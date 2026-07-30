Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Совбез: Число выдворенных иностранцев почти утроилось
В первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.
За первые шесть месяцев года из страны выслали в 2,6 раза больше зарубежных гостей за административные проступки, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Всего на иностранных граждан составили 1,2 млн протоколов, что на 24,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
«За указанные деяния в отношении них принято решений: об административном выдворении из страны – 99,4 тыс. (рост в 2,6 раза)», – заявили в аппарате Совета безопасности.
Одновременно с этим количество совершенных мигрантами преступлений сократилось на 39,1%. Число участников криминальных инцидентов также упало на 25,8%, составив 11,4 тыс. человек.
Всего за иностранцами числится 14,4 тыс. противоправных деяний. Из них тяжкие и особо тяжкие преступления составили 5,9 тыс., показав снижение более чем в два раза. Доля таких дел в общем объеме по стране опустилась до 3,4%.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии.
До этого депутаты приняли закон о двукратном расширении оснований для депортации мигрантов.
Весной Совет безопасности зафиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.