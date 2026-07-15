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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

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    15 июля 2026, 06:58 • Новости дня

    Херсонская область изучила опыт системы «Купол Донбасса» для защиты от дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Херсонская область внимательно изучает опыт созданной в ДНР системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» для усиления защиты левобережья Днепра от украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о внимательном изучении опыта Донецкой Народной Республики по созданию системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», передает ТАСС. Эта мера направлена на усиление защиты левобережья Днепра от дронов ВСУ.

    «Опыт Донбасса для нас, конечно, актуален. ДНР долго живет в условиях постоянных террористических ударов противника и накопила серьезную практику защиты городов, дорог, объектов жизнеобеспечения от беспилотников. Мы этот опыт внимательно изучаем и используем», – подчеркнул руководитель области.

    Система «Купол Донбасса» функционирует с осени 2023 года. Она была разработана при участии регионального управления ФСБ России. За время работы комплекс успешно подавил более 50 тыс. украинских беспилотных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее защитный комплекс «Купол Донбасса» нейтрализовал 31 вражеский беспилотник за сутки.

    В мае эта система радиоэлектронной борьбы уничтожила над территорией ДНР 11 дронов противника.

    В апреле специалисты модернизировали данный комплекс для эффективного противостояния новым видам вооружений.

    14 июля 2026, 08:04 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    ВС России поразили производства ракет и дронов в Киеве
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь на вторник нанесли групповые удары по украинской столице, поражены предприятия военной промышленности, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также БПЛА, указало ведомство в Max.

    Целями стали предприятия в Киеве, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников.

    Также поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области. Эти объекты использовали для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ.

    До этого российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    Ранее ВС России поразили портовую инфраструктуру с военными грузами в Одессе. Целями ударов стали транспортные суда, которые киевский режим использует на побережье Черного моря.

    Видео групповых ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    14 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе

    Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель» и порт «Южный» в Одессе

    Минобороны назвало пораженные групповыми ударами цели в Киеве и Одессе
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ходе групповых ударов поразили в Киеве предприятие «Радиоизмеритель», ключевой поставщик компонентов электронной базы управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет «Гром-2», FP-7 и несколько других предприятий.

    «Радиоизмеритель» поставляет агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения, указало Минобороны в Max.

    Поражено предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где собирают боевые части дронов и ракет. Там также обрабатывают и хранят взрывчатку для боеприпасов, проводят логистику военной продукции и БПЛА.

    Кроме того, в Одесской области поражены порт Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки ГСМ. Там же поражены семь резервуаров с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.

    В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.

    Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников.

    Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.

    До этого удар наносился по портовой инфраструктуре с военными грузами в Одессе.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики начали массово покидать Красный Лиман, в городе остались лишь единичные группы солдат, которые пытаются скрыться среди мирного населения, сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Кортес.

    «Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», – сказал Кортес, передает ТАСС.

    Данные об их местонахождении необходимо проверять, чтобы передавать точные сведения командованию, добавил он.

    По словам офицера, российские бойцы проделали масштабную работу по зачистке территории от вражеских станций радиоэлектронной борьбы и замаскированных беспилотников. Сейчас небо находится под полным контролем Вооруженных сил России, что обеспечивает безопасное перемещение.

    Военнослужащий добавил, что обнаруженные в ходе разведки засады противника были ликвидированы. Он подчеркнул высокую мотивацию российских бойцов, противопоставив ее коммерческим интересам наемников в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские солдаты для побега из города переодевались в гражданскую одежду.

    До этого российские военные ликвидировали пытавшуюся бежать ночью из Красного Лимана роту противника. Часть оставшихся в населенном пункте бойцов ВСУ пряталась по подвалам.

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    14 июля 2026, 08:27 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае

    Атака дронов вызвала пожар на Афипском НПЗ

    Беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возгорание произошло на Афипском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА. Также повреждено здание на ж/д переезде, сообщили в канале оперативного штаба региона.

    В результате налета пострадал человек, его госпитализировали, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», – заявили в ведомстве.

    Инцидент привел к пожару на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, пострадали крыши, фасады и окна в нескольких частных домовладениях. В одной из многоэтажек выбиты стекла и поврежден потолок.

    Фрагменты аппаратов задели здание на железнодорожном переезде и территории двух предприятий, вызвав еще одно возгорание. На дороге в хуторе Коваленко также вспыхнул огонь, однако спасатели быстро ликвидировали пламя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года в поселке Афипском Краснодарского края после падения обломков беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

    В связи с последствиями атаки дронов в Афипском городском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    14 июля 2026, 08:15 • Новости дня
    Мирошник сообщил об усилении украинских ударов по АЗС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) на неделе усилили атаки на АЗС в Белгородской, Курской областях и Луганской народной республике. При ударах украинских войск по автозаправочным станциям ранения получили 14 человек, включая двухлетнего ребенка и беременную женщину, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    В результате атак на автозаправочные станции пострадали 14 человек, среди которых оказались двухлетний ребенок и беременная женщина, передает ТАСС.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул, что Киев активизировал удары по объектам в российских регионах.

    «Целями прямых атак дронов стали АЗС в Белгородской, Курской областях и ЛНР. В результате этих преступных ударов пострадали 14 мирных жителей, в том числе двухлетний ребенок и беременная женщина. Атаки на пожароопасные объекты, расположенные в черте населенных пунктов и на оживленных трассах, создают прямую угрозу жизни гражданских автомобилистов», – заявил дипломат.

    По словам Мирошника, действия украинской стороны направлены на создание дефицита топлива. Он отметил, что такие атаки призваны парализовать нормальную жизнедеятельность мирного населения в затронутых субъектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Октябрьском районе Курской области при атаке беспилотника на автозаправочную станцию пострадали беременная женщина и двухлетний ребенок.

    На следующий день в Рыльском районе Курской области осколочные ранения при налете дрона на АЗС получил еще один местный житель.

    В Луганской народной республике целенаправленный удар по скоплению людей на автозаправке ранил пять человек.

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    14 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти намерены разрешить украинским предприятиям самостоятельную сборку боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, чтобы компенсировать острую нехватку средств противовоздушной обороны, пишет TWZ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность передать технологии создания перехватчиков, передает издание TWZ.

    «Сегодня днем президент Зеленский и я согласовали дорожную карту между нашими двумя странами, реализующую то, о чем мы договорились в принципе в ноябре прошлого года относительно нашего двустороннего оборонного сотрудничества», – заявил французский лидер в Париже.

    Соглашение предусматривает выпуск ракет Aster 30, управляемых авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Ожидается, что это поможет украинской армии эффективнее противостоять баллистическим угрозам на фоне истощения запасов американских комплексов Patriot.

    До конца этого года Париж планирует начать поставки модернизированных систем SAMP/T NG, а в перспективе передать 16 истребителей Rafale. Одновременно десять западных стран объявили о создании коалиции по интегрированной противоракетной обороне. Ранее украинский лидер жаловался на неспособность перехватывать баллистические цели из-за недостатка боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство зенитных ракет Aster-30.

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    14 июля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов

    Политолог Козюлин: FPV-дроны стали главным оружием украинского терроризма

    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Необходимо усилить работу по выявлению незаконного ввоза в Россию беспилотников и комплектующих к ним, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее ФСБ предотвратили массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Московской области.

    «Сорванная ФСБ атака БПЛА на стратегическое предприятие ВПК в Подмосковье – еще одна часть плана противника повторить операцию «Паутина». Однако эта задумка Киева, как и прочие, потерпела фиаско», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. По его оценке, сотрудники российской службы безопасности сработали четко. «Наши силовики знают про трюки украинского руководства и пресекают их попытки нанести урон нашей стране вполне удачно», – добавил собеседник.

    Между тем, приходится признать, что FPV-дроны становятся одной из главных террористических угроз, обратил внимание эксперт. «Это оружие применяют во многих странах, в том числе и в Африке. Этому способствует Украина, поскольку пытается противодействовать России везде, где видит возможность, включая и страны Сахеля», – указал Козюлин. Он подчеркнул: с контрабандой беспилотников и комплектующих к ним нужно бороться.

    «И для этого есть таможенная служба. Борьба с незаконным ввозом – их задача, поле действия», – считает спикер. Аналитик также обратил внимание, что СБУ привлекла детей 13-16 лет к подготовке атаки дронов в Московской области: они активировали SIM-карты для управления БПЛА. «Это еще раз подчеркивает важность проведения профилактических работ с подростками. И к счастью, она уже ведется в связи с нацеленностью противника на российское молодое поколение», – отметил собеседник.

    «Так, выпущены новые школьные учебники, в учебных заведениях уделяется большое внимание патриотическому воспитанию», – перечислил Козюлин. Он также упомянул предложение председателя СК Александра Бастрыкина понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

    Ранее ФСБ сообщила о срыве масштабной атаки БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов. Их контрабандой ввезли в Россию. Беспилотники были спрятаны в партии испанской керамической плитки, доставленной по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Белоруссия) – Московская область. Операция проводилась СБУ при содействии спецслужб европейских государств, заявили в ФСБ.

    По версии ведомства, противник планировал дистанционно запустить 35 дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства. Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар. «Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», – говорится в сообщении службы.

    Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином России, завербованным Украиной за материальное вознаграждение. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинская сторона привлекла двух граждан Молдавии: под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и уехали с территории РФ.

    Исполнителем теракта стал бывший контрактник ЧВК «Вагнер». Ранее он был членом этнической ОПГ, отбывал длительное наказание за совершение тяжких преступлений. После участия в СВО мужчина был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство. По данным ФСБ, он по инструкциям кураторов собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления.

    В обусловленном месте он ожидал группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против РФ. «Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания. Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», – добавили в ЦОС.

    В спецслужбе также обратили внимание, что СБУ привлекло к преступлению несовершеннолетних подростковв возрасте от 13 до 16 лет. Им, в частности, поручалась активация незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами. Кроме того, установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), украинский видеоблогер, рэпер, использующий псевдоним «Киевстонер».

    Накануне ФСБ сорвала подготовку украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Как сообщили в ЦОС ведомства, противник забросил в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Позднее агенты Украины перевозили их на легковых автомобилях в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару. У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма.

    В минувшую пятницу ФСБ также предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Противник хотел разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать автопарк. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешались сотрудники российской службы безопасности.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    14 июля 2026, 11:53 • Новости дня
    Потушен пожар на Афипском НПЗ
    Потушен пожар на Афипском НПЗ
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Афипском НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали возгорание, которое возникло после атаки украинских беспилотников.

    Обломки беспилотных летательных аппаратов были найдены в четырех районах Кубани, сообщает Оперштаб.

    Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Северском районе на Афипском нефтеперерабатывающем заводе.

    В данный момент возгорание, возникшееся после атаки дронов, ликвидировали.

    По уточненным данным, всего в этом районе поступило 16 заявок о повреждении частных домов. Два человека получили травмы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В станице Анапская повреждены четыре частных дома, у которых пострадали стены и остекление.

    В Красноармейском районе зафиксированы две заявки о повреждениях в станице Марьянская, а в Геленджике выбиты стекла в здании рядом с одним из мест размещения. В этих случаях обошлось без пострадавших. Во всех муниципалитетах работают оперативные службы, а в Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае два человека пострадали при атаке беспилотников на Новороссийск.

    В апреле в Красноармейском районе местные жители заметили на улице обломки дрона с боевой частью.

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    14 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    ВС России поразили танкер на переходе из порта Черноморск в Одессу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разгружавшийся в порту Южный в Одесской области сухогруз, доставлявший грузы военного назначения для украинской армии, поражен групповым ударом, сообщило Минобороны.

    Судно поражено на территории контейнерного терминала в момент разгрузки, указало ведомство в Max.

    Кроме того, под удар попал танкер, он переходил порта Черноморск в порт Одесса.

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный. Были поражены предприятие «Радиоизмеритель», поставщик компонентов ракет «Нептун-МД», «Гром-2», FP-7 и несколько других предприятий.

    Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных автономных аппаратов в порту Черноморск.

    Видео групповых ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    14 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Чешский политик Крживка осужден за поддержку СВО

    Чешский политик Павел Крживка получил условный срок за поддержку СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Чешский политик Павел Крживка получил окончательный приговор в виде условного заключения за публичную поддержку действий России на Украине и ношение символики спецоперации.

    Верховный суд Чехии оставил в силе приговор бывшему руководителю регионального отделения Партии зеленых Павлу Крживке за поддержку российской спецоперации на Украине, передает ТАСС. В ноябре 2025 года политика осудили условно.

    «Свобода слова относится к основным правам демократического общества, однако имеет свои границы», – заявила пресс-секретарь суда Габриэла Томичкова. По ее словам, действия чешского политика оказались несовместимы с гражданскими свободами.

    Ранее районный суд города Пардубице назначил Крживке шесть месяцев условного заключения с испытательным сроком на два года. Весной 2024 года он прошел по центру города в толстовке с символом «Z», надписью «За победу» и нашивкой российского флага. Фотографии с акции политик опубликовал в интернете, после чего они разошлись по чешским СМИ. Суд постановил, что таким образом Крживка систематически выражал свое отношение к событиям на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор поддержавшей СВО учительнице Мартине Беднаржовой. Позднее суд в Праге приговорил педагога к семи месяцам условного заключения.

    В Латвии суд назначил гражданину России год тюрьмы за публикацию видеороликов в поддержку российских военных.

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    14 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    В Крыму назвали немецкий завод дронов для Киева законной целью

    Константинов назвал немецкий завод БПЛА законной целью российских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод в Германии, производящий дроны для поставок на Украину, является законной целью Минобороны, заявил председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о статусе германского военного предприятия, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что очередные поставки вооружений Киеву ведут к эскалации конфликта.

    «Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных, как минимум, для предотвращения террористических атак. Они должны это понимать», – отметил председатель крымского Госсовета.

    Всего с 24 февраля 2022 года власти Германии выделили Киеву порядка 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи. Российская сторона регулярно напоминает, что накачивание оружием лишь затягивает противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты обнаружили на юге Германии засекреченное предприятие по сборке ударных беспилотников для украинской армии.

    Немецкое правительство выделило около 90 млн евро на закупку крупной партии из 50 тыс. дронов.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Киевом производства дальнобойных аппаратов.

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    14 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    ВС России поразили места хранения и цеха сборки дальних беспилотников ВСУ
    ВС России поразили места хранения и цеха сборки дальних беспилотников ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 715 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 181 166 беспилотников, 665 ЗРК, 30 152 танка и других бронемашин, 1 757 боевых машин РСЗО, 35 758 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 445 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников. В частности, Минобороны поразило киевский «Радиоизмеритель».

    Накануне ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ.

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    14 июля 2026, 10:20 • Новости дня
    В Харьковской области получили повреждения железнодорожная инфраструктура и АЗС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожная инфраструктура и несколько АЗС повреждены в Харьковской области, сообщил в своем глава областной администрации Олег Синегубов.

    О разрушениях на территории региона рассказал глава областной администрации Олег Синегубов, передает ТАСС.

    По его словам, объекты железнодорожной инфраструктуры серьезно пострадали в населенном пункте Савинцы, который расположен в Изюмском районе

    «В Харьковском районе повреждены АЗС», – написал украинский чиновник в своем официальном канале. При этом точное количество пострадавших автомобильных заправочных станций и степень их разрушения он уточнять не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные уничтожили автозаправку в Харькове.

    В конце июня в Лозовском районе Харьковской области зафиксировали разрушения объектов железнодорожной сети.

    Всего за 12 дней Вооруженные силы России ликвидировали минимум 37 украинских автозаправочных станций.

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    14 июля 2026, 20:44 • Новости дня
    Шуваев проверил работу гуманитарного центра в Шебекино и посетил позиции «БАРС-Белгород»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко посетил Шебекино, где ознакомился с работой гуманитарного центра и встретился с местными жителями.

    В ходе визита врио главы региона проверил, как организована помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за обстановки в приграничье. По словам Шуваева, во время общения с жителями удалось определить, каких направлений поддержки не хватает и какие меры необходимо дополнительно внедрить. Об этом он написал в своем канале в Max.

    Сейчас гуманитарный центр ежемесячно выдает продуктовые наборы многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп, родственникам участников СВО и одиноким пенсионерам.

    Семьи до трех человек получают один пакет продуктов, а более крупные ячейки общества – два. С момента открытия учреждения поступило около 1700 обращений, выдано аналогичное количество наборов. Жители отселенных пунктов могут запросить поддержку в сельских администрациях.

    Маломобильным гражданам продукты еженедельно доставляют около 30 волонтеров «Единой России» и отряда «БАРС-Белгород». В будущем объем помощи планируется расширить за счет поставок лекарств, топлива и генераторов. Шуваев поблагодарил добровольцев и бойцов за самоотверженность.

    Пункт дислокации добровольческого подразделения «БАРС-Белгород» Шуваев также посетил вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Там они обсудили с бойцами текущую ситуацию в приграничье, вопросы защиты населенных пунктов, работы систем оповещения и повышения мобильности подразделений.

    «Вопрос безопасности остается приоритетом номер один. По каждому направлению будем принимать конкретные решения», – подчеркнул врио губернатора.

    По словам Шуваева, регион продолжает усиливать отряд «БАРС-Белгород», увеличивать его численность и развивать подготовку специалистов, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

    «Мы последовательно усиливаем отряд «БАРС-Белгород» и наращиваем его численность, постоянно обучаем борьбе с БПЛА. Выстроена система инструкторов, лучшие расчёты ежедневно передают свой опыт и знания», – сообщил глава региона.

    Он отметил, что подготовка дает практический результат: несмотря на рост интенсивности атак, эффективность перехватов повышается, что позволяет снижать возможный ущерб и сохранять жизни людей.

    «Хочу поблагодарить бойцов за ратный труд: они держат удар», – сказал Александр Шуваев.

    Также в ходе рабочей поездки Шуваев вместе с Кириенко и заместителем министра здравоохранения РФ Евгенией Котовой посетил Белгородскую областную детскую клиническую больницу.

    Гости навестили годовалую девочку, пострадавшую 6 июля в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус в Белгородском округе. Ребенок получил множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. По словам Шуваева, сейчас девочка идет на поправку и в ближайшее время будет готовиться к выписке.

    «Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» – отметил глава региона.

    Во время визита также осмотрели завершающийся монтаж модульного приемного отделения детской областной больницы, которое строится в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Площадь нового корпуса превышает 1,4 тыс. кв. метров, он будет работать круглосуточно. По словам Шуваева, открыть объект планируется до конца июля.

    Кроме того, медицинским работникам вручили государственные и ведомственные награды. Согласно указу президента России, коллектив Белгородской областной детской клинической больницы удостоен ордена Пирогова.

    Обращаясь к врачам, Александр Шуваев поблагодарил их за работу в условиях специальной военной операции.

    «Уважаемые врачи, с начала специальной военной операции вы в максимально сложных условиях сохраняете жизни и здоровье наших жителей. На вашем счету – сотни спасенных людей. Спасибо за ваш самоотверженный и нелегкий труд», – подчеркнул врио губернатора.

    Ранее федеральный центр оказал всестороннюю поддержку пострадавшим от атак ВСУ жителям Белгородской области. В конце июня в результате целенаправленного удара по Шебекинскому округу погиб один мирный житель. Партия «Единая Россия» направила в регион более 130 тонн гуманитарной помощи.

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