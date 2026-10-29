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Системы ПВО сбили четыре беспилотника над Ульяновской областью
Над Ульяновской областью сбили четыре вражеских беспилотника
В ночь со среды на четверг над Ульяновской областью уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Алексей Русских.
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре вражеских беспилотника над Ульяновской областью. В результате инцидента пострадавших и разрушений имущества нет, сообщил губернатор в Max.
Места падения летательных аппаратов зафиксированы на территории Тереньгульского, Мелекесского и Кузоватовского районов.
Глава региона напомнил местным жителям, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в интернете видеозаписи и фотографии беспилотников, их обломков, а также работы систем ПВО.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что приближаться к обломкам дронов опасно для жизни. При визуальном обнаружении пролетающих беспилотников необходимо немедленно сообщать об этом по номеру 112.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава региона Алексей Русских сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников над территорией Ульяновской области.
Напомним, атака дронов ВСУ в ночь на четверг на Московский регион стала одной из самых крупных в году. В сторону Московского региона летели 613 беспилотников.