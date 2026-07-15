Лесной пожар остановил поиски пропавшего жителя Якутии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Операция по розыску жителя Якутии приостановлена из-за стихийного бедствия, указали в службе, передает ТАСС.

Поиски велись на 37-м км Вилюйского тракта. Пожар, переросший в крупное возгорание, заставил спасателей поставить работу на паузу до улучшения погодных условий.

Мужчина 1984 года рождения пропал 11 июля. После отдыха на водоеме он ушел в чащу вместе с товарищем. Оставшиеся на берегу знакомые прождали их около четырех часов, после чего уехали в город.

На следующее утро ушедший в лес друг самостоятельно выбрался на трассу и на попутной машине добрался до Якутска. За прошедшие дни спасатели успели осмотреть озеро и несколько охотничьих домиков. Обнаружить пропавшего пока не удалось.

Ранее в июле спасатели нашли погибшими двух пропавших на реке Алдан в Якутии мужчин. В конце июня масштабные лесные пожары в Якутии охватили почти 5 тыс. гектаров.