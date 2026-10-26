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Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на саммитах
Песков сообщил о множестве двусторонних встреч Путина на предстоящих саммитах
Президент России Владимир Путин проведет множество двусторонних встреч на полях предстоящих саммитов Форума стран – экспортеров газа и Россия – Африка, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Уже завтра состоится саммит стран – экспортеров газа и затем саммит Россия – Африка с большим количеством двусторонних встреч», – заявил Песков, передает ТАСС.
Также во вторник помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг для журналистов, на котором расскажет о международных аспектах предстоящих четырех дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о продолжении подготовки президента Владимира Путина к саммитам Форума стран – экспортеров газа и Россия – Африка.
В пятницу представитель Кремля упоминал о подготовке российского лидера к этим мероприятиям.
В апреле Путин пригласил президента Конго Дени Сассу-Нгессо принять участие в предстоящем саммите.