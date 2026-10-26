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    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

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    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

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    26 октября 2026, 13:59 • Новости дня

    Минкоммерции КНР предложило запрещать торговлю с похитителями коммерческой тайны

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство коммерции КНР предложило ограничивать или запрещать торговлю с иностранными субъектами, нарушающими коммерческую тайну Китая.

    Министерство коммерции КНР предложило ряд мер против иностранных организаций и физлиц, нарушающих коммерческую тайну Китая в рамках международной торгово-экономической деятельности, передает ТАСС.

    Такие действия наносят ущерб или создают угрозу суверенитету, безопасности и интересам развития страны.

    В качестве мер ведомство сможет применять ограничения или запрет на торговлю с Китаем, предоставление международных услуг, новые инвестиции в КНР, а также запрещать экспорт соответствующих товаров.

    Также предусмотрены ограничения на въезд персонала и транспортных средств, аннулирование разрешений на работу и наложение штрафов.

    Проект вынесен на общественное обсуждение до 24 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о работе в 30 американских университетах спящих ячеек, пытавшихся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая.

    На прошлой неделе американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний из-за подозрений в краже коммерческих секретов Google.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

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    25 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина разделит мир на сферы влияния
    @ ТАСС/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение президента России Владимира Путина провести саммит с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином несет значимые последствия для остального мира, пишет британская газета Guardian.

    Обозреватель издания полагает, что три лидера имеют амбиции изменить систему управления миром, по сути разделив его на сферы влияния. По его мнению, одна встреча не воплотит эту идею в жизнь, но «отправит нас по очень опасному пути», пишет Guardian.

    В Европе это может повлиять не только на ситуацию вокруг Украины, но и на другие страны, если США откажутся помогать в защите союзников. В Восточной Азии отказ Вашингтона от «зонтика безопасности» создаст огромные проблемы для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Австралии, говорится в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил о начале организации саммита лидеров России, США и Китая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многие в мире связывают надежды на стабилизацию с этой встречей. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что потенциальный саммит не станет аналогом Ялтинской конференции.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

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    25 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась

    Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина уже началась.

    «Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – заявил Ушаков.

    Он добавил, что китайские коллеги очень серьезно подошли к проведению предстоящих переговоров, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связываемых в мире надеждах на переход от глобального хаоса к стабилизации благодаря возможной встрече лидеров России, США и Китая.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о нацеленности Москвы на проведение трехстороннего саммита.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    24 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун

    Ким Чен Ын прибыл в КНР и встретился с членом ПК Политбюро ЦК КПК

    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун
    @ Belarussian Presidency/Handout/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в КНР и посетил китайский город Даньдун, передает агентство Синьхуа.

    В ходе визита он провел встречу с членом Постоянного комитета (ПК) Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Ван Хунин заявил о намерении использовать открытие нового моста через Ялуцзян для расширения контактов и торгово-экономического сотрудничества с КНДР.

    «Китайская сторона готова использовать открытие нового моста как возможность для расширения контактов между людьми и торгово-экономического сотрудничества, чтобы лучше содействовать благополучию народов двух стран», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с корейской стороной.

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    24 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Китай предупредил США об ответных мерах на инвестиционные ограничения

    Минкоммерции КНР пообещало ответить на новые инвестиционные ограничения США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    Власти Китая примут надлежащие меры, если США введут новые ограничения на исходящие инвестиции, пишет РИА «Новости».

    «Это типичный пример чрезмерного обобщения национальной безопасности, который нарушает важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств, препятствует нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между китайскими и американскими предприятиями и подрывает международный торгово-экономический порядок», – заявили в министерстве коммерции Китая.

    В ведомстве отметили, что Пекин выражает серьезную озабоченность и решительно выступает против действий Вашингтона. Там подчеркнули, что инвестиции в КНР являются вложениями в будущее благодаря огромному потребительскому потенциалу страны.

    Ограничения наносят ущерб интересам американских компаний, поэтому США следует перестать использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия, добавили в министерстве.

    Ранее американское министерство финансов предложило включить биотехнологии в категорию, подпадающую под ограничения в рамках программы безопасности исходящих инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина принять ответные меры в случае применения США санкций из-за сотрудничества с Ираном.

    До этого Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта под угрозой исключения из американской коалиции. А официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Чан пообещал защищать интересы государства в случае введения США пошлин на покупку российских энергоносителей.

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    24 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил автомобильный завод в китайском Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в китайский город Даньдун на северо-востоке страны посетил автомобильный завод, где осмотрел производственные цеха.

    В ходе визита в город Даньдун китайской северо-восточной провинции Ляонин лидер КНДР Ким Чен Ын посетил автомобильный завод и осмотрел цеха производства. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что северокорейского лидера сопровождал член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин.

    После посещения завода Ван Хунин проводил Ким Чен Ына до недавно открывшегося моста через реку Ялуцзян на границе Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына с визитом в КНР. Позже журналисты сообщили, что он прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан.

    В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР.

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    24 октября 2026, 15:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын почтил память китайских добровольцев Корейской войны

    Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу китайским добровольцам в Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в китайский город Даньдун отдал дань уважения китайским добровольцам, принимавшим участие в Корейской войне.

    Северокорейский лидер прибыл в приграничный город Даньдун 24 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин встретил Ким Чен Ына на площади перед мемориалом войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи Корее. Далее они вместе возложили корзину с цветами к мемориальной стеле, уточняет китайское агентство.

    Глава Северной Кореи подчеркнул, что специально посетил Даньдун для почитания памяти китайских народных добровольцев. Руководитель страны добавил, что в критический исторический момент эти люди ценой своих жизней оказали поддержку КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в китайский город Даньдун. Во время поездки глава Северной Кореи осмотрел производственные цеха местного автомобильного завода.

    А на встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином северокорейский руководитель заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.

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    24 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о широких перспективах сотрудничества с Китаем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.

    У КНДР и Китая есть широкие перспективы для углубления практического сотрудничества двух стран. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    «В этом году исполняется 65 лет со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между КНР и КНДР. Мы выражаем благодарность Китаю за многолетнюю поддержку и помощь делу социализма в КНДР, перспективы сотрудничества между нашими странами весьма обширны», – сказал Ким Чен Ын.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, северокорейский лидер прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности. Позже стало известно, что Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун.

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    24 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту

    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан, соединяющему КНДР и КНР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в китайский город Даньдун из северокорейского Синыйджу по открытому 15 октября мосту через реку Амноккан, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

    Цель и сроки визита, а также планы о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пока не раскрываются.

    Новый мост, по которому проехал Ким Чен Ын, имеет длину 3026 метров и четыре полосы. Его строительство обошлось Китаю в 2,2 млрд юаней. Возведение завершили в 2014 году, однако из-за проблем с инфраструктурой, пандемии и отношений двух стран объект открыли только девять дней назад.

    Открытие моста считают одним из результатов соглашений Пекина и Пхеньяна о расширении сотрудничества, и поездка Ким Чен Ына по нему придает событию политическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с Северной Кореей. Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.


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    24 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обстановка возле северокорейской дипломатической миссии в Пекине остается спокойной, несмотря на сообщения западных изданий о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай.

    Усиленных мер безопасности, патрулей полиции и других силовых ведомств возле дипломатического представительства КНДР в Пекине не наблюдается, передает ТАСС.

    Охраняющие посольство военнослужащие просят прохожих не фотографировать ворота и здание. На территории миссии идет ремонт одной из построек, у юго-западного крыла возведены строительные леса.

    Ранее сообщалось о прибытии Ким Чен Ына в Китай. МИД КНР пока не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с корейской стороной. Летом китайский лидер посетил Северную Корею для укрепления двусторонних отношений.

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    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

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    25 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тибете

    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в китайском Цинхай-Тибетском регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    В китайском Цинхай-Тибетском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Подземные толчки зафиксированы в 14:25 мск в 217 км от Нагчу и 421 км от Лхасы. Очаг залегал на глубине 10 км, передает РИА «Новости».

    Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в китайской провинции Цинхай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

    В пятницу к поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибета привлекли более пяти тысяч человек.

    В тот же день число пострадавших при землетрясении возросло до 76.

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    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

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    24 октября 2026, 02:33 • Новости дня
    Хегсет заявил о работе тайных китайских ячеек в университетах США

    Глава Пентагона: В 30 американских университетах работали спящие ячейки КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В 30 университетах Соединенных Штатов работали спящие ячейки, пытавшиеся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Участники этих организаций также настраивали студентов против США, приводит РИА «Новости» слова главы американского оборонного ведомства из его видеообращения в соцсети Х.

    Хегсет напомнил о введенном Конгрессом США запрете на Институты Конфуция, назвав их «поддерживаемыми правительством Китая культурно-пропагандистскими программами, проникшими в университеты почти в каждом штате». По его словам, теперь эти структуры возобновили работу в измененном виде: выявлено 80 новых ячеек, возникших под иными названиями.

    «Мы добавили эти спящие организации в наш список структур, угрожающих национальной безопасности», – заявил министр. Доказательств или конкретных примеров в подтверждение своих слов глава Пентагона не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хегсет предупредил подчиненных об уголовной ответственности за использование служебной информации для ставок.

    В начале месяца намерение главы Пентагона организовать публичную казнь военного психиатра Нидала Хасана стало неожиданностью для американских военных чиновников.

    В прошлом месяце министр обороны США категорически отверг обвинения в сокрытии ведомством реальных потерь американской армии в ходе конфликта с Ираном.

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    Военные провалы заставили США искать образ войн будущего

    Прямо сейчас в США в экстренном порядке создается документ, который должен описать то, как будут выглядеть войны XXI века и как американцам в них побеждать. Что можно ожидать от этого доклада и что думает о такой методике прогнозирования один из ключевых геополитических противников США – Китай? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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