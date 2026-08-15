Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Российские средства ПВО за сутки сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО сбили 1328 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ за сутки, что стало абсолютным рекордом, следует из данных Министерства обороны России.
Согласно данным Министерства обороны, силам ПВО удалось ликвидировать 1328 беспилотных летательных аппаратов. Этот показатель стал абсолютным максимумом за один день, передает РИА «Новости».
Помимо внушительного арсенала дронов, расчеты перехватили и другие опасные цели. В официальном сообщении ведомства уточняется, что за этот же период были уничтожены семь управляемых авиабомб. Также удалось сбить 17 ракет «Фламинго» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Прошлый исторический максимум был зафиксирован 2 августа текущего года. Тогда отечественные зенитчики успешно нейтрализовали 1158 вражеских беспилотников.
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили 598 БПЛА за ночь над 20 регионами России.
В ночь на 11 августа дежурные силы ПВО уничтожили 396 украинских беспилотников.
В середине июня Министерство обороны отчиталось о ликвидации 992 аппаратов и четырех ракет «Фламинго».