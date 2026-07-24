КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

Иранский КСИР сообщил о полном уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о ликвидации оставшегося здания дата-центра компании Amazon в Бахрейне, передает РИА «Новости».

Ранее иранские военные сообщали о нанесении удара крылатыми ракетами по этому объекту после американских атак в районе Дарховейн.

«Поборники ислама в ходе 27 волны операции «Победа 2» в завершение предыдущей операции против дата-центра американской компании Amazon, играющего важную роль в сборе разведывательной информации для американской армии… атаковали и уничтожили оставшееся здание этого центра», – заявили в пресс-службе КСИР.

8 июля президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, достигнутого 18 июня. После этого американские силы провели серию атак на иранскую территорию. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на нападения Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе

В свою очередь, Тегеран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне.

Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали военную инфраструктуру США в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.