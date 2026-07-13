Экс-постпред США констатировал худший за 80 лет кризис НАТО

Экс-постпред США Даалдер: НАТО переживает глубочайший кризис со времен войны

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, ситуация стала самой сложной с середины прошлого века, передает РИА «Новости».

«Довольно очевидно, что это худший кризис в трансатлантическом альянсе со времен Второй мировой войны», – заявил дипломат в интервью Bloomberg.

Даалдер подчеркнул, что европейские участники Североатлантического альянса пришли к неутешительным выводам. По его оценке, партнеры в Европе теперь полагают, что на Вашингтон больше нельзя полагаться как на надежного союзника.

Ранее руководство Североатлантического альянса подготовило план перераспределения американских военных в Европе.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер усомнился в доверии европейских стран к Вашингтону.

Опрос компании Public First показал резкое падение доверия к Соединенным Штатам среди ключевых союзников.