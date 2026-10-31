Житель Москвы лишился 550 тыс. рублей при продаже новых iPhone Duo

Москвич лишился двух новых iPhone Duo за 550 тыс. рублей из-за поддельного чека

Tекст: Вера Басилая

Мужчина выставил на продажу на популярной онлайн-площадке два новых складных смартфона iPhone Duo, которые он ранее получил из Китая, передает Lenta.ru со ссылкой на 112.

Вскоре на объявление откликнулась женщина и договорилась о покупке. В назначенное время на встречу вместо покупательницы прибыл мужчина. Он забрал обе коробки с техникой, а его сообщница сообщила об удаленном переводе оплаты, отправив продавцу в чат скриншот чека.

Спустя некоторое время москвич решил проверить баланс своего счета и обнаружил, что деньги так и не поступили. Осознав, что присланный скриншот оказался поддельным, потерпевший обратился с заявлением в полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца злоумышленники под предлогом замены домофона убедили молодого жителя столицы передать курьеру сбережения на сумму более 32 млн рублей.

МВД раскрыло признаки мошеннических интернет-магазинов.

МВД также рассказало об использовании онлайн-игр для кражи денег и вовлечения детей в преступные схемы.