вкладывать средства из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

    «Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти... Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии. Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ», – рассказал аль-Кайди. Министр подчеркнул, что подобный шаг поможет углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между государствами.

    Ливия обладает крупнейшими разведанными запасами нефти в Африке, однако отрасль серьезно пострадала от гражданской войны и политической нестабильности. Это привело к долгим простоям месторождений. В июне суточная добыча нефти в стране впервые с 2013 года достигла 1,487 млн баррелей. Сейчас в Ливии действуют два правительства: одно базируется в Триполи и поддерживается ООН, другое – на востоке страны, утвержденное парламентом и поддерживаемое армией Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Триполи возобновили работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Ливийская национальная армия объявила о расширении военного партнерства с Россией.

    В мае около крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в городе Эз-Завия произошли вооруженные столкновения.

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    29 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
    Суд Баку отправил в тюрьму организаторов шествия с флагами СССР
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Баку четверо местных жителей получили до двух лет лишения свободы за попытку провести в столице марш с флагами СССР осенью прошлого года.

    Фигурантов дела признали виновными по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок, передает РИА «Новости». Поводом для судебного разбирательства стал видеоролик, опубликованный в социальных сетях в ноябре прошлого года. На кадрах группа людей пыталась провести марш с советской символикой на улицах Баку

    «Завершился уголовный процесс над Абдуллой Ибрахимли, Ибрагимом Асадли, Эльчиным Байрамли и Мехманом Зейналовым, обвиняемыми в распространении в социальных сетях материалов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, и попытке провести шествие с флагами СССР», – отмечает азербайджанское агентство АПА.

    По решению суда Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли приговорены к двум годам лишения свободы. Эльчин Байрамлы и Мехман Зейналов получили по полтора года тюремного заключения.

    Ранее в Узбекистане предложили ввести законодательный запрет на пропаганду советской идеологии.

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    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

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    30 июля 2026, 05:54 • Новости дня
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    NYT: Атака беспилотников на египетский порт показала силу Ирана
    @ Lorena Sopafana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Удар по египетской гавани Думьят привел к возгоранию двух газовых танкеров и продемонстрировал угрозу масштабных перебоев в поставках энергоресурсов, пишут американские СМИ.

    Недавняя атака дронов призвана продемонстрировать готовность Тегерана заблокировать глобальные морские маршруты, говорится в публикации New York Times.

    Иранские собеседники издания подчеркнули, что в случае эскалации конфликта мировые поставки энергоресурсов столкнутся с серьезнейшими сбоями.

    Издание не смогло установить, кто именно организовал нападение на инфраструктуру Египта. Остается неизвестным, действовали ли напрямую иранские военные или союзные им региональные группировки. Точное место запуска беспилотных аппаратов также не установлено.

    Официально ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. В результате вчерашних ударов пострадали два судна: греческий танкер со сжиженным природным газом и американский газовоз. Оба корабля загорелись, однако члены экипажей остались невредимы.

    Также СМИ сообщали, что Тегеран якобы планировал нанести ответный ракетный удар по украинскому порту. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике. В начале июля США объявили об окончании режима прекращения огня.

    Комментарии (4)
    29 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский лидер обратился к президенту США с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» систем ПВО Patriot, чтобы предотвратить разрушение энергетических объектов предстоящей зимой.

    Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа выделить экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры от ударов, передает Axios.

    Запасы этих ракет на Украине почти истощены, а без них страна не может отражать атаки баллистических ракет. Если проблема не будет решена к зиме, миллионы украинцев могут остаться без отопления.

    «Нам нужны Patriot еще вчера», – заявил Зеленский, отметив, что к зиме Киеву необходимо 300 таких ракет-перехватчиков.

    По его словам, Трамп пообещал помочь, но подчеркнул сложность ситуации из-за потребности США в этих ракетах для войны с Ираном. В ходе недавнего саммита НАТО обсуждалась возможность передачи Украине лицензий на производство Patriot, чтобы снизить зависимость от американских запасов.

    Украинский президент также сообщил о встречах с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon для обсуждения производства. Однако даже при получении лицензий на создание большого количества ракет уйдет от одного до пяти лет. В качестве альтернативы Киев и американские оборонные компании рассматривают модификацию украинских баллистических ракет в антиракеты, что, по мнению Зеленского, будет быстрее и дешевле.

    Кроме того, Зеленский рассказал об улучшении отношений с Трампом и ожидаемом визите его посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев в ближайшие две недели, отмечает издание.

    Стороны планируют детально обсудить идеи возобновления мирных переговоров. При этом украинский лидер выразил скептицизм относительно намерений Москвы, заявив о якобы возможном участии 30 тыс. военных из КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Соединенные Штаты выдадут Киеву лицензию на производство данных боеприпасов.

    Эксперты Bloomberg спрогнозировали многолетние сроки запуска подобного предприятия.

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