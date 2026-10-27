Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках

Мелания Трамп: Зону перемирия в Алешках расширили для гуманитарных конвоев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Перемирие между Россией и Украиной вступило в силу 27 октября в 4:00 мск, написала она в X. Сроки перенесены на два дня раньше для защиты гражданского населения и облегчения доставки гуманитарной помощи, сообщила Мелания Трамп.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, добавила супруга президента США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинформировал о введении режима тишины.

В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о перемирии в Алешках.