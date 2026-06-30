Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.0 комментариев
При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
В результате массированной ночной атаки украинских дронов на Московскую область загорелся жилой дом, погиб полугодовалый ребенок, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
Дрон упал в Егорьевске, спровоцировав пожар в жилом здании, из-под завалов спасатели достали двоих взрослых и двоих детей, указал губернатор в Max.
«К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», – заявил глава региона.
Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Сейчас выжившие находятся под наблюдением врачей.
Всего над Подмосковьем силы противовоздушной обороны перехватили 60 БПЛА. Атаки зафиксировали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Одинцово и других округах. В Дубне обломки повредили административное строение, а в деревне Фатеево беспилотник упал на частный участок.
Фрагменты аппаратов также нашли в Раменском и Коломне. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия массированного удара.
В середине июня в подмосковном Жуковском из-за атаки беспилотников погибла восьмилетняя девочка.