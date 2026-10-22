ЦТАК: Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с КНДР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель КНР Си Цзиньпин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну ответную телеграмму, в которой заявил о стремлении Пекина расширять всестороннее сотрудничество с Пхеньяном, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Китайская сторона готова вместе с корейской стороной прославлять традиционную китайско-корейскую дружбу, укреплять политическое взаимное доверие, расширять и развивать деловое сотрудничество и проводить тесное стратегическое взаимопонимание и координацию, чтобы улучшить благосостояние народов двух стран и внести активный вклад в обеспечение мира и развития в регионе и на планете», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Китайский руководитель отметил неизменность двусторонних отношений, в рамках которых дружба поддерживается из поколения в поколение. Он пожелал здоровья северокорейскому коллеге и выразил радость в связи с успехами КНДР в открытии нового периода всестороннего развития социализма.

Послание стало ответом на поздравление, которое Ким Чен Ын направил в Пекин 1 октября по случаю 77-й годовщины со дня основания КНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР.

Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.

В прошлом месяце лидер КНДР проинспектировал главные военные заводы страны.