  • Новость часаПутин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    24 комментария
    5 августа 2026, 20:12 • Новости дня

    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X

    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    @ Gabriela Sarda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикация генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о последствиях миграционной политики Евросоюза и Великобритании преодолела отметку в один миллион просмотров в социальной сети X.

    В своей публикации в соцсети Дмитриев раскритиковал подходы ЕС и Великобритании к регулированию миграции, связав сложившуюся ситуацию с политическими решениями европейских властей. «Катастрофическая миграционная политика ЕС/Великобритании, кратко изложенная в одном посте. Сеута – лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС, основанной на надеждах левых сил на то, что мигранты и их потомки проголосуют за левых», – говорится в тексте сообщения, опубликованного Дмитриевым.

    Свой пост глава РФПИ озаглавил «Варвары у ворот: 410 г. н. э. против наших дней». К публикации он добавил коллаж, в котором сопоставил картину американского художника Томаса Коула «Разрушение» из цикла «Путь империи» с современными кадрами побережья испанского города Сеута в Северной Африке, где фиксируются попытки нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы.

    Ранее Дмитриев посоветовал европейским странам перенять российские миграционные законы.

    В начале августа десятки тысяч мигрантов прорвали границу испанского анклава Сеута.

    3 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Узбекистанскую гражданку, которая использовала российский триколор в качестве коврика, депортируют на родину, сообщили в пресс-службе Агентства миграции Узбекистана.

    Инцидент произошел во время контрольных мероприятий силовиков в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Видеоролики с участием узбекистанцев быстро распространились в социальных сетях, после чего Агентство миграции Узбекистана взяло ситуацию под контроль.

    В пресс-службе уточнили, что возвращение женщины в республику запланировано на 6 августа.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии 2026 года.

    Совбез России указывал, что в первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек.

    Весной Совет безопасности фиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

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    4 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия продолжит добиваться тотального запрета на поставки топлива из РФ. Об этом сообщила представитель ведомства Анна-Кайса Итконен.

    «Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – приводит ТАСС слова Итконен.

    Чиновница напомнила о действующем эмбарго на нефть, исключение из которого пока составляют лишь Венгрия и Словакия. Брюссель активно работает с этими странами для их перехода на альтернативные источники. При этом отключение венгерской АЭС «Пакш» из-за обмеления рек пока не создает угроз для энергоснабжения региона.

    Одновременно ситуация с запасами газа в Европе остается напряженной. Нетто-закачка топлива в июле упала до минимума за последние шесть лет на фоне сильной жары и снижения импорта СПГ. Отбор из подземных хранилищ впервые за четыре года превысил один млрд кубометров, увеличившись на 55% к прошлому году.

    Суммарная нетто-закачка в середине лета сократилась на 21% и составила всего 8,5 млрд кубометров. К концу июля 2026 года европейские резервуары были заполнены лишь на 56,88%. Это на 16,31 процентного пункта ниже средних значений за последние пять лет.

    В конце прошлого года Еврокомиссия запланировала полностью запретить закупки российской нефти.

    Накануне запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до исторического минимума.

    При этом в июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет поставок из России.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

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    4 августа 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин утвердил расширение списка оснований для депортации мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент РФ Владимир Путин одобрил новые нормы, согласно которым количество административных статей, грозящих иностранным гражданам обязательной высылкой из страны, увеличилось с 22 до 45.

    Путин подписал документ, удваивающий перечень правонарушений для депортации мигрантов, передает ТАСС. В обновленный список вошли участие в несанкционированных митингах, хулиганство и дискредитация Вооруженных сил.

    До вступления новых правил в силу выдворение применялось за нарушение 22 статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь этот показатель возрастет до 45. Иностранцев начнут высылать за призывы к санкциям, нарушение режима чрезвычайной ситуации и неповиновение правоохранителям.

    Особое внимание законодатели уделили правонарушениям экстремистской направленности. Депортация грозит за осквернение религиозных символов, разжигание вражды и пропаганду нацистской атрибутики. Также строже будут наказывать за распространение призывов к терроризму через медиа.

    Дополнительно закон повышает штрафы за незаконное пересечение границы и нелегальную трудовую деятельность. Новые нормы вступят в законную силу через 90 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Госдума приняла закон об увеличении количества статей для выдворения мигрантов с 22 до 45. Позже Совет Федерации одобрил расширение оснований для депортации иностранных граждан.

    Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал о планах включить в этот перечень дискредитацию Вооруженных сил России и нарушение общественного порядка.

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    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

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    5 августа 2026, 00:44 • Новости дня
    AP: Посты в соцсетях спровоцировали нашествие мигрантов на Испанию

    Tекст: Катерина Туманова

    Распространяющиеся в интернете слухи спровоцировали панический наплыв тысяч мигрантов на испанскую территорию Сеута, сообщило агентство Associated Press.

    Все началось с сообщений в соцсетях, где говорилось, что граница Испании с Марокко открывается. Затем пользователи стали отслеживать патрули береговой охраны и публиковать видеоролики, показывающие, где можно совершить заплыв, пишет Associated Press (AP).

    После многочисленных публикаций и комментариев тысячи марокканцев поверили в том, что Европа внезапно оказалась в пределах досягаемости. Через несколько часов молодые люди начали направляться к границе с испанской территорией Сеута.

    Переполненные автобусы въезжали в соседний марокканский город Нидек. Региональные поезда были переполнены. Такси тоже. К тому времени, когда власти отреагировали, всего за несколько дней в Сеуту прибыло около 72 тыс. человек, что стало крупнейшим миграционным наплывом между Марокко и Испанией за последние годы.

    По словам властей, по обе стороны границы погибло более 80 мигрантов, в том числе те, кто утонул или погибли в давке. Почти все выжившие мигранты вскоре вернулись, но последствия событий прошлой недели будут ощущаться еще долго.

    Напомним, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов. Для сдерживания массового притока нелегалов власти Испании направили в автономный город более 3 тыс. силовиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании уволили чиновницу за публикацию реального числа мигрантов. Власти Испании выдворили в Марокко почти всех прорвавшихся мигрантов. Из-за системы двойного пограничного контроля нелегалы не добрались до материковой части страны.

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    3 августа 2026, 02:57 • Новости дня
    МВД Марокко назвало причины миграционного кризиса в Сеуте

    МВД Марокко: Миграционный кризис в Сеуте вызван дезинформацией и испанским судом

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис в районе испанской Сеуты не был стихийным, а стал результатом совокупности факторов, говорится в заявлении Министерства внутренних дел Марокко.

    «Недавние события на пограничных переходах, ведущих в города Сеута и Мелилья, не были спонтанными или случайными, а стали результатом стечения нескольких факторов», – приводит текст сообщения ТАСС.

    По данным ведомства, к этим факторам отнесены злонамеренное использование цифрового пространства, распространение вводящей в заблуждение информации, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование ряда правовых и административных норм, создававших иллюзию легкого проникновения в европейское пространство без юридических последствий.

    Отдельно указывается на недавнее решение испанского суда об отсрочке депортации нелегальных мигрантов, перехваченных в море. В МВД Марокко считают, что ограничения на немедленное возвращение части нарушителей границы, а также сопутствующие этому решениям неверные толкования и дезинформация укрепили уверенность потенциальных мигрантов в возможности избежать высылки.

    Такая ситуация, по оценке министерства, способствовала формированию новой модели незаконной миграции: люди стали пересекать границу вплавь, полагая, что этот способ дает больше шансов уйти от немедленного отправления обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Вадим Трухачев связал наплыв нелегальных мигрантов в Испанию с иммиграционной амнистией и решением суда о запрете упрощенного возвращения задержанных в море у Сеуты.

    Власти Сеуты сообщили о проникновении за сутки около 60 тыс. мигрантов из Марокко, а это 70% населения города.

    Испания направила в Сеуту более 3 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов для усиления безопасности на фоне миграционного кризиса.

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    5 августа 2026, 12:01 • Новости дня
    Политолог объяснил решение ЕС ужесточить условия выдачи защиты украинцам

    Политолог Корнилов: В ЕС фактически признали провал ВСУ

    Политолог объяснил решение ЕС ужесточить условия выдачи защиты украинцам
    @ Ty ONeil/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Европа постепенно выдавливает украинцев, понимая, что у ВСУ не хватает живой силы. В этой связи решение ЕС ужесточить условия предоставления временной защиты украинским беженцам призывного возраста – это признание катастрофического демографического положения республики, провала на фронте и вранья Владимира Зеленского о «минимальных потерях» армии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Тема сокращения поддержки украинских беженцев дебатировалось на уровне Евросоюза на протяжении длительного времени. Некоторые страны-участницы объединения ранее начали самостоятельно ограничивать военнообязанных украинцев в получении пособий, социальной помощи, предоставлении жилья», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    Теперь уже на уровне ЕС приняты меры ужесточения программы временной защиты мужчин, бегущих с Украины.

    «Европа постепенно выдавливает украинцев, понимая, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. Другими словами, решение ЕС – это признание катастрофического демографического положения Украины, провала на фронте и вранья Владимира Зеленского о «минимальных потерях» армии», – подчеркнул собеседник.

    Эксперт упомянул недавние слова Зеленского о том, что Украина с 2022 года потеряла убитыми 55 тыс. военных. «Если бы на фронте у украинской стороны все было хорошо, вряд ли европейские страны прибегли бы к такому шагу, как прекращение предоставления временной защиты военнообязанным украинцам», – рассуждает Корнилов.

    По его оценкам, мера может коснуться нескольких сотен тысяч военнообязанных. «Те, кто не успел получить статус временной защиты, вероятно, попробуют перебраться в другие регионы, где условия и требования помягче. Но однозначно постараются не возвращаться на Украину», – заключил аналитик.

    Ранее стало известно, что Европейский союз прекращает предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста (23–60 лет). Соответствующее решение Совета Евросоюза размещено на сайте правовых актов. Оно вступает в силу с 5 августа.

    Как уточнило МВД Чехии, получить временную защиту заявители смогут только в том случае, если подтвердят через приложение «Резерв+» выполнение воинских обязанностей или наличие законных оснований для освобождения от них. Это условие распространяется на первое и повторное прошение, а также на временную защиту для совместного проживания семьи.

    Новая мера не будет применяться к мужчинам-украинцам призывного возраста, получившим статус временной защиты в Чехии до вступления в силу новых правил. Действующие обладатели имеют право на нее до марта следующего года. Отмечается, что требование о подтверждении выполнения военных обязанностей не будет применяться к процессу продления временной защиты.

    По данным чешского МВД, в пересчете на численность населения Чехия остается страной ЕС, принявшей больше всего беженцев с Украины. В республике проживает более 395 тыс. таких лиц. В Праге прогнозируют со вступлением новых правил сокращение притока беженцев на десятки процентов. «Это также снизит нагрузку на наши ведомства и разгрузит чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения», – заявил глава ведомства Лубомир Метнар.

    Ранее в ЕС объяснили меры изменением «оборонных потребностей Украины». «Сигнал ясен: мы продолжаем поддерживать Киев. Как часть нашей поддержки, мы также хотим убедиться, что Украина может защищать себя. Поэтому наша схема временной защиты уважает законные потребности страны», – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, чья страна председательствует в Совете ЕС.

    Напомним, в апреле Владимир Зеленский призвал мужчин мобилизационного возраста, покинувших Украину, вернуться в страну, чтобы можно было провести ротацию военных. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Спустя месяц Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин юридической защиты от высылки на родину.

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    3 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопилось более 3 тыс. машин

    Tекст: Антон Антонов

    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопились многокилометровые очереди автотранспорта, более 3 тыс. машин, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии.

    Общая протяженность очередей на выезд из Белоруссии в страны ЕС за сутки заметно увеличилась и превысила 3 тыс. единиц автотранспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Госпогранкомитета на 20.00 мск.

    Неделей ранее, 26 июля, в очередях на границе стояло около 2,3 тыс. машин.

    На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» на выезд в Латвию ожидают один легковой автомобиль и 63 фуры, при этом число грузовиков в течение воскресенья почти не менялось.

    На белорусско-литовской границе фиксируются самые крупные скопления транспорта. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд в Литву стоят 350 легковых автомобилей и 150 фур, причем к вечеру воскресенья очереди там продолжили расти. В пункте «Бенякони» ожидают 220 легковых автомобилей и 160 фур, здесь длина очередей в течение дня оставалась примерно на одном уровне.

    На границе с Польшей в пункте «Брузги» скопились 400 легковых машин, в «Берестовице» – 155 легковых и 150 грузовых автомобилей. В «Бресте» очереди достигли 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, а в «Козловичах» выезда ждут 550 фур, причем рост очередей на этих двух пунктах ускорился.

    Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что «латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам». В последнее время на этом направлении работал только один пункт пропуска из двух, так как Латвия еще в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта для предотвращения угроз нелегальной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона сообщала, что продолжает обслуживать пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в штатном режиме.

    Госпогранкомитет Белоруссии заявил о полном прекращении движения через этот пункт по решению латвийской стороны.

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    3 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ резко замедлили падение

    Снижение газовых котировок в Европе замедлилось на отметке ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на крупнейшем европейском хабе отыграли утреннее падение, закрепившись на уровне чуть ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские газовые котировки на первых торгах августа продемонстрировали замедление спада примерно до 2%, передает РИА «Новости». Показатель остается на уровне ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с отметки 666,7 доллара, потеряв более 5%. К середине дня стоимость топлива восстановилась до 690,5 доллара, сократив отставание от расчетной цены предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоносителей начался второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за сокращения поставок Катаром.

    По итогам июля средние значения подскочили на 19%. При этом исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4% до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июля котировки газовых фьючерсов показали незначительное снижение вблизи отметки 690 долларов.

    Ранее цены на топливо опустились ниже психологической отметки в 700 долларов на фоне ослабления геополитической напряженности.

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    3 августа 2026, 09:51 • Новости дня
    Газовые котировки в Европе упали ниже психологической отметки в 700 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4%, опустившись до 676 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе на первых торгах нового месяца снижаются на 4%, до 676 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 666,7 доллара, потеряв 5,2%. По состоянию на 9.30 мск показатель составляет 675,5 доллара.

    Стоимость энергоносителя начала расти 2 марта, после старта ударов США и Израиля по Ирану. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Максимального значения в 853,7 доллара за тысячу кубометров котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил выпуск сжиженного природного газа. За апрель цены снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь упали на 6%. По итогам июля средние биржевые цены подскочили на 19%.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля биржевые цены на газ в Европе вновь преодолели отметку в 700 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее сентябрьские фьючерсы по индексу хаба TTF опускались до 695 долларов.

    Перед этим котировки августовских контрактов на лондонской площадке ICE прибавили в стоимости более двух процентов.

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    3 августа 2026, 10:31 • Новости дня
    Жители Эстонии раскритиковали идею забрать у церкви храм Александра Невского

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Эстонии выступили против инициативы руководства страны отобрать у Эстонской православной христианской церкви ее главный собор в Таллине.

    Жители Эстонии активно обсуждают намерение властей расторгнуть договор о безвозмездном пользовании собором Александра Невского, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро предложил изъять храм у церкви, а в обществе зазвучали идеи о его продаже, переносе, превращении в музей или даже сносе.

    «Церковь никогда не должна быть частью политики. Тем более пешкой в чьих-то играх за власть», – написала одна из пользовательниц в соцсети. Многие комментаторы подчеркивают, что здание является неизменным историческим фактом и призывают не вмешивать религию в политические процессы. Депутат парламента Варро Вооглайд назвал скандал искусственным, связав его с предстоящими выборами.

    В Сети также напомнили о значимости русской культуры для эстонской элиты начала XX века. Отмечается, что основатели Эстонской Республики получали образование в Петербурге, и их родным языком часто был русский. Комментаторы возмущены вмешательством государства в дела церкви, подчеркивая, что храм принадлежит верующим.

    Собор Александра Невского, рассчитанный на 1,5 тыс. человек, был построен в Таллине в 1900 году. В межвоенный период парламент Эстонии уже обсуждал его снос, но из-за протестов верующих проект отклонили. В 1995 году храм внесли в регистр памятников культуры страны.

    Присяжный адвокат Артур Князев назвал незаконным ультиматум эстонского МВД к местной православной церкви.

    В Русской православной церкви обвинили Таллин в создании образа полицейского государства.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила принуждение эстонского духовенства к разрыву канонических контактов с Московским патриархатом.

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    3 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    В Сеуте развернули временный морг из-за наплыва мигрантов

    Pais: В Сеуте оборудовали временный морг на 200 мест для мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    После массового прорыва нелегалов из Марокко власти испанского анклава экстренно переоборудовали бывший военный госпиталь для размещения 200 тел погибших.

    В испанском анклаве Сеута оборудовали временный морг на 200 мест из-за массового притока мигрантов, передает РИА «Новости».

    Помещение развернули в бывшем военном госпитале, куда продолжают поступать тела погибших при попытке проникнуть на территорию.

    «Временный морг, развернутый в бывшем военном госпитале Сеуты после массового наплыва мигрантов в прошлый четверг и уже оборудованный для размещения до 200 тел, продолжает принимать тела погибших», – сообщает испанское издание Pais. Отмечается, что среди умерших много подростков. По данным радиостанции Cadena SER, число жертв достигло 90 человек.

    Для обеспечения безопасности в городе работают около трех тысяч сотрудников силовых структур и военных. Гражданская гвардия продолжает поиск и идентификацию тел. В конце июля мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки в анклав проникли около 60 тыс. человек, что привело к беспорядкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Позже испанский канал RTVE сообщил о 67 погибших нелегалах. Министерство внутренних дел Марокко назвало причиной миграционного кризиса дезинформацию.

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    4 августа 2026, 11:07 • Новости дня
    Власти Испании уволили чиновницу за публикацию реального числа мигрантов

    Испанскую чиновницу уволили за публикацию статистики по мигрантам

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Испании отстранило от должности специалиста пресс-службы из-за раскрытия информации о 49 тыс. прибывших беженцев, что разошлось с официальными сводками.

    Власти Мадрида приняли жесткое решение в отношении работника департамента национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    «Канцелярия премьер-министра Испании незамедлительно уволила сотрудницу отдела коммуникаций департамента национальной безопасности (DSN)», – отмечает испанская газета Pais.

    Ранее женщина разместила на ведомственном сайте сообщение о проникновении в Сеуту из Марокко 49 тыс. нелегалов. В тексте это назвали крупнейшим миграционным кризисом с мая 2021 года. При этом официальные данные МВД содержали информацию лишь о 40 тыс. прибывших.

    Спорную публикацию оперативно удалили, а госслужащей сообщили о расторжении контракта по телефону. Она сохранила статус чиновницы, однако осталась без назначения на новую должность, что серьезно ударило по ее доходам.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентным наплывом людей. Руководство страны направило в регион дополнительные силы правопорядка и армейские подразделения. Мэр города Хуан Хесус Вивас сообщал, что за одни сутки границу пересекли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов. Для сдерживания массового притока нелегалов власти Испании направили в автономный город более 3 тыс. силовиков.

    Из-за большого числа погибших при попытке проникновения на территорию местная администрация оборудовала временный морг в бывшем военном госпитале.

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    4 августа 2026, 15:28 • Новости дня
    Почти 70 тыс. нелегальных мигрантов покинули испанскую Сеуту

    Tекст: Ольга Иванова

    Подавляющее большинство нелегалов, незаконно проникших в испанский автономный город Сеута с конца июля, уже вернулись обратно в Марокко, сообщили в МВД Испании.

    С конца июля в испанский автономный город Сеута незаконно проникли по меньшей мере 72 тыс. мигрантов, передает ТАСС. Об этом по итогам встречи глав МВД стран ЕС рассказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

    «Около 72 тыс. людей незаконно зашли в Испанию и уже 70 тыс.» покинули страну, заявил глава испанского ведомства журналистам. Нелегалы отправились обратно в направлении Марокко.

    Стоит отметить, что ранее власти королевства приводили другие данные. До этого сообщалось о 50 тыс. нелегальных мигрантов, сумевших попасть на территорию Сеуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Испании отчиталось о депортации почти всех нелегалов на родину. Местные власти приступили к монтажу специальных сдерживающих барьеров на пирсе в Сеуте.

    Премьер-министр страны Педро Санчес назвал массовое проникновение марокканцев посягательством на государственный суверенитет.

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