Грузия передала ОАЭ бывший российский военный полигон

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В целом беспрецедентная для Грузии инвестиция Eagle Hills в объеме 6,6 млрд долларов, кроме Гонио, подразумевает элитное строительство и в Тбилиси на территории 590 гектаров, сообщает интернет-ресурс bisiness-media.ge.

Ранее грузинское государство и Eagle Hills создали совместную компанию, доля государства составляет одну треть.

Проект, осуществление которого начнется в будущем году, завершится примерно через десять лет.

При прежнем премьер-министре Ираклии Гарибашвили, в январе осужденном на пять лет за легализацию незаконных доходов, в Гонио планировалось открыть международный финансовый центр, но этот замысел не был реализован.