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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис В чем состоит коллективная ответственность украинцев

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    15 комментариев
    24 июля 2026, 12:31 • Новости дня

    КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

    Иранский КСИР сообщил о полном уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные отчитались о ликвидации оставшегося здания информационного центра американской корпорации на территории Бахрейна в ответ на действия США.

    Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о ликвидации оставшегося здания дата-центра компании Amazon в Бахрейне, передает РИА «Новости».

    Ранее иранские военные сообщали о нанесении удара крылатыми ракетами по этому объекту после американских атак в районе Дарховейн.

    «Поборники ислама в ходе 27 волны операции «Победа 2» в завершение предыдущей операции против дата-центра американской компании Amazon, играющего важную роль в сборе разведывательной информации для американской армии… атаковали и уничтожили оставшееся здание этого центра», – заявили в пресс-службе КСИР.

    8 июля президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном, достигнутого 18 июня. После этого американские силы провели серию атак на иранскую территорию. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на нападения Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе

    В свою очередь, Тегеран ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

    Ранее Корпус стражей исламской революции заявил о ракетном ударе по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне.

    Элитные подразделения иранских вооруженных сил атаковали военную инфраструктуру США в Кувейте и Бахрейне с помощью ракет и беспилотников.

    23 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Telegraph раскрыла обстоятельства смерти саудовского принца в Лондоне

    Telegraph узнала о смерти саудовского принца в Лондоне от интоксикации

    Tекст: Катерина Туманова

    Саудовский принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был обнаружен в отеле London Marriott Hotel Kensington в ноябре 2025 года после того, как принял наркотический коктейль, а коронер констатировал смерть в результате несчастного случая, но теперь результаты экспертизы раскрыли причины случившегося.

    В ноябре 2025 года в номере отеля в Лондоне был обнаружен 29-летний мужчина с потенциально смертельным уровнем ГОМК (органического соединения с эффектом тормозного нейромедиатора в центральной нервной системе человека), пишет Telegraph.

    По данным издания, до этого момента принц Абдулла бин Фахад аль Сауд был проходил лечение в клинике, был добр и благорасположен к своим сверстникам, заводил друзей.

    При поступлении на лечение у него были диагностированы симптомы подавленного настроения и тревоги. Когда его выписали, считалось, что он не был подвержен риску суицида. Его выписали вместе с другом, но затем принц не смог включиться на запланированный прием к врачу в Zoom, пишет газета.

    «Тем не менее, за него никто не беспокоился. Он хорошо проявил себя и завершил лечение», – говорилось в заключении.

    Затем принц продолжил лечение в частной клинике, где ему был поставлен диагноз «инфекция верхних дыхательных путей», после чего 14 октября он выздоровел и выписался из больницы. А в ноябре в лондонском отеле было обнаружено его тело.

    Вскрытие показало, что у королевской особы, которая происходила от прапрадеда короля Саудовской Аравии Салмана, не было никаких острых или хронических заболеваний, но в результате сочетания наркотиков и алкоголя произошла остановка сердца, – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года после 20 лет комы в Саудовской Аравии умер «спящий принц» Аль-Валид аль Сауд.

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    23 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    Палата представителей США проголосовала за прекращение операции в Иране
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Палата представителей Конгресса США в четверг приняла новую резолюцию о прекращении военной операции против Ирана.

    Нижняя палата американского парламента с небольшим перевесом голосов одобрила документ, ограничивающий военные полномочия администрации президента в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Документ поддержали 214 законодателей, тогда как 208 проголосовали против.

    Ожидается, что в ближайшее время аналогичный проект рассмотрит Сенат США. Согласно тексту резолюции, любые военные действия против Ирана потребуют предварительного одобрения Конгресса.

    При этом принятый документ не имеет юридической силы, и Белый дом не обязан следовать его положениям. Ранее президент США уже игнорировал подобные инициативы парламентариев. В частности, предыдущую резолюцию, одобренную Сенатом в июне, глава государства назвал «бессмысленной».

    В начале июля президент США заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В середине июня американский Сенат заблокировал законопроект об окончании конфликта.

    До этого американский лидер отказался запрашивать у конгрессменов разрешение на продолжение военной операции.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

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    23 июля 2026, 18:24 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения США радиоэлектронной борьбы в Кувейте

    КСИР сообщил об уничтожении подразделения радиоэлектронной борьбы США
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС Ирана) заявил, что уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.

    Подразделения Корпуса стражей исламской революции нанесли мощный удар по позициям армии США. Основной целью стал военный объект на территории Кувейта, передает РИА «Новости».

    Представители ведомства подтвердили факт успешного нападения. «Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции «Победа два» в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат», – отмечается в заявлении пресс-службы.

    Дополнительно сообщается об атаке на диспетчерскую вышку американской базы. В результате целенаправленного огневого воздействия инфраструктуре военного объекта причинен серьезный материальный ущерб.

    Ранее иранские вооруженные силы поразили склады с американскими боеприпасами на базе Кэмп-Доха в Кувейте.

    До этого элитные подразделения Ирана атаковали военную инфраструктуру США ракетами и беспилотниками.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил две пусковые установки HIMARS на кувейтской территории.

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    24 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп назвал новое условие ядерной сделки с Эр-Риядом

    Трамп потребовал от Эр-Рияда признать Израиль ради сохранения ядерной сделки

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выдвинул новое требование Эр-Рияду к соглашению о передаче атомных технологий. Спустя сутки после подписания соглашения о передаче атомных технологий Вашингтон поставил его выполнение в жесткую зависимость от присоединения королевства к Авраамским мирным договорам.

    Президент США изменил параметры подписанного накануне соглашения, передает The Washington Post.

    Договор о развитии гражданской атомной энергетики оказался под угрозой срыва из-за требования нормализовать отношения с Израилем.

    «Гражданская ядерная сделка будет одобрена, но она полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к очень уважаемым и успешным Авраамским договорам», – заявил Дональд Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что отказ от этого условия приведет к аннулированию достигнутых договоренностей.

    Израильская сторона активно выступает против саудовской ядерной программы, опасаясь начала региональной гонки вооружений. При этом наследный принц Мухаммед ибн Салман ранее предупреждал о готовности создать собственное оружие в случае успешных разработок Ирана.

    Документ предусматривает двухлетнее изучение возможности обогащения урана на саудовской территории. Процесс должен проходить под строгим контролем американских специалистов без передачи секретных технологий местным властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп согласовал договор о создании саудовской инфраструктуры для обогащения урана.

    Белый дом подготовил беспрецедентный проект двустороннего соглашения без соблюдения строгих стандартов нераспространения.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии надежных гарантий против создания Эр-Риядом ядерного оружия.

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    23 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Иранский танкер преодолел блокаду США и вошел в Оманский залив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский танкер беспрепятственно прошел американские заградительные кордоны и достиг акватории Оманского залива, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

    Тегеран подтвердил успешный проход своего танкера через зону ограничений, установленную Вашингтоном, передает ТАСС. По данным иранской гостелерадиокомпании, в настоящий момент судно уже находится в водах Оманского залива.

    Очередной виток эскалации конфликта между странами начался восьмого июля. Тогда американская сторона впервые после подписания меморандума нанесла серию ударов по территории Ирана. Поводом для атаки послужило предполагаемое нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

    Иран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. Несколькими днями ранее военнослужащие Соединенных Штатов досмотрели коммерческий танкер в Оманском заливе ради поддержания санкционного режима.

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    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

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    23 июля 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов

    Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость барреля эталонной марки может достигнуть рекордных значений на фоне надвигающегося глобального энергетического кризиса, который приближается с каждым днем и не без помощи США, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Скромное предсказание: мы увидим самые высокие цены на нефть в истории человечества. Цунами энергетического кризиса наступает», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев добавил к записи репост Эрика Доэрти, американского журналиста и политического обозревателя, который разместил новость о заявленной президентом США Дональдом Трампом грядущей «массированной атаке» на Иран.

    Чуть раньше Дмитриев сделал репост материала в Financial Times о том, что нефть достигла стодолларовой отметки.

    «Снова на пути к 150 долларов плюс», – написал глава РФПИ.

    Днем 23 июля цена марки Brent на бирже ICE превысила 100 долларов впервые с 26 мая, а к вечеру рекорд 22 мая был обновлен, когда цены превысили 101 доллар за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро. В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.




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    24 июля 2026, 04:11 • Новости дня
    Экс-посол Британии Мюррей заявил о прокси-войне Запада на Украине

    Экс-посол Мюррей назвал конфликт на Украине прокси-войной Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны ведут прямую прокси-войну против России, поставляя Киеву произведенные и профинансированные за рубежом вооружения, заявил шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

    «Это прокси-война. Эти ракеты производятся на Западе, оплачиваются Западом, создаются на Западе и передаются Украине для ударов по России. По сути, это означает, что Запад атакует Россию. Наличие посредника не меняет общей картины», – сказал он РИА «Новости».

    Мюррей отметил, что большинство ракет, применяемых против России, производится в США, а в будущем их выпуск планируется в Британии и Германии. А это чревато перерастанием конфликта в общеевропейскую войну.

    Экс-посол высказался по поводу людей с военным складом ума, принимающих сегодня глобальные решения, и назвал главной причиной эскалации финансовые интересы.

    «Как и прежде, все упирается в деньги. Некоторые зарабатывают миллиарды фунтов на разработке нового поколения ракет. В этом можно не сомневаться. В конечном счете именно это, на мой взгляд, и является главной причиной происходящего» сказал – он.

    Нынешнее наращивание вооружений и эскалация выводят мир на новый этап – к масштабной гонке вооружений. Особенно после того, что все увидели на Ближнем Востоке в связи с Ираном и Израилем.

    “Возникло представление, что ракеты, беспилотники и подобные виды вооружений определят будущее войны. Это открывает совершенно новый этап развития вооружений», – с ужасом отметил он.

    По его словам, проблема заключается еще и в том, что ситуация становится опаснее, поскольку гонка вооружений сегодня в основном сосредоточена на разработке новых неядерных систем. А вероятность их применения выше.

    Мюррей считает, что поставки Западом вооружений для Украины – «крайне опасная ситуация».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России. Карлсон заявил о попытках втянуть США в войну с Россией. Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом.


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    24 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по союзникам США

    Глава МИД Ирана предостерег страны от помощи США в агрессии

    Tекст: Мария Иванова

    Любая страна, оказавшая Вашингтону поддержку в нанесении ударов по исламской республике, автоматически превратится в законную цель для иранских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

    Тегеран оставляет за собой право применять все необходимые меры самообороны и будет рассматривать участников агрессии как законные цели, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в киргизской Чолпон-Ате, передает ТАСС.

    «Иран вновь подтверждает свою твердую решимость защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и заявляет, что любое участие, сотрудничество или содействие в совершении агрессии против Ирана повлечет за собой международную ответственность для соответствующих сторон», – подчеркнул дипломат.

    Арагчи обратился к участникам ШОС с призывом укреплять сплоченность и не позволять силе подменять право, а агрессии заменять дипломатию. Он отметил, что стабильное будущее возможно лишь при защите верховенства закона и равенства государств.

    Конфликт между США, Израилем и Ираном обострился в конце февраля. Несмотря на подписанный в июне меморандум о прекращении боевых действий, 8 июля Вашингтон возобновил массированные удары по иранской территории, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о прекращении действия соглашения о перемирии с Ираном.

    Власти Израиля выразили готовность присоединиться к новым американским атакам.

    Иранский МИД пообещал наносить ответные удары по территориям содействующих противнику государств.

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    24 июля 2026, 08:28 • Новости дня
    Иранские дроны ударили по американским базам

    Иранская армия атаковала базы США в Бахрейне и Иордании

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана нанесли удары беспилотниками по местам дислокации американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

    Целями атаки иранских одноразовых дронов стали военные объекты в Бахрейне и Иордании, передает РИА «Новости». Удары пришлись по местам проживания американских солдат.

    «Армия Ирана объявила, что... этим утром целью ее одноразовых ударных беспилотников стали резервуары для хранения топлива, склады с оборудованием и крупные ангары, а также места проживания сил США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», – сообщил анал Press TV.

    Кроме того, атаке подверглась авиабаза Аль-Азрак в Иордании. Там целями беспилотников стали ангары для технического обслуживания авиации и жилые помещения американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия нанесла удары беспилотниками по военной базе США в Бахрейне.

    Корпус стражей исламской революции уничтожил радар на бахрейнском аэродроме Шейх-Иса.

    Вооруженные силы исламской республики атаковали системы связи американских военных на территории Иордании.

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    24 июля 2026, 11:28 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили склад боеприпасов армии США в Кувейте

    КСИР полностью уничтожил крупный склад боеприпасов на базе армии США в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате масштабной атаки тяжелых беспилотников на кувейтской авиабазе Али ас-Салем ликвидированы крупные хранилища вооружений и ангары американских войск.

    Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной атаке беспилотников, передает РИА Новости.

    «Поборники ислама в продолжение операции против армии США в ответ на преступления Большого сатаны около часа назад в ходе 27 волны операции «Победа 2» нанесли удары сверхтяжелыми продвинутыми БПЛА по очень большому складу боеприпасов на американской базе Али ас-Салем и полностью уничтожили его последовательными взрывами», – отмечается в заявлении ведомства.

    По данным иранской стороны, в ходе налета ликвидированы шесть крупных ангаров, а еще три получили серьезные повреждения. В результате этих ударов множество американских военнослужащих были убиты и ранены.

    Обострение произошло после срыва меморандума о перемирии от 18 июня. Американские силы возобновили удары 8 июля из-за предполагаемой угрозы судам в Ормузском проливе. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей и ответил атаками по ближневосточным базам.

    Президент США 9 июля заявил, что соглашение о прекращении огня больше не действует. Это спровоцировало возобновление конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции уничтожил спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США в Кувейте.

    Атака беспилотников привела к потере американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Иранские дроны ранее атаковали центры материально-технического обеспечения противника.

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    24 июля 2026, 10:44 • Новости дня
    Россия решила организовать визит Лаврова в Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское внешнеполитическое ведомство занимается организацией поездки главы МИД Сергея Лаврова в Иран, сообщил замглавы ведомства Андрей Руденко.

    «Мы над этим работаем», – ответил дипломат на вопрос о возможных сроках поездки, передает ТАСС.

    Он добавил, что Москва считает важным продолжение диалога между Ираном и Соединенными Штатами.

    По словам Руденко, это необходимо для предотвращения негативных последствий для всего Ближнего Востока. Замминистра отметил, что недавние удары США по иранской территории рассматриваются Россией как одностороннее нарушение заключенного ранее ирано-американского меморандума.

    В июне главы МИД России и Ирана обсудили подготовку меморандума для старта прямых контактов Тегерана и Вашингтона.

    Позже Сергей Лавров назвал американские удары по иранской территории нарушением этих договоренностей.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи предостерег другие страны от поддержки агрессии США.

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    24 июля 2026, 05:44 • Новости дня
    При ударе США по городу в Иране погибли четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате атаки американских сил на иранский город Ахваз погибли четыре человека, также пострадало еще несколько человек, сообщили иранские СМИ.

    Погибли четыре человека, еще пятеро пострадали в ходе удара американских военных по городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Ранее сообщалось, что общее число жертв американских атак в Иране достигло 38 человек.

    Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи ударов по иранской территории.

    До этого в результате обстрела объектов в районе города Ахваз погибли три человека.

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    24 июля 2026, 06:10 • Новости дня
    NYT узнала об отказе Тегерана от предложения Вашингтона о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран в четверг отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, переданное Тегерану премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, сообщила NYT.

    Неудачная попытка посредничества Ирана произошла на фоне угроз Трампа эскалировать войну и нанести удары по важнейшей инфраструктуре Ирана. Чиновники, пожелавшие остаться неназванными, заявили, что поездка премьер-министра Али аз-Заиди в Иран состоялась после его недавней встречи с Трампом в Белом доме, пишет New York Times (NYT).

    Детали предложения о прекращении огня не ясны. Однако иранские официальные лица заявили, что это единственное предложение, которое имеется в наличии, и их правительство не заинтересовано во временном соглашении, которое оставляет вопрос контроля над Ормузским проливом нерешенным.

    По сообщениям местных СМИ, аз-Заиди отправился в Тегеран с делегацией высокопоставленных иракских чиновников и встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главным переговорщиком Ирана бригадным генералом Мохаммедом Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    Господин Аракчи заявил, что аз-Заиди поделился своими «взглядами и впечатлениями» от поездки в Вашингтон, но у Тегерана и Вашингтона уже достаточно посредников.

    «Проблема не в передаче сообщений. Проблема в американском мировоззрении, которое нелогично, жадно и склонно к контролю», – заявил глава МИД Ирана.

    Два иранских чиновника заявили газете, что вооруженные силы страны предвидят и готовятся к возможности расширения войны, если Трамп выполнит свои угрозы нанести удар по столице Тегерану и критически важной инфраструктуре.

    В этом случае, по словам чиновников, Иран расширит войну на региональный уровень, в том числе нанеся удар по Тель-Авиву и попросив своих союзников-хуситов перекрыть Баб-эль-Мандеб, стратегически важный водный путь в Красном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до полного прекращения американских атак. США заявили о готовности к масштабной атаке на Иран. Глава Белого дома заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана.

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    Ударами по КТК Украина больше помогает, чем вредит России

    Уже шестой день остановлена прокачка нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за украинских ударов. Россия является одним из акционеров КТК. Однако бить по России через КТК – не самая удачная идея. Потому что под раздачу попадает не только Казахстан, но еще и американские компании как акционеры КТК и европейские компании как покупатели этой нефти. Россия же от роста цен на нефть выигрывает в целом больше, чем теряет на остановке КТК. Подробности

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    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

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    Харьковское направление СВО приходит в движение

    Российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области – и в последние дни на данном направлении достигнуты заметные успехи. Какие населенные пункты были освобождены, какое значение это имеет для продвижения ВС РФ и в чем заключается главная угроза для украинской обороны на данном участке? Подробности

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    Запад смирился с ударами по украинским портам

    Всего лишь три года назад любые намеки на морскую блокаду украинских портов Россией воспринимались на Западе крайне эмоционально. Звучали заявления об «угрозе для глобальной продовольственной безопасности». Сегодня блокада де-факто уже введена, но Запад игнорирует происходящее. Почему? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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