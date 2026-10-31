МВД раскрыло признаки мошеннических интернет-магазинов

МВД: Мошеннические интернет-магазины заманивают дешевизной

Tекст: Катерина Туманова

Мошенники часто привлекают покупателей подозрительно низкими ценами, фейковыми акциями и заявлениями об ограниченном количестве товара, сообщает РИА «Новости» данные из материалов ведомства.

Кроме того, фейковые онлайн-магазины обычно не предоставляют возможности доставки курьером или самовывоза. Аферисты требуют предоплату, утверждая, что она необходима для оплаты услуг транспортной компании, и могут присылать поддельные квитанции.

Также на мошеннических сайтах часто отсутствует информация о продавце и контактные данные. Вместо этого покупателям предлагают заполнить форму обратной связи.

В МВД рекомендуют проверять, является ли сайт официальным, читать отзывы реальных потребителей и пользоваться только безопасными способами оплаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МВД сообщило о распространении злоумышленниками фишинговых ссылок под предлогом отмены скрытой подписки.

МВД также рассказало об использовании онлайн-игр для кражи денег и вовлечения детей в преступные схемы.

Мошенники в интернете использовали сгенерированные ИИ образы известных людей для обмана покупателей фейковых интернет-магазинов.