Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Грузия передала ОАЭ бывший российский военный полигон
Территория бывшего российского военного полигона в аджарском курортном поселке Гонио площадью 260 гектаров передана правительством Грузии компании Eagle Hills из ОАЭ по принципу узуфрукта на два года для строительства отелей премиум-класса, яхт-клуба, дорогостоящего жилья и объектов питания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкойна местные СМИ.
В целом беспрецедентная для Грузии инвестиция Eagle Hills в объеме 6,6 млрд долларов, кроме Гонио, подразумевает элитное строительство и в Тбилиси на территории 590 гектаров, сообщает интернет-ресурс bisiness-media.ge.
Ранее грузинское государство и Eagle Hills создали совместную компанию, доля государства составляет одну треть.
Проект, осуществление которого начнется в будущем году, завершится примерно через десять лет.
При прежнем премьер-министре Ираклии Гарибашвили, в январе осужденном на пять лет за легализацию незаконных доходов, в Гонио планировалось открыть международный финансовый центр, но этот замысел не был реализован.