  • Новость часаЕвросоюз ввел санкции против группы «российских хакеров» Turla
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    16 комментариев
    13 июля 2026, 12:45 • Новости дня

    ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

    ВС России поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и цехам сборки БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 926 беспилотников.

    Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 180 451 беспилотник, 665 ЗРК, 30 143 танка и другие бронемашины, 1757 боевых машин РСЗО, 35 747 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 376 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в понедельник в ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ.

    В ночь на субботу российские войска поразили три украинских порта. Кроме того, в Киеве было поражено выпускающее БПЛА большой дальности предприятие «Аэродрон».

    На прошлой неделе ВС России также поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ.

    12 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский отправил в отставку премьера Украины

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины Свириденко

    Зеленский отправил в отставку премьера Украины
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение обновить состав кабинета министров, отправив в отставку главу правительства Юлию Свириденко и анонсировав масштабные кадровые перестановки в силовых ведомствах.

    Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юлию Свириденко с поста премьер-министра страны, передает Bloomberg. На ее место рассматриваются кандидатуры главы государственной нефтегазовой компании Сергея Корецкого или бывшего премьера Дениса Шмыгаля.

    «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил украинский лидер. Он добавил, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    По словам Зеленского, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский запланировал масштабное обновление состава украинского правительства. В Верховной раде допустили назначение уходящего премьер-министра Юлии Свириденко на должность посла в США. Возможный кандидат на пост главы кабинета министров Сергей Корецкий прошлой осенью констатировал невозможность достижения газовой независимости страны.

    Комментарии (10)
    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

    Комментарии (9)
    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    12 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    Зеленский заявил о смене «политической стратегии» Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер планирует масштабные кадровые перестановки в правительстве, включая замену главы кабинета министров.

    Владимир Зеленский собирается сменить  «политическую стратегию» Украины, для чего готовится обновить состав украинского правительства и отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

    «На Украине начнутся и кадровые изменения... Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений требуется обновление кабинета министров», – сообщил Зеленский.

    Политик уточнил, что предложил Свириденко взять на себя руководство новым направлением. Ротации в кабмине он намерен провести совместно с депутатами парламента.

    Напомним, в июле 2025 года Верховная рада отправила в отставку Дениса Шмыгаля, после чего правительство возглавила бывший министр экономики Юлия Свириденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Верховная рада Украины утвердила увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

    Владимир Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Юлии Свириденко. Украинский парламент проголосовал за ее назначение главой правительства.

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    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), отметило ведомство.

    Военное судно «Шостка» (бортовой номер A852, ранее U852) – килекторное судно (судно обеспечения) проекта 419, входящее в состав ВМС Украины.

    Оно использовалось для десантных операций и было переоборудовано под западные образцы вооружения – десантные и безэкипажные катера.

    Спущено на воду в 1976 году на верфи Neptun Werft в городе Росток (ГДР). Первоначально вошло в состав Черноморского флота СССР под именем КИЛ-33. В 1997 году при разделе флота было передано Украине и переименовано в «Шостку».

    Длина судна – 87,3 метров, ширина – 14,8 метров, водоизмещение – 3151 тонн, грузоподъемность стрелы – до 65 тонн.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

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    13 июля 2026, 06:58 • Новости дня
    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США

    Гончаренко: НАБУ может предъявить обвинения Стефанишиной

    Стали известны подробности увольнения Стефанишиной с поста посла Украины в США
    @ Andreea Alexandru/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Ольга Стефанишина оставила должность посла Украины в США по личным обстоятельствам, пишут украинские СМИ. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить бывшему послу обвинения.

    Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам на прошлой неделе. Украинский лидер Владимир Зеленский удовлетворил его, передает ТАСС.

    Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Стефанишина несколько дней назад уже вернулась в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стефанишина приняла решение завершить карьеру и оставить службу по собственному желанию.

    Зеленский 12 июля отправил в отставку премьера Юлию Свириденко в рамках обновления состава кабинета министров Украины.

    Депутаты Верховной рады заявили, что освободившееся кресло руководителя дипломатического представительства в Соединенных Штатах займет именно Свириденко.

    Стефанишина, ранее занимавшая пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, приступила к обязанностям посла Украины в США 12 сентября 2025 года.

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    12 июля 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги

    Политолог Корнилов: Отставка премьера Свириденко не изменит политику Украины

    Эксперт: Задача новой «политической стратегии» Украины – лучше клянчить деньги
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Никто из кандидатов на пост украинского премьера не имеет на Западе существенного авторитета и влияния. Это позволяет прогнозировать отсутствие каких-либо значимых изменений во внешней политике страны даже после реформ, объявленных Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Владимир Зеленский заявил о новой политической стратегии Украины.

    «Юлия Свириденко являлась, образно говоря, «болванчиком» в украинском политическом поле. По некоторым данным, несколько лет назад Андрей Ермак брал ее на различные мероприятия, поскольку ей по должности полагался отдельный самолет, а ему – нет», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «В целом работа Свириденко на встречах заключалась в том, чтобы мило улыбаться и молчать», – продолжил спикер. Он не видит связи между отставкой премьера и новой политической стратегией, объявленной Владимиром Зеленским.

    В целом эксперт прогнозирует отсутствие смены характера украинской внешней политики. «Вся «стратегия» Киева сводится исключительно к тому, что попрошайничать у Запада. Это задача каждого министра, отправляющегося за границу – привезти соглашение хотя бы на миллион долларов. А если визит планируется в одну из стран Прибалтики – то речь идет о сотнях тысяч», – отметил политолог.

    Собеседник напомнил, что претенденты на пост главы правительства не объявлены, а неофициально называются министр обороны Михаил Федоров, глава правления НАО «Нафтогаз» Сергей Корецкий и экс-премьер Денис Шмыгаль.

    «В обойме Зеленского нет человека, который был бы сколь-нибудь влиятелен или известен на Западе. Тот же Корецкий возглавлял процессы латания украинского нефтегазового комплекса после российских ударов в рамках СВО. Я бы не назвал его каким-то особенным стратегом или менеджером», – резюмировал Корнилов.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку главу правительства Юлию Свириденко. «Кадровые изменения на Украине начнутся для обеспечения реализации обновленной политической стратегии», – заявил он, добавив, что перестановки затронут также руководителей правоохранительных органов.

    Зеленский объявил о «новой политической стратегии» Украины. Также, по его словам, подготовка к зиме является крайне важным приоритетом для государства. Бывшему премьеру предложили возглавить новое направление отношений с ключевым западным партнером. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Киеве началась борьба за власть на фоне перехода России к «системным ударам по центрам принятия решений в Киеве».

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    13 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе Mах. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.

    Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.

    В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.

    За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.

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    13 июля 2026, 09:00 • Новости дня
    ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы
    ФСБ предотвратила атаку дронов на российские военные аэродромы
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силовики сорвали попытку украинских агентов нанести удары по стратегическим аэродромам, злоумышленники собирались использовать для этих целей 24 устойчивых к радиоэлектронной борьбе дрона, сообщили в ФСБ.

    Целями украинских атак должны были стать военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства», – пояснили в спецслужбе.

    Аппараты несли более одного килограмма взрывчатки.

    Силовики также обнаружили две мобильные станции управления со спутниковой связью и системами самоуничтожения. Беспилотники изначально перебросили в Брянскую область на аэростатах. Затем пособники перевозили их на машинах под видом бытовой техники к местам будущих ударов.

    Исполнители и организаторы сорванных террористических актов задержаны следственными органами.

    Представители спецслужбы напомнили, что добровольный отказ от совершения преступления и своевременное предупреждение властей освобождают от уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях ФСБ предотвратила диверсию на военном аэродроме Ростов-Центральный.

    Днем ранее российские спецслужбы сорвали масштабную серию украинских терактов против высокопоставленных военнослужащих.

    Весной силовики задержали агента за попытку запуска дронов по аэродрому в Саратовской области.

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    13 июля 2026, 12:12 • Новости дня
    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»

    Депутат Колесник: Попытка Украины атаковать военные аэродромы – продолжение операции «Паутина»

    В Госдуме заявили о срыве попытки Украины повторить операцию «Паутина»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев попыткой атаки на стратегические аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях преследовал несколько целей. Первая – всколыхнуть в российском обществе пессимистичные настроения. Вторая – парализовать работу стратегической авиации России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ФСБ сообщили, что Украина хотела атаковать аэродромы 24 FPV-дронами.

    «Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его оценкам, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

    «Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт», – добавил парламентарий. Собеседник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях.

    По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник. На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз.

    Депутат полагает, что предотвращенные теракты – продолжение украинской операции «Паутина». Он напомнил, что в июне 2025 года беспилотники атаковали российские военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. Тогда для перевозки и запуска дронов использовались фуры. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

    «Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу», – заключил Колесник.

    Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на военных аэродромах Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Силовики провели оперативно-разыскные и контрразведывательные мероприятия. По их итогам они узнали о заброске украинскими спецслужбами в Брянскую область FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Сообщается, что сначала дроны доставлялись в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах. Затем агенты украинских спецслужб перевозили их в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару.

    «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

    У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управлениями беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

    Напомним, в минувшую пятницу ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Целью было разрушение инфраструктуры, уничтожение личного состава и подрыв авиапарка. Противник планировал использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его поручению россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военного с трансляцией на Украину.

    Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания исполнителя теракта. Сама она хотела уехать из России на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На нее завели уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

    Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден за кражу и разбой. После освобождения он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил видеокамеры, чтобы наблюдать за объектом покушения, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина хотел узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой на входе в подъезд. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России.

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    13 июля 2026, 05:26 • Новости дня
    Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине
    Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине
    @ Marek Ladzinski/ZUMA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приступил к консультациям с западными политиками ради возобновления мирного процесса по Украине, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», – сказал источник РИА «Новости».

    Собеседник издания подчеркнул, что турецкая сторона продолжает активные дипломатические контакты со всеми заинтересованными участниками.

    Главной целью этих усилий является скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому диалогу.

    Ранее источник сообщал, что турецкая сторона выразила готовность вновь принять российскую и украинскую делегации. До этого собеседник называл текущую ситуацию для возвращения за стол переговоров крайне сложной.

    В апреле Эрдоган призывал западных партнеров сохранить открытые каналы связи.

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    13 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Смерть Линдси Грэма лишила Киев главного связного с Трампом

    Bloomberg: Смерть сенатора Грэма оставила Киев без лоббиста в Вашингтоне

    Смерть Линдси Грэма лишила Киев главного связного с Трампом
    @ Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Скоропостижная кончина влиятельного сенатора-республиканца Линдси Грэма (в списке террористов и экстремистов в России) разрушила важнейший мост между украинским руководством и Белым домом на фоне подготовки очередного пакета антироссийских санкций, отмечает Bloomberg.

    Уход из жизни Линдси Грэма оставил американских союзников без одного из самых эффективных контактов с администрацией Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

    За последние дни политик успел встретиться с Владимиром Зеленским, посетить завод по производству дронов на Украине и согласовать продвижение законопроекта о санкциях против России.

    Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов прокомментировал потерю в социальных сетях. «Украина потеряла настоящего друга, а Америка потеряла одного из своих лучших сыновей», – написал он. Сенатор совершил десять визитов в Киев с начала спецоперации на Украине в 2022 году.

    Сам Дональд Трамп в недавнем интервью отмечал излишнюю воинственность покойного. Президент подчеркнул свое желание быстро завершить конфликт, тогда как Грэм выступал за его продолжение. Теперь европейские дипломаты и киевские власти вынуждены искать новых лоббистов с аналогичным влиянием в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скончался от остановки сердца.

    Накануне смерти политик согласовал с Дональдом Трампом обновленный законопроект об антироссийских санкциях.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал умершего необыкновенным другом еврейского государства.

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    12 июля 2026, 22:15 • Новости дня
    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР

    Пасечник: В результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР пострадали две женщины

    ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР
    @ Леонид Пасечник/«Макс»

    Tекст: Антон Антонов

    Рейсовый автобус «Стаханов – Москва» подвергся атаке ВСУ; по предварительным данным, пострадали две женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Стаханов – Москва», был атакован вооруженными силами Украины в Лутугинском муниципальном округе, сообщил Пасечник, в «Максе».

    «Украинская преступная хунта продолжает совершать террористические атаки на мирных жителей», – заявил глава региона.

    По его словам, в момент удара в салоне находились 13 пассажиров и два водителя, предварительно пострадали две женщины, которых оперативно доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места.

    Пасечник отметил, что ВСУ пытаются повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Он добавил, что мобильные огневые группы продолжают отражать эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.

    Пасечник сообщал о ранении 12 человек при ударе украинских войск по пассажирскому автобусу в Лисичанске.

    Кроме того, результате удара украинского беспилотника по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту Кременная – Луганск, и автозаправке в ЛНР ранения получили семь мирных жителей.

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    13 июля 2026, 02:58 • Новости дня
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    Пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    В Шпаковском округе Ставропольского края в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

    «В окрестностях Ставрополя отражают налет вражеских беспилотников. В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и экстренные службы, а также глава округа Игорь Серов.

    Владимиров напомнил об административной ответственности за публикацию кадров работы систем ПВО и мест падения обломков.

    Глава региона призвал жителей сохранять бдительность, так как угроза беспилотников остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад возгорание из-за атаки дронов произошло на территории промышленного предприятия в хуторе Вязники.

    БПЛА также атаковали Москву.

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    12 июля 2026, 22:32 • Новости дня
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    ПВО сбила 220 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 220 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

    С 8.00 мск до 20.00 мск атаки дронов были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, сообщает Минобороны в «Максе».

    Кроме того, вражеские БПЛА были ликвидированы в небе над Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Также беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 349 украинских беспилотников.

    По направлению к Москве за сутки уничтожено около 300 беспилотников.

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    13 июля 2026, 08:06 • Новости дня
    Во Владимире эвакуировали жильцов дома после падения беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Владимир после падения дрона ВСУ в одном из домов провели эвакуацию 39 жильцов, сообщил глава региона Александр Авдеев утром в понедельник.

    «Во Владимире в результате падения БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет», – указал губернатор в Max

    Он уточнил, что из здания вывели 39 человек, включая восьмерых детей. Некоторых граждан разместили в пунктах временного пребывания, тогда как остальные отправились к родственникам. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

    В ходе атаки дрона в Подмосковье в ночь на понедельник погибли три человека.

    На подлете к Москве с начала суток нейтрализовали 24 дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Тульской области многоквартирный дом пострадал от атаки беспилотника.

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