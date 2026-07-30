Евросоюз пообещал Киеву 8,3 млрд евро в обмен на реформы

Tекст: Дарья Григоренко

Брюссель готов направить украинской стороне финансовую помощь до конца текущего года. Для получения этих средств руководство страны обязано выполнить ряд строгих требований, передает ТАСС.

В официальном заявлении европейской инстанции говорится: «Совет ЕС одобрил план для Украины – дорожную карту амбициозных реформ, которые Украина должна осуществить, прежде чем она получит новые выплаты денег в рамках Фонда для Украины».

Уточняется, что данное решение предусматривает выделение дополнительных 8,3 млрд евро на 2026 год.

Главными условиями для перевода транша названы масштабные политические преобразования. От властей требуют усилить борьбу со взяточничеством и обеспечить соблюдение так называемого верховенства права на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал введение жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

Брюссель увязал предоставление кредитных средств с проведением масштабных антикоррупционных реформ.

Позже украинский кабмин убрал ключевые требования европейских партнеров из проекта профильной стратегии.