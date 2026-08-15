Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев высказался о видеозаписи с мигрантом в Британии, разбрасывающим деньги, передает РИА «Новости». На распространившихся в социальных сетях кадрах уроженец Судана демонстрирует купюры, которые якобы выдало ему британское правительство.

«Отличный рекламный ролик для мигрантов о самоубийственной политике Великобритании», – прокомментировал публикацию Дмитриев.

В 2025 году в Британию на лодках через Ла-Манш прибыли более 41 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель стал вторым по величине после рекордных значений 2022 года.

Публикация Кирилла Дмитриева с жесткой критикой миграционного подхода Евросоюза и Британии привлекла внимание более миллиона человек.

Спецпредставитель президента посоветовал европейским странам перенять российские законы о запрете выдачи гражданства иностранцам с судимостью.

Месяцем ранее глава РФПИ охарактеризовал Британию падшей империей из-за многомиллионных трат на содержание нелегалов.