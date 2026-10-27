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Эмир Катара высоко оценил роль России в ближневосточном урегулировании
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.
«И конечно, господин президент, мы очень ценим роль России в поиске скорейшего решения этого кризиса. Мы также, господин президент, очень рассчитываем на вас в том, что касается регулярной ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе. Я имею в виду прежде всего палестинскую проблему», – заявил эмир Катара. Его слова приводит РИА «Новости».
Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, прибывшим в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран–участниц Форума стран – экспортеров газа.
До этого Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.