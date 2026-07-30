Пропавший в Якутии мужчина найден живым спустя почти месяц

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мужчина 1974 года рождения, пропавший пятого июля в Хангаласском улусе, найден живым. Спустя 25 дней после исчезновения сегодня его обнаружил работник на сенокосе. По предварительным данным, это произошло примерно в 80 км от села Немюгюнцы», – говорится в официальном сообщении ведомства, передает ТАСС.

В настоящее время мужчину везут в медицинское учреждение Якутска. Информация о состоянии его здоровья уточняется. Известно, что первого июля он приехал на конебазу из Якутска, а утром пятого июля работники обнаружили его отсутствие.

Первый этап поисков длился 10 дней и не принес результатов. Активные поиски в лесу возобновили 23 июля после поступления официального заявления от супруги пропавшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лесной пожар приостановил поиски другого пропавшего жителя Якутии.

На Сахалине соседи обнаружили живым блуждавшего девять дней в тайге пенсионера.

В Пермском крае спасатели нашли две группы исчезнувших ранее туристов.