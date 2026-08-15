Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал ролик с уроженцем Судана, разбрасывающим полученные от британского правительства деньги.
Дмитриев высказался о видеозаписи с мигрантом в Британии, разбрасывающим деньги, передает РИА «Новости». На распространившихся в социальных сетях кадрах уроженец Судана демонстрирует купюры, которые якобы выдало ему британское правительство.
«Отличный рекламный ролик для мигрантов о самоубийственной политике Великобритании», – прокомментировал публикацию Дмитриев.
В 2025 году в Британию на лодках через Ла-Манш прибыли более 41 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель стал вторым по величине после рекордных значений 2022 года.
Публикация Кирилла Дмитриева с жесткой критикой миграционного подхода Евросоюза и Британии привлекла внимание более миллиона человек.
Спецпредставитель президента посоветовал европейским странам перенять российские законы о запрете выдачи гражданства иностранцам с судимостью.
Месяцем ранее глава РФПИ охарактеризовал Британию падшей империей из-за многомиллионных трат на содержание нелегалов.