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Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» таможенных пошлин США
Россия и Белоруссия не вошли в «черный список» пошлин США на товары из 185 стран
США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.
Как передает ТАСС, администрация США объявила о введении таможенных пошлин на импорт из 185 стран, включая государства СНГ, но Россия и Белоруссия не вошли в этот список.
Речь идет о странах, которые, по мнению Вашингтона, применяли протекционистские меры против американских товаров. Например, США введут пошлины на товары из Казахстана в размере 27%, на продукцию Молдавии – 31%, из Грузии, Азербайджана, Армении и других стран СНГ – 10%. Пошлины также коснутся таких стран, как Афганистан, Бразилия, Великобритания, Израиль, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Турция и ЮАР. Пошлина на уровне 20% введена на товары из Евросоюза. Из Китая – 34%.
Между тем, объем экспорта России в США в августе 2024 года сократился с июльских 295,3 млн долларов до 84,4 млн долларов. Это стало самым низким уровнем с января 1993 года, когда экспорт составлял 47,4 млн долларов.
В 2024 году импорт российских товаров в США снизился до 3 млрд долларов, что значительно меньше показателей предыдущих лет. Это сокращение связано с санкциями и торговыми ограничениями, введенными США против России из-за СВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из других стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.
Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности.