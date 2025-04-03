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Китай пообещал контрмеры в ответ на повышение США тарифов на товары
Минкоммерции Китая заявило о принятии контрмер в ответ на пошлины США
Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.
Пекин резко осудил решение Вашингтона о повышении пошлин на китайские товары, сообщает ТАСС. Министерство коммерции КНР заявило, что Китай примет контрмеры для защиты своих прав и интересов. В ведомстве подчеркнули, что повышение пошлин наносит серьезный ущерб законным правам всех стран и является практикой одностороннего запугивания.
Китай считает, что история доказала неэффективность таких мер для решения проблем США. Минкоммерции подчеркнуло, что протекционизм наносит ущерб как американским интересам, так и глобальному экономическому развитию, угрожая стабильности мировых производственных и поставочных цепочек.
В заявлении говорится, что в торговых войнах нет победителей и протекционизм ведет в тупик. Китай настоятельно призывает США отменить односторонние тарифные меры и разрешить конфликты посредством равноправного диалога с торговыми партнерами. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин в 10% на импортные товары, а для Китая дополнительные пошлины составили 34%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Аргентина положительно отреагировала на введение США пошлин в 10% на аргентинские товары, рассматривая это как эквивалент договора о свободной торговле. Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в размере 10% на импорт из страны, посчитав их нарушением обязательств перед ВТО и заявив о намерении защищать свои национальные интересы. США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.