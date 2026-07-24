Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.0 комментариев
Суд оштрафовал бывшего научного руководителя ИНИОН РАН Юрия Пивоварова
Признанный иноагентом Пивоваров получил штраф за нарушение законодательства
Дорогомиловский суд Москвы назначил административное наказание в размере 50 тыс. рублей экс-главе Института научной информации по общественным наукам Юрию Пивоварову (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за непредставление сведений уполномоченному органу.
Московская инстанция привлекла к ответственности Юрия Пивоварова за несоблюдение обязанностей иностранного агента, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Мосгорсуда сообщили детали принятого решения. «Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Пивоварову Юрию Сергеевичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.
Протокол на бывшего научного руководителя составили из-за отказа предоставить обязательные данные о себе.
Ранее суд заочно приговорил его к семи годам лишения свободы со штрафом в 750 тыс. рублей. Ученого признали виновным в фиктивном трудоустройстве сотрудников в ИНИОН РАН и хищении выделенных средств. Похищенные деньги предназначались для заключения договоров с подрядными организациями на выполнение ряда работ.
Министерство юстиции включило историка в реестр иностранных агентов весной 2025 года.
В ноябре Росфинмониторинг внес политолога в перечень террористов и экстремистов.