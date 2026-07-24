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МИД Китая осудил новые торговые пошлины США
МИД Китая назвал новые пошлины США никому не выгодными
Китайские власти выступают против очередных торговых тарифов США, поскольку такие односторонние меры никому не выгодны, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Власти Китая на брифинге в Пекине раскритиковали решение США о введении новых торговых тарифов, передает ТАСС.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил: «Китай выступает против односторонних пошлин в какой бы то ни было форме, поскольку тарифная и торговая войны не отвечают интересам ни одной из сторон».
Дипломат отметил, что позиция Пекина по торгово-экономическим отношениям с США остается, по его словам, последовательной и четкой. Он подчеркнул, что Китай выступает против любых односторонних ограничительных шагов, способных обострить напряженность в мировой торговле.
Ранее Соединенные Штаты решили ввести таможенные пошлины в отношении своих торговых партнеров под предлогом борьбы с принудительным трудом. Размер новых тарифов составит от 10% до 12,5%, ограничения затронут 60 стран. Эти меры фактически придут на смену временным глобальным пошлинам на импорт в США, вступившим в силу 24 февраля сроком на 150 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США ввела новые пошлины в размере от 10% до 12,5% на импорт из 60 стран под предлогом борьбы с принудительным трудом.
Китай в 2025 году настоятельно призвал США исправить ошибочные действия по введению новых тарифов и перейти к равноправным консультациям.
Министерство коммерции КНР в том же году резко осудило повышение американских пошлин на китайские товары и пообещало контрмеры для защиты своих прав и интересов.