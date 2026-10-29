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МВД раскрыло схему обмана россиян с помощью фальшивых онлайн-подписок
МВД предупредило о схеме обмана с фишинговыми ссылками для отмены подписок
Злоумышленники начали распространять фишинговые ссылки под предлогом отмены скрытой подписки, чтобы получить доступ к данным пользователей, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Мошенники отправляют уведомления о якобы подключенной платной подписке на онлайн-сервис. Для ее отмены предлагается перейти по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, сообщает УБК МВД России.
На поддельной странице жертву просят ввести код из СМС-сообщения, якобы необходимый для завершения процедуры отмены.
Впоследствии на телефон начинают поступать уведомления от фальшивой «техподдержки» портала «Госуслуги» с рекомендацией позвонить по указанному номеру, который принадлежит мошенническому кол-центру.
Параллельно злоумышленники могут отправлять сообщения с угрозами, утверждая, что знают адрес проживания и банковские реквизиты жертвы, пытаясь заставить ее совершить звонок.
В МВД призвали граждан при получении подобных уведомлений немедленно прекращать общение, закрывать браузер и менять пароли в важных приложениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг дистанционные мошенники начали представляться банковскими работниками и выманивать у россиян СМС-коды под предлогом якобы грозящей блокировки счетов.
В среду управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило об использовании злоумышленниками онлайн-игр для кражи денег у детей.
На прошлой неделе пресс-центр МВД России рассказал об имитации кибератаки мошенниками для получения кода авторизации.