Путин объяснил главную проблему мирового рынка газа

Путин назвал сбой поставок главной проблемой на мировом рынке газа

Tекст: Елизавета Шишкова

«Главной проблемой сегодня является сбой поставок газа: с рынка в короткий срок выпали большие объемы предложения, при этом спрос никуда не делся», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа, передает РИА «Новости».

По его словам, маршруты поставок нужно оптимизировать, учитывая географическое положение участников ФСЭГ.

Российский лидер также спрогнозировал, что к середине века мировой спрос на газ возрастет до 5,5 трлн кубометров в год, а международные поставки достигнут 1,7 трлн кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин заявил об отсутствии интриг и попыток манипулировать рынком в диалоге государств ФСЭГ.

Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита ФСЭГ в Москве.