Минкоммерции КНР предложило запрещать торговлю с похитителями коммерческой тайны

Tекст: Вера Басилая

Министерство коммерции КНР предложило ряд мер против иностранных организаций и физлиц, нарушающих коммерческую тайну Китая в рамках международной торгово-экономической деятельности, передает ТАСС.

Такие действия наносят ущерб или создают угрозу суверенитету, безопасности и интересам развития страны.

В качестве мер ведомство сможет применять ограничения или запрет на торговлю с Китаем, предоставление международных услуг, новые инвестиции в КНР, а также запрещать экспорт соответствующих товаров.

Также предусмотрены ограничения на въезд персонала и транспортных средств, аннулирование разрешений на работу и наложение штрафов.

Проект вынесен на общественное обсуждение до 24 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о работе в 30 американских университетах спящих ячеек, пытавшихся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая.

На прошлой неделе американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний из-за подозрений в краже коммерческих секретов Google.