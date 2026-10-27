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Путин объяснил главную проблему мирового рынка газа
Путин назвал сбой поставок главной проблемой на мировом рынке газа
Главная проблема на мировом рынке газа сегодня заключается в сбое поставок и выпадении больших объемов предложения, заявил президент России Владимир Путин.
«Главной проблемой сегодня является сбой поставок газа: с рынка в короткий срок выпали большие объемы предложения, при этом спрос никуда не делся», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа, передает РИА «Новости».
По его словам, маршруты поставок нужно оптимизировать, учитывая географическое положение участников ФСЭГ.
Российский лидер также спрогнозировал, что к середине века мировой спрос на газ возрастет до 5,5 трлн кубометров в год, а международные поставки достигнут 1,7 трлн кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин заявил об отсутствии интриг и попыток манипулировать рынком в диалоге государств ФСЭГ.
Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.