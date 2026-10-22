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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 09:50 • Новости дня

    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР

    ЦТАК: Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил о готовности Китая расширять и развивать сотрудничество с корейской стороной.

    Председатель КНР Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму, в которой заявил о стремлении Пекина расширять всестороннее сотрудничество с Пхеньяном, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Китайская сторона готова вместе с корейской стороной прославлять традиционную китайско-корейскую дружбу, укреплять политическое взаимное доверие, расширять и развивать деловое сотрудничество и проводить тесное стратегическое взаимопонимание и координацию, чтобы улучшить благосостояние народов двух стран и внести активный вклад в обеспечение мира и развития в регионе и на планете», – подчеркнул Си Цзиньпин.

    Китайский руководитель отметил неизменность двусторонних отношений, в рамках которых дружба поддерживается из поколения в поколение. Он пожелал здоровья северокорейскому коллеге и выразил радость в связи с успехами КНДР в открытии нового периода всестороннего развития социализма.

    Послание стало ответом на поздравление, которое Ким Чен Ын направил в Пекин 1 октября по случаю 77-й годовщины со дня основания КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР.

    Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.

    В прошлом месяце лидер КНДР проинспектировал главные военные заводы страны.

    21 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян по итогам встречи в Петербурге договорились о сотрудничестве в защите больших панд, амурских тигров и дальневосточных леопардов.

    Россия и Китай продолжат реализацию мер по охране трансграничных природных территорий и защите биоразнообразия. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшей в Петербурге 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что государства будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны перелетных птиц, амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса. Кроме того, Москва и Пекин намерены сотрудничать в защите больших панд и золотистых курносых обезьян.

    Усилия по сохранению редких животных принимаются с учетом приверженности стран дальнейшему углублению партнерства в области охраны окружающей среды. Ранее президент России Владимир Путин называл амурских тигров и дальневосточных леопардов уникальным природным богатством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    Ранее Союз зоопарков раскрыл стоимость содержания панд в России.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сообщил о возможности провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    «Хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину. В этом году мы с ним встречались уже трижды, и, как договаривались, есть возможность увидеться еще и на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч российского лидера на саммите АТЭС.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал будущие переговоры Путина и Си Цзиньпина на предстоящем мероприятии.

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    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

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    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

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    21 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ответными мерами при угрозе КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР примет ответные меры, если Южная Корея будет угрожать безопасности республики и ее военных на границе.

    «Если провокационные выстрелы врагов выйдут за пределы предупреждений и нанесут реальный ущерб безопасности нашей территории и личной безопасности наших военнослужащих, то наши пограничники будут беспощадно уничтожать безумных вооруженных бандитов», – заявила Ким Е Чжон. Ее слова передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Она пояснила, что Южная Корея продолжает совершать провокации: ведет трансляции предупреждений через громкоговорители и производит предупредительные выстрелы. При этом КНДР проявляет максимальную сдержанность и готовится к возможному развитию событий. Ким Е Чжон добавила, что если бы КНДР открыла предупредительный огонь, ситуация на Корейском полуострове неизбежно бы обострилась.

    Ранее в среду Ким Е Чжон и советник министерства обороны КНДР маршал Пак Чон Чхон проинспектировали основные участки строительства укреплений на южной границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ким Е Чжон проинспектировала укрепление границы с Южной Кореей.

    Во вторник Сеул ответил ей на обвинения в незаконных действиях на границе.

    В понедельник сестра Ким Чен Ына заявила о нестабильной ситуации на межкорейской границе.

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    21 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Армия Китая анонсировала военные учения в Бохайском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории Бохайского залива в Желтом море с 22 по 25 октября.

    Маневры будут проходить с 6:00 до 18:00 (1:00–13:00 мск) 22–24 октября и с 6:00 до 12:00 (1:00–7:00 мск) 25 октября в акватории городского округа Яньтай провинции Шаньдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

    Китайское ведомство указало точные координаты районов проведения учений, вход в которые на период маневров строго запрещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19.

    В прошлом месяце военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

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    22 октября 2026, 01:00 • Новости дня
    КНДР объявила о решении привести в готовность военные средства на границе

    Ким Е Чжон: КНДР приведет в готовность военные средства на границе

    Tекст: Антон Антонов

    На границе с Южной Кореей будут приведены в полную боевую готовность военные средства, сообщила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР.

    «Наши новые ответные средства будут находиться в полной боеготовности по всей пограничной линии, а также громкоговорители против РК в течение нескольких дней будут приведены в готовность», – приводит слова Ким Е Чжон ЦТАК.

    Ким Е Чжон предупредила, что власти Южной Кореи должны быть готовы к любым сценариям в случае эскалации с их стороны, и подчеркнула, что Пхеньян будет «справедливо реагировать» на действия Сеула в приграничных районах. Она отметила, что меры, предпринимаемые КНДР на границе, являются ответом на поведение южнокорейской стороны, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Ким Е Чжон, превращение пограничной линии с Южной Кореей в прочную «крепость» за счет усилий КНДР, включая размещение новых средств и использование громкоговорителей, позволит значительно снизить риск прямого военного столкновения между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее ответными мерами в случае угроз КНДР.

    Она проинспектировала укрепление границы с Южной Кореей.

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    21 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Ли Цян поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Владимиром Путиным поздравил российскую сторону с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В прошлом месяце в России успешно состоялись выборы в Госдуму, и итоги выборов в полной мере отражают волю российского народа. Китайская сторона поздравляет российскую сторону», – цитирует Ли Цяна РИА «Новости».

    По его словам, под руководством Путина Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая.

    Глава государства анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения двух стран образцом сотрудничества.

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    21 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае

    Путин заявил о намерении обсудить с Уиткоффом встречу с Трампом в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге сообщил американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу о готовности обсудить возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

    Беседа российского лидера со спецпосланником президента США проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «И эти, и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего внимания, в том числе возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться», – заявил Путин.

    Он также попросил Уиткоффа передать Трампу самые искренние слова благодарности за принимаемые им усилия по урегулированию украинского кризиса.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко, все три страны заинтересованы во встрече на высшем уровне, однако окончательных договоренностей пока нет. Американский госсекретарь Марко Рубио подтверждал, что возможность встречи лидеров обсуждается.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию на Украине.

    В прошлом месяце в Кремле допустили подготовку Китаем встречи лидеров трех стран на саммите АТЭС.

    Летом помощник президента Юрий Ушаков отмечал возможность проведения двусторонних переговоров в КНР.

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    21 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков счел неуместным сравнение встречи Путина, Трампа и Си с Ялтой

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным сравнение возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года.

    Песков прокомментировал сравнение возможных переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией.

    «Нет. Такое сравнение совсем неуместно», – заявил Песков телеканалу «Звезда».

    Ранее газета The Wall Street Journal провела историческую параллель между возможной встречей трех лидеров и событиями 1945 года, когда руководители СССР, США и Великобритании согласовывали основы послевоенного устройства мира.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч президента на саммите АТЭС.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к контактам с лидерами России и КНР.

    В среду Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

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    21 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков рассказал о планах США обсудить ядерное разоружение с Россией и Китаем

    Песков заявил об отказе Китая обсуждать с США вопросы ядерного разоружения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты хотят обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения на трехсторонней встрече с Москвой и Пекином, однако Китай выступает против этого.

    Соединенные Штаты планируют поднять вопросы стратегической стабильности на трехсторонней встрече с Россией и Китаем, однако Пекин не выражает желания обсуждать ядерное разоружение, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому, но помимо этого есть еще много вопросов», – заявил Песков.

    «С трех сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться. С трех сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести. Четко определенной повестки дня сейчас нет, это еще предстоит доработать», – отметил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рябков сообщил об отправке США сигналов по вопросу стратегической стабильности.

    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая. МИД прокомментировал возможность встречи лидеров трех государств.

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    21 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    В Минпросвещения назвали подходящие для школьников китайские книги

    В школьную программу предложили включить китайский роман «Путешествие на Запад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперт Минпросвещения, преподаватель китайского языка гимназии № 1 Оренбурга Надежда Иноземцева предложила включить в школьную программу отрывки из романа «Путешествие на Запад», а также стихотворения Ли Бо и Ван Вэя.

    По ее мнению, в российскую школьную программу целесообразно включать как классические, так и современные китайские произведения, сообщает РИА «Новости». «Включение произведений китайской литературы в школьную программу наиболее целесообразно осуществлять через сочетание классических и современных текстов, соответствующих возрастным особенностям обучающихся», – сказала Иноземцева.

    По ее словам, для учеников 5-9-х классов отлично подойдут адаптированные отрывки из романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад». Эксперт пояснила, что эта книга знакомит с основами восточной философии и морали через увлекательный приключенческий сюжет. Кроме того, школьникам рекомендуется читать стихотворения Ли Бо и Ван Вэя, а также тексты о создании мира.

    Старшеклассникам будет полезно изучить классическую поэзию в качественных переводах, а также романы «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня и «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна. Расширение литературного списка окажет положительный эффект на эстетическое развитие детей и поможет им понять культуру соседней страны, добавила Иноземцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    В субботу Минпросвещения собралось включить фиджитал-спорт в расписание школ.

    На прошлой неделе ведомство пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

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    21 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Россия и Китай договорились отправить на Марс новый спектрометр

    Tекст: Вера Басилая

    Новый инфракрасный спектрометр российской разработки войдет в научный комплекс китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-3» в рамках соглашения между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией.

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что новый инфракрасный спектрометр ACAE (Atmospheric Climate And Escape) будет включен в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса «Тяньвэнь-3», передает ТАСС.

    Прибор продолжает линейку инфракрасных спектрометров, которые создаются в ИКИ РАН. Аналогичный комплекс в настоящее время успешно работает на аппарате миссии «ЭкзоМарс-2016».

    В институте пояснили, что в случае успеха проекта ученые продолжат и дополнят многолетние исследования атмосферы и климата Марса. При этом сроки выполнения работ остаются очень сжатыми из-за близости запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии.

    Москва и Пекин обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Ранее Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии

    Глава Роскосмоса Баканов сообщил о планах России и Китая по полетам на Луну

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что повестка российско-китайских переговоров включает совместную работу стран по лунной и марсианской миссиям, а также увеличение точности навигационных систем.

    В повестку российско-китайских переговоров вошли увеличение точности навигационных систем, а также совместная работа по освоению космоса, передают «Вести».

    «Повестка наша обсуждается вокруг нескольких тем. Первое – это совместное применение навигационного сигнала. У нас ГЛОНАСС, у китайцев «Бэйдоу», чтобы увеличивать точность. Второе – это совместная работа по лунной миссии. И третье – это совместная работа по марсианской миссии», – рассказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Госсовета КНР назвал отношения с Москвой образцом сотрудничества.

    В понедельник Китай объявил о непрерывном углублении сотрудничества с Россией.

    Ранее Москва и Пекин запланировали обсудить технологическое лидерство в космосе на форуме в Хабаровске.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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