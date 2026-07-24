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    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    14 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    24 июля 2026, 10:38 • Новости дня

    Житель Белгорода получил тяжелые ранения при атаке украинского дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мужчина пострадал в результате детонации дрона ВСУ в Белгороде, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

    Инцидент произошел в областном центре, где сдетонировал беспилотник вооруженных сил Украины, передает оперштаб Белгородской области.

    Вражеская атака привела к серьезным последствиям для мирного населения. «В Белгороде в результате детонации беспилотника у мужчины минно-взрывная травма и проникающее осколочное ранение головы. В тяжелом состоянии он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате ударов украинских беспилотников по Белгороду и Белгородскому округу пострадали четыре мирных жителя.

    В тот же день еще пять человек получили ранения при атаке дронов на коммерческий объект.

    Несколькими днями ранее из-за ударов ВСУ по территории региона погиб один человек.

    24 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал о страхе и стыде наемников ВСУ в плену

    Бастрыкин: Наемники боятся в плену признаться в службе ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Попавшие в плен наемники ВСУ не могу найти в себе смелости признаться, что воевали за киевский режим, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия.

    «Попавшие в плен иностранцы не находят в себе смелости честно сказать, что они воевали в составе украинских подразделений. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами, но все это опровергается собранными доказательствами», – сказал он ТАСС.

    До этого председатель СК России заявил, что свыше 1,2 тыс. украинских военных осудили в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный суданец рассказал, как солдаты ВСУ потерялись под Добропольем без навигатора. Группа иностранных наемников сдалась в плен под Запорожьем. ВСУ бросили тела наемников в Днепропетровской области.


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    23 июля 2026, 11:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Штурмовые подразделения группировки «Центр», передвигаясь на бронетехнике, завершили освобождение города Белицкое, сообщили в Минобороны.

    «В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий», говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под конотрль харьковское Артельное и запорожское Благодатное

    Днем ранее они зачистили от противника харьковское Волоховское.

    В минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, при этом, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших, сообщил оперштаб Белогородской области.

    Украинские войска нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородского округа, сообщил оперштаб Белгородской области.

    Согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В настоящее время оперативные службы региона занимаются уточнением информации о возможных последствиях на земле.

    21 июля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских военных.

    Ранее оперштаб сообщил, что при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя.

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    24 июля 2026, 09:36 • Новости дня
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    ВС России поразили объекты ВСУ в портах Одессы, Измаила и Николаева
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины, поражены резервуары с ГСМ, инфраструктура для разгрузки грузов военного назначения, склады хранения водных дронов, сообщило Минобороны.

    «В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ», – указало ведомство в Max.

    в порту «Измаил» (госпредприятие «Измаильский морской торговый») поражена портовая инфраструктура, которую использовали для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

    Там же поражены три склада хранения безэкипажных катеров (БЭК, водные дроны), включая БЭК «Магура», и ангар с военной техникой.

    «Кроме того, поражен плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА)», – отметили в Минобороны.

    В порту «Николаев» (госпредприятие «Николаевский морской торговый порт») поражен сухогруз, с которого разгружали в этот момент грузы военного назначения.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

    Ранее российские войска нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    В Одесском морском торговом порту ударные дроны уничтожили два сухогруза с военным снаряжением.

    В порту Южный беспилотники атаковали еще одно судно с грузами для украинских войск.

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    23 июля 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили в порту Южный используемые для обеспечения ВСУ объекты
    ВС России поразили в порту Южный используемые для обеспечения ВСУ объекты
    @ Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    В течение дня Вооруженные силы продолжили атаковать порты на Украине, которые задействованы в интересах украинских войск, сообщает в Max Минобороны. Целями стали объекты государственного предприятия «Морской торговый порт Южный».

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования. В результате атаки успешно поражена портовая инфраструктура, которую противник активно использовал для разгрузки и длительного хранения горюче-смазочных материалов. Данные запасы топлива предназначались для обеспечения нужд украинской армии.

    Днем ранее Вооруженные силы России поразили два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска. До этого армия уничтожила резервуары с топливом в Одесском морском торговом порту.

    Несколькими днями ранее российские войска ликвидировали хранилища горюче-смазочных материалов в порту Южный.

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    24 июля 2026, 08:36 • Новости дня
    Мирошник назвал цель атаки Киева на Ленобласть

    Мирошник: Киев атакой на Ленобласть пытался подорвать настроения мирных жителей

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотники атаковали гражданские объекты в Ленинградской области с целью нарушить снабжение и повлиять на настроения населения, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что киевский режим пытался дезорганизовать снабжение гражданского населения и повлиять на настроения мирных жителей с помощью атаки беспилотников на Ленинградскую область.

    «Нацисты организовали серию террористических атак по гражданским складам, не имеющим никакого отношения к военным поставкам», – написал дипломат, комментируя последствия ударов.

    В ночь на пятницу над Ленинградской областью ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников.

    При пожаре на складах Wildberries из-за падения дрона пострадали три человека.

    Мирошник ранее отметил переход террористической войны Украины против мирного населения в новую фазу.

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    23 июля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине

    Американист Дудаков: США не перестанут передавать Киеву разведданные

    Эксперт: США не прекратят военную помощь Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    США продолжают передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. И такое положение дел сохранится вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в Штаты. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Сергей Лавров на встрече с Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    «Прямые транши со стороны США не поступают Украине с весны прошлого года. Если говорить о продаже вооружений, то европейцы закупают военную продукцию у американских подрядчиков и направляют ВСУ. То есть процесс происходит, по сути, в обход Пентагона и администрации Дональда Трампа в целом», – напомнил американист Малек Дудаков.

    По его словам, Белый дом тем самым показывает, что это их не касается. Но при этом Штаты ничему не препятствуют, в том числе потому, что так они зарабатывают деньги. «Вместе с тем, Америка продолжает передавать Киеву разведданные и предоставлять доступ к Starlink. Я думаю, что такое положение дел сохранится, причем вне зависимости от того, как пройдет предстоящий визит Владимира Зеленского в США», – считает собеседник.

    Как полагает эксперт, если какие-либо изменения и произойдут, то будут носить, скорее, сугубо внутриполитический характер. «Речь, возможно, пойдет об оказании давления на Зеленского по поводу выборов на Украине, поддержке альтернативных кандидатов. В остальных аспектах серьезных трансформация я не ожидаю», – заключил Дудаков.

    В четверг на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин Маниле состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Переговоры продлились 35 минут. На них также присутствовали американский посол в Индии Серджио Гор и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер. Инициатором, по информации РИА «Новости», был Вашингтон.

    Как сообщили в МИД России, на встрече стороны затронули тему ситуации на Украине. Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и заявил о недопустимости поставок оружия Киеву. Он также раскритиковал стремление европейских стран нанести РФ стратегическое поражение.

    При этом министр подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Также была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, добавили в МИД.

    Сергей Лавров и Марко Рубио поприветствовали сотрудничество «Роскосмоса» и NASA, связи в области культуры и развитие межпарламентских обменов. «Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США», – говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств договорились и дальше контактировать по линии министерств иностранных дел.

    Госсекретарь США, в свою очередь, заявил, что переговоры с министром иностранных дел РФ можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Он уточнил, что на повестке были двусторонние отношения между странами, а также Украина. Рубио сообщил, что позиция Штатов по вопросу поставок вооружений Украине не изменилась: Вашингтон продолжает сотрудничество с партнерами в рамках программы закупок американских вооружений за европейские средства PURL.

    Накануне анонсируя переговоры с главой Госдепа, Лавров напомнил, что Штаты участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

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    24 июля 2026, 08:38 • Новости дня
    Украинские военные отказались хоронить погибших боевиков «Азова» в Родинском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие отказывались хоронить погибших бойцов подразделения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) из-за того, что они выполняли функции заградительных отрядов для ВСУ в Родинском в Донецкой народной республике, рассказала жительница города.

    О том, что украинские военные отказывались хоронить погибших боевиков полка «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ), сообщила беженка из Родинского, передает РИА «Новости».

    Она попросила не раскрывать ее имя, опасаясь за безопасность родственников, которые остаются на территории, контролируемой Киевом.

    По словам женщины, летом 2024 года на окраине Родинского на улице Чехова разместились бойцы «Азова», выполнявшие функции заградительных отрядов для ВСУ. Они открывали огонь по украинским военнослужащим, пытавшимся отступить из города, и так действовали, как утверждает беженка, с 2014 года, расстреливая тех, кто отказывался убивать украинских солдат.

    Жительница вспомнила, как после входа российских войск местные обращались к украинским военным. «Когда русские зашли, постреляли первых (азовцев), там один командир их остался. Ну вот мы ж ходили, просили: «Ребята, ваши там лежат, по-братымы (по-братски), закопайте, чтобы собаки не раздербанили». Хлопцы говорят: «Какие они нам побратимы? Они нам никто. Они нам в спину стреляют», – рассказала она.

    Город Родинское в Донецкой Народной Республике был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевик украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) украл велосипед и в гражданской одежде покинул Родинское в ДНР до прихода российских войск.

    Беженка Лариса Кирсанова рассказала о приказе бойцам ВСУ разрушить город Родинское в ДНР перед его освобождением российской армией.

    Житель Родинского Антон Равинский сообщил об обстреле подвала с мирными жителями со стороны украинских войск из-за отказа пустить солдат в укрытие.

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    23 июля 2026, 13:02 • Новости дня
    ВС России поразили цеха производства и места хранения дальних БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства и местам хранения БПЛА большой дальности.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 480 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 ЗРК, 30 269 танков и других бронемашин, 1 765 боевых машин РСЗО, 35 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 230 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В четверг российские войска освободили Белицкое в ДНР.

    Напомним, накануне ВС России поразили две пусковые установки ракетного комплекса «Нептун» ВСУ.

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    23 июля 2026, 12:50 • Новости дня
    Песков: Россия фиксирует положительную динамику в зоне спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы демонстрируют успехи на линии боевого соприкосновения, при этом Москва сохраняет готовность к мирному урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул успехи военнослужащих на фронте, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», – отметил официальный представитель Кремля.

    По словам Пескова, Москва вынуждена продолжать боевые действия из-за позиции западных государств. «Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию», – сказал Песков.

    При этом российская сторона по-прежнему остается открытой для полноценного переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Песков сообщил об активном продвижении российских войск на всех участках фронта.

    В середине месяца пресс-секретарь президента объяснил продолжение спецоперации отказом Киева от мирных переговоров.

    В конце июня представитель Кремля назвал красноречивой текущую динамику на линии боевого соприкосновения.

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    23 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов украинских беспилотников по Белгороду и и Белгородскому округу ранения получили четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

    Четыре мирных жителя ранены в Белгороде и Белгородском округе при атаках беспилотников ВСУ, следует из сообщения оперштаба в Max. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

    «В Белгородском округе в поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями бригада СМП транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода», – сообщили в оперативном штабе.

    Также зафиксирован удар беспилотника по территории коммерческого объекта в самом Белгороде. Одному мужчине медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался. В городскую больницу № 2 доставлены мужчина и женщина с акубаротравмами, которые они получили во время атаки дрона на другой коммерческий объект.

    Всего в четверг из-за ударов беспилотников и обстрелов со стороны Украины один мирный житель погиб, 26 получили ранения. Из них 15 пострадали непосредственно в Белгороде.

    Ранее сообщалось, что от ударов украинских беспилотников по муниципалитетам региона пострадали пять мирных граждан.

    Также два человека получили ранения при атаке дронов на коммерческие объекты в самом Белгороде.

    Тремя днями ранее оперативный штаб сообщил о гибели одного жителя области и шестнадцати раненых из-за обстрелов.

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    23 июля 2026, 13:24 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 1 тыс. солдат в зоне СВО за сутки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона в ходе последних суток в зоне спецоперации потеряла ранеными и убитыми свыше 1 тыс. военнослужащих, сообщило Министерство обороны.

    В зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли более 275 человек, три броневика, 17 машин и артиллерийское орудие, указало ведомство в Max.

    В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла до 215 военнослужащих, один БТР, броневик, 12 машин, два орудия полевой артиллерии, станцию контрбатарейной борьбы.

    В районе действия Южной группировки ВСУ потеряли более 195 человек, четыре броневика, 20 машин и два артиллерийских орудия.

    В зоне действий группировки «Центр» украинские военные потеряли до 350 человек, два броневика, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы, а также 12 автомобилей.

    В районе действия группировки «Восток» ВСУ понесли потери в виде 345 человек, 11 машин, кроме того, украинские войска потеряли там артиллерийское орудие.

    В зоне действия группировки войск «Днепр» уничтожено до 40 украинских военных.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Север» установили контроль над Артельным в Харьковской области, а группировка «Восток» зачистила от противника Благодатное в Запорожской области.

    До этого ВС России освободили Волоховское в Харьковской области. Еще раньше российские войска освободили днепропетровское Вольное.

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    24 июля 2026, 04:40 • Новости дня
    Беженка: Жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации

    Беженка рассказала, как жители Константиновки прятали детей от эвакуации

    Tекст: Катерина Туманова

    Родители детей в Константиновке переодевали их в пожилых людей, чтобы избежать принудительного вывоза несовершеннолетних в западную часть Украины, рассказала беженка Анна Щелкунова.

    «Кто-то сказал из соседей, что у полиции есть дроны, которые выслеживают детей. Вот мой сын 190 см в платочке бабушки, в халате до пола, с палкой. Это он хромает по двору, чтобы дойти под навес для того, чтобы посидеть на свежем воздухе, потому что в хате сидеть уже невозможно», – рассказала она ТАСС.

    Ранее она отмечала, что представители вооруженных сил пытались силой вывезти местное население в другие регионы.

    «Двери нам там выбивали. <…> Угрожали, что вывезут детей самих на Западную [Украину] в детские дома. Были такие разговоры. У меня ребенок не выходил за двор», – добавила Анна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о регулярном обнаружении убитых мирных жителей в Константиновке. В Москве представили доклад о преступлениях ВСУ в Константиновке. Пленные ВСУ выбросили флаги с Зеленским и развернули триколор в Константиновке.

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    24 июля 2026, 08:12 • Новости дня
    При атаке БПЛА обрушился склад птицефабрики в Ленобласти

    При атаке БПЛА обрушился склад птицефабрики в Ленинградской области

    Tекст: Вера Басилая

    Склад птицефабрики «Северная» обрушился из-за попадания БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Max, что в результате попадания БПЛА зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. По его словам, пострадавших в результате атаки дрона нет.

    В ночь на пятницу над Ленинградской областью ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников.

    При пожаре на складах Wildberries из-за падения дрона пострадали три человека.

    В начале месяца военные сбили над регионом 67 вражеских аппаратов.

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    24 июля 2026, 05:19 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль часть границы ДНР с Днепропетровской областью

    ВС России взяли под контроль часть границы Днепропетровской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России заняли семь километров границы Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшие сутки у наших военнослужащих есть определенные успехи по освобождению Донецкой Народной Республики: под контроль российской армии перешел участок границы порядка семи километров в районе населенного пункта Новоподгорное», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что сейчас российские бойцы наступают со стороны Молодецкого в направлении Сергеевки. По его словам, на этом участке фронта идет успешное выдавливание украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бастрыкин рассказал о страхе и стыде наемников ВСУ в плену. Бойцы «БАРС-Сармат» стали сбивать дроны ВСУ на подлете к городам ДНР.


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    Ударами по КТК Украина больше помогает, чем вредит России

    Уже шестой день остановлена прокачка нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за украинских ударов. Россия является одним из акционеров КТК. Однако бить по России через КТК – не самая удачная идея. Потому что под раздачу попадает не только Казахстан, но еще и американские компании как акционеры КТК и европейские компании как покупатели этой нефти. Россия же от роста цен на нефть выигрывает в целом больше, чем теряет на остановке КТК. Подробности

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    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

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    Харьковское направление СВО приходит в движение

    Российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области – и в последние дни на данном направлении достигнуты заметные успехи. Какие населенные пункты были освобождены, какое значение это имеет для продвижения ВС РФ и в чем заключается главная угроза для украинской обороны на данном участке? Подробности

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    Россия приблизила морскую блокаду Одессы

    «Это очень важный сигнал». Такими словами эксперты оценивают действительно беспрецедентное событие – впервые за все время конфликта России и Украины крупнейший в мире оператор контейнерных морских перевозок отказывается работать с украинским портом. Аналитики объяснили, что теперь принципиально изменится для Украины. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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