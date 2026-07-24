Лавров и Арагчи обсудили ситуацию в Персидском заливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

О текущей эскалации в Персидском заливе и угрозе перспективам мирного урегулирования конфликта Сергей Лавров и Аббас Арагчи говорили на встрече в Чолпон-Ате, сообщает ТАСС.

Переговоры прошли на полях заседания Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС.

По итогам дискуссии в МИД России заявили: «С российской стороны акцентирована важность скорейшего выхода на устойчивые договоренности о завершении боевых действий в интересах восстановления стабильности, безопасности и беспрепятственной навигации в регионе». В ведомстве также отметили, что министры рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки.

Лавров прибыл в Киргизию с Филиппин, где у него состоялась встреча с госсекретарем США Марко Рубио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности содействовать достижению взаимоприемлемых договоренностей между Ираном и арабскими странами Персидского залива.

Ранее Лавров и Аракчи по телефону обсудили проход российских судов через Ормузский пролив и перспективы прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

В день нынешней встречи Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД ШОС в Чолпон-Ате предостерег страны от помощи США в агрессии против Ирана.