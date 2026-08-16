Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский заработали штатно
Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись в штатный режим работы, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты
ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
В ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения полетов. Собянин сообщил, что в сторону Московского региона летели 600 БПЛА. Три человека в районе МКАД пострадали в Москве от дронов ВСУ.