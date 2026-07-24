Совфед одобрил выдворение мигрантов за дискриминацию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новые нормы устанавливают ответственность за дискриминацию, передает ТАСС.

Под этим понимается нарушение прав, свобод и законных интересов человека по признакам пола, расы, национальности, языка или происхождения. Также учитываются имущественное, социальное положение, отношение к религии и принадлежность к общественным объединениям.

Кроме того, аналогичное наказание в виде выдворения предусмотрено за неповиновение законным требованиям военнослужащих при переходе через государственную границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Госдума утвердила инициативу об увеличении количества статей для обязательной депортации иностранцев до 45.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал включение в этот перечень правонарушений за дискриминацию по различным признакам.

В марте сообщалось, что с февраля прошлого года органы внутренних дел выдворили из страны около 60 тыс. нарушителей миграционного законодательства.